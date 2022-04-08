Новая дуэль ЦСКА и СКА кончилась массовой потасовкой! Судьба матча решилась за 179 секунд

Петербуржцы забросили три шайбы, которые у москвичей отыграть уже не получилось.

Полуфинальная серия Кубка Гагарина на Западе с участием двух армейских клубов СКА и ЦСКА началась с двух близких по счёту матчей. В Санкт-Петербурге команды смогли добавить по одной победе в копилку, после чего переехали в столицу, где уже в первой игре москвичи проигрывали после двух периодов, но затем учинили гостям разгром в третьем со счётом 6:0 и вышли вперёд в серии. «Мы готовы рубиться дальше», — невозмутимо сказал капитан петербуржцев Антон Бурдасов на послематчевой пресс-конференции.

«Рубиться» Бурдасову сегодня предстояло без постоянного товарища по звену – тренерский штаб СКА после неудачного матча решил значительно перетряхнуть атакующие тройки, отправив Кузьменко в третье сочетание к Цицюре и Волкову. Его место в первом звене занял Тимкин. Помимо этого, важное изменение произошло в обороне – вместо Лехтонена во второй паре появился Камалов. ЦСКА же победный состав менять не стал.

Первый период прошёл в лучших традициях параллельно проходящей серии на Востоке – осторожный хоккей с минимумом опасных моментов, итогом которого стала безголевая двадцатиминутка. Зато после перерыва пошли заброшенные шайбы. Счёт вновь открыл СКА – после вбрасывания Гусев сделал тонкую передачу на Ожиганова, и защитник точным броском под перекладину распечатал Федотова.

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Забросив однажды, петербуржские армейцы решили ковать железо, не отходя от кассы – уже через полторы минуты Бурдасов, обыгравшись с Бардаковым, в непривычном для себя стиле вошёл в зону и на пятаке разобрался с голкипером, а ещё через минуту счёт и вовсе стал 3:0 – большинство с ещё одной изящной передачи Гусева реализовал Воробьёв. Никита, сделавший восьмой ассист в этом плей-офф, набрал уже 15-е очко и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров, отбросив Николая Голдобина на второе место. А у СКА на три гола ушло всего 179 секунд.

ЦСКА успел отыграть одну шайбу ещё до перерыва, когда Абрамов разобрался с Юханссоном после роскошной передачи Нестерова из своей зоны. Однако до третьего периода больше никто не отличился, и к заключительной двадцатиминутке основного времени гости во второй раз подряд подходили с преимуществом в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Петербургские болельщики наверняка находились в тревоге от возможного повторения позавчерашнего сценария, и уже в начале периода он едва не начал реализовываться – Максим Соркин вновь первым забросил в третьей двадцатиминутке, удачно подправив шайбу после наброса Светлакова.

Однако дальше дело так и не пошло – ЦСКА не оказал достаточного для гола давления на оборону СКА, и петербуржцы смогли дотерпеть до сирены, сохранив победный результат. Закончился же матч массовой потасовкой, в которой главным действующим лицом стал Лео Комаров. 3:2 – серия возвращается в Петербург при равном счёте.