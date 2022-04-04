Овечкин в ярости вышвырнул шайбу! Ови обошёл легенду НХЛ, но его клуб опять опозорился

«Миннесота Уайлд», прервавшая свою отличную серию побед в овертайме домашнего матча с «Питтсбургом», успешно начала выезд, сумев обыграть одного из лидеров Востока НХЛ «Харрикейнз». Следующей остановкой в путешествии «дикарей» значилась столица США. Местный «Вашингтон» закончил неплохой март разгромным домашним поражением от «Каролины», после чего «столичным» предстоял почти недельный отдых от игр.
Болельщики, пришедшие на «Кэпитал-Уан Арену» наверняка ожидали, что их отдохнувшие любимцы сыграют по крайней мере равный и интересный матч с западными гостями, однако никакой борьбы не получилось. Ванечек пропустил с первого же броска — «Миннесоте» удалась шикарная атака с пасом Голигоски из глубины, изящным касанием Гринвея в центре площадки и выходом «1 на 1» от Эка, который легко убежал от Орлова и переиграл чешского вратаря хозяев.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 2-й минуте «дикари» забили и второй гол, и от такого обескураживающего начала «Вашингтон» оправиться не сумел.
В середине матча «Миннесота» повела уже 3:0 после дубля Эка. Швед добил шайбу в ворота после неудачных действий Ванечека. В этом эпизоде Овечкин не успел в последний момент выгрести шайбу с ленточки, из-за чего капитан «Вашингтона» очень разозлился и в ярости вышвырнул снаряд из ворот по направлению к центру площадки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В самом начале третьего периода отвратительные действия обороны «Вашингтона» привели к четвёртой шайбе в ворота Ванечека, после чего итог матча стал окончательно ясен. «Столичные» в результате снова опозорились, потерпев второе крупное поражение подряд на своей арене. Похоже, у одной из самых «качельных» команд современной НХЛ вновь началась чёрная полоса.
Скрасить поражение «Вашингтона» смог только единственный забитый гол, который организовали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Кузя отдал под бросок Ови, тот зарядил по воротам, попал в коньки Хэтэуэю, а от них уже шайба юркнула в сетку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Овечкин не смог приблизиться к Хоу в гонке снайперов всех времён, зато обошёл очередную легенду в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Александр набрал 1399-е очко за карьеру, обогнал Яри Курри и вышел на чистое 21-е место.
Таким образом, Овечкину можно присудить победу в первой очной дуэли в НХЛ с Кириллом Капризовым. Похвастать Александру особо нечем, кроме результативной передачи, однако молодой лидер «Миннесоты», побивший в прошлом матче клубный рекорд, вообще промолчал, не поучаствовав ни в одном из пяти голов своей команды. Удивительная скромность на площадке для Капризова, но для него, безусловно, важнее, что «Миннесота» опять победила.
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