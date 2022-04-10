Панарин — мощь! Уже стал лучшим русским бомбардиром и идёт на 100 очков в сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проводят по-настоящему прорывной сезон в новейшей истории клуба. «Синерубашечники» сражаются с «Каролиной» за первое место в Столичном дивизионе, но после победы над «Оттавой» они в любом случае уже гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Впервые за 5 лет.

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Главными творцами успехов «Рейнджерс» являются российские хоккеисты. Голкипер Игорь Шестёркин проводит выдающийся чемпионат и по праву претендует не только на «Везину», но и на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки. В домашней встрече с «Сенаторз» у Шестёркина было не так много работы, однако он отразил 21 бросок и одержал 34-ю победу в сезоне. Больше только у Андрея Василевского и Юусо Сароса из «Нэшвилла».

Второй русский герой «Нью-Йорка» — Артемий Панарин. Лучший бомбардир и лучший ассистент «Рейнджерс» в сезоне, который недавно побил свой личный рекорд по результативным передачам в рамках одного чемпионата.

Но на этом достижении Панарин и не думает останавливаться, и теперь, когда участие в плей-офф для «Рейнджерс» гарантировано, Хлебушек может сосредоточиться и на личной статистике. А она, между прочим, ведёт его к абсолютно лучшему сезону в карьере.

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По итогам игры с «Оттавой» Панарин был признан первой звездой, и было за что. Уже на 13-й минуте Артемий сравнял счёт в матче, оказавшись самым расторопным после суматохи после вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сенаторы» сопротивлялись почти до середины встречи, удерживая равенство, но затем «Рейнджерс» всё-таки приступил к исполнению приговора одному из аутсайдеров НХЛ. И Панарин принял в этом деятельное участие. Так, на 27-й минуте он выполнил шикарную поперечную передачу на Коппа, который поразил ворота Форсберга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А под занавес игрового отрезка Артемию удался отличный сольный проход, который он увенчал 67-й голевой передачей в сезоне. В качестве адресата выступил открывшийся на пятачке Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Рейнджерс» добили соперника пятой шайбой уже без участия Панарина, но Артемий всё равно собрал солидный урожай — 3 (2+1) очка. Таким образом, после этого матча в копилке Хлебушка оказалось 88 очков, и он потеснил Кирилла Капризова на позиции лучшего российского бомбардира текущего сезона. При этом форвард «Рейнджерс» провёл на один матч меньше, чем лидер «Миннесоты».

«Рейнджерс» осталось сыграть в регулярке 9 матчей, и за это время у Панарина есть возможность обновить личный рекорд результативности в НХЛ. В сезоне-2019/2020 Артемий «настрелял» 95 очков, так что до новой высоты Хлебушку осталось набрать лишь 8 баллов. А там уже можно подумать и о том, чтобы выбить гроссмейстерскую сотню!