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«Трактор» обыграл «Металлург» во втором матче финала Востока в Кубке Гагарина, видео, голы, обзор матча КХЛ

Нет унынию! «Магнитка» и «Трактор» устроили аттракцион с 10 голами в финале Востока
Дмитрий Сторожев
«Трактор» обыграл «Металлург»
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Более результативными оказались гости — серия переезжает в Челябинск при равном счёте.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина на Востоке получился достаточно результативным, но при этом довольно унылым. Во многом этому способствовала игра «Трактора» — челябинцы слишком сильно даже по своим меркам прижимались к собственным воротам и имели большие проблемы с построением позиционных атак. При этом они смогли дважды отличиться, сделав это сперва в формате «пять на три», а затем в меньшинстве. «Металлург», дважды уступавший в счёте, проявил характер и смог перевернуть результат встречи в свою пользу.

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Первый период сегодняшнего матча ненавязчиво намекал, что вторая игра пройдёт ещё менее событийно: «Трактор» пытался ещё строже сыграть от обороны и нанёс первый бросок в створ только на исходе 14-й минуты. Да и броском-то попытку челябинцев назвать было сложно – шайба спокойно докатилась до Кошечкина, которому не составило труда защитить ворота.

Лишь возможность сыграть в большинстве под занавес двадцатиминутки позволила подопечным Анвара Гатиятулина слегка уравнять статистику, которая до этого буквально кричала об игровом преимуществе «Металлурга». Как ни странно, даже «сталеварам» не удалось открыть счёт в стартовой трети.

Зато второй период стал настоящим аттракционом. За 20 минут зрители в Магнитогорске увидели буквально всё – Калинин первым же броском «Трактора» после выхода из раздевалок распечатал Кошечкина, а спустя всего 26 секунд Телегин решил вступиться за Ткачёва и выяснить отношения с Карри в кулачном бою, который, надо признать, получился очень зрелищным.

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На этом команды не остановились – вскоре хозяева отыгрались в большинстве, наказав челябинцев за провал в обороне, который спровоцировал выход четырёх нападающих «Металлурга» на защитника и голкипера «Трактора».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В ответ гости дважды в течение нескольких минут прорвались через правый фланг обороны «Магнитки» и создали себе неплохой отрыв: первым отличился Альберт Яруллин, проводивший 500-й матч в КХЛ, а спустя три минуты Кирилл Капустин удачно сыграл на отскоке от лицевого борта.

Качели продолжились мощнейшим и, главное, точным щелчком Яковлева уже в следующей смене, однако перед самым перерывом Ткачёв вернул «Трактору» преимущество в две шайбы, а после него оформил дубль и поставил «Магнитку» в крайне неудобное положение.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Яруллин, Тертышный) – 22:43 (5x5)   1:1 Никонцев (Майе, Чибисов) – 28:37 (5x4)   1:2 Яруллин (Калинин, Пилут) – 32:50 (5x5)   1:3 Капустин (Фатеев, Бэйлен) – 35:33 (5x5)   2:3 Яковлев (Чибисов) – 36:03 (5x5)   2:4 Ткачёв (Пилут, Яруллин) – 39:16 (5x5)   2:5 Ткачёв (Тертышный, Пилут) – 41:49 (5x4)   3:5 Лайпсик (Яковлев) – 47:23 (6x4)   4:5 Голдобин (Коростелёв, Майе) – 52:59 (6x5)   4:6 Гика – 58:40 (en)

Выходить из него Илья Воробьёв решил сперва с другим вратарём, заменив Кошечкина на Налимова, а затем и вовсе без вратаря. Два раза вышло удачно – Лайпсик и Голдобин наказали «Трактор» за два удаления, а вот в третий раз получилось совсем по-другому – ошибка Карпова привела к голу Гики в пустые ворота в тот момент, когда челябинцы едва не выдохлись.

6:4 – «Трактор» и «Магнитка» после тяжёлого первого матча сказали «нет унынию!» и устроили настоящее голевое пиршество, в котором результативнее оказались гости. Теперь серия переезжает в Челябинск при равном счёте.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Металлург Мг ХК Трактор •••

Заглавное фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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