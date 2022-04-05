Нет унынию! «Магнитка» и «Трактор» устроили аттракцион с 10 голами в финале Востока

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина на Востоке получился достаточно результативным, но при этом довольно унылым. Во многом этому способствовала игра «Трактора» — челябинцы слишком сильно даже по своим меркам прижимались к собственным воротам и имели большие проблемы с построением позиционных атак. При этом они смогли дважды отличиться, сделав это сперва в формате «пять на три», а затем в меньшинстве. «Металлург», дважды уступавший в счёте, проявил характер и смог перевернуть результат встречи в свою пользу.

Первый период сегодняшнего матча ненавязчиво намекал, что вторая игра пройдёт ещё менее событийно: «Трактор» пытался ещё строже сыграть от обороны и нанёс первый бросок в створ только на исходе 14-й минуты. Да и броском-то попытку челябинцев назвать было сложно – шайба спокойно докатилась до Кошечкина, которому не составило труда защитить ворота.

Лишь возможность сыграть в большинстве под занавес двадцатиминутки позволила подопечным Анвара Гатиятулина слегка уравнять статистику, которая до этого буквально кричала об игровом преимуществе «Металлурга». Как ни странно, даже «сталеварам» не удалось открыть счёт в стартовой трети.

Зато второй период стал настоящим аттракционом. За 20 минут зрители в Магнитогорске увидели буквально всё – Калинин первым же броском «Трактора» после выхода из раздевалок распечатал Кошечкина, а спустя всего 26 секунд Телегин решил вступиться за Ткачёва и выяснить отношения с Карри в кулачном бою, который, надо признать, получился очень зрелищным.

На этом команды не остановились – вскоре хозяева отыгрались в большинстве, наказав челябинцев за провал в обороне, который спровоцировал выход четырёх нападающих «Металлурга» на защитника и голкипера «Трактора».

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В ответ гости дважды в течение нескольких минут прорвались через правый фланг обороны «Магнитки» и создали себе неплохой отрыв: первым отличился Альберт Яруллин, проводивший 500-й матч в КХЛ, а спустя три минуты Кирилл Капустин удачно сыграл на отскоке от лицевого борта.

Качели продолжились мощнейшим и, главное, точным щелчком Яковлева уже в следующей смене, однако перед самым перерывом Ткачёв вернул «Трактору» преимущество в две шайбы, а после него оформил дубль и поставил «Магнитку» в крайне неудобное положение.

Выходить из него Илья Воробьёв решил сперва с другим вратарём, заменив Кошечкина на Налимова, а затем и вовсе без вратаря. Два раза вышло удачно – Лайпсик и Голдобин наказали «Трактор» за два удаления, а вот в третий раз получилось совсем по-другому – ошибка Карпова привела к голу Гики в пустые ворота в тот момент, когда челябинцы едва не выдохлись.

6:4 – «Трактор» и «Магнитка» после тяжёлого первого матча сказали «нет унынию!» и устроили настоящее голевое пиршество, в котором результативнее оказались гости. Теперь серия переезжает в Челябинск при равном счёте.