«Деревня конченая». Тайна самого скандального финала КХЛ не разгадана до сих пор

Ровно 10 лет назад Кубок Гагарина разыгрывали «Авангард» и московское «Динамо». Их схватка закончилась скандалом, о котором хорошо помнят даже сейчас. При этом первая половина финальной серии не предвещала ничего драматического.

Внезапный допинг

За четыре встречи соперники организовали общими усилиями всего 10 голов, а преимущество «ястребов» выглядело достаточным, чтобы мысленно примерять на себя золотые медали. Команда Раймо Сумманена одержала три победы и перед пятой игрой находилась в шаге от триумфа.

По слухам в Омске всё было готово к бурному празднованию: по периметру местной арены расставили фейерверки, закупили ящики с шампанским, заказали партию чемпионских кепок и футболок. Однако мечтам сибирских болельщиков не суждено было сбыться: совершенно неожиданно серия приняла драматический оборот.

Накануне пятой игры из заявки омичей внезапно исчез Антон Белов. Представители клуба уверяли, что ключевой защитник не смог выйти на лёд в связи с травмой, но реальность оказалась более оригинальной. В Минспорта объявили, что в анализах хоккеиста обнаружился допинг.

Фото: photo.khl.ru

Впрочем, повреждений «Авангард» всё равно не избежал. В пятом матче из обоймы выпал Сергей Калинин – один из самых энергичных и неуступчивых игроков омской команды. Калинин сначала врезался в борт и повредил плечо, а попытавшись вернуться в игру, столкнулся с Домиником Граняком и усугубил проблему.

В результате «ястребы» проиграли и в пятой (2:3), и в шестой встрече (2:5). Решающий матч, состоявшийся в Омске, скрутился в плотный клубок нервов. Никто не хотел уступать – и никто не хотел раскрываться. Соперники нанесли в сумме меньше сорока бросков, а точным среди них оказался ровно один. На 53-й минуте Якуб Клепиш ворвался на пятак ворот Карри Рамё и со второй попытки протолкнул шайбу ему за спину.

Фото: photo.khl.ru

Динамовская пятёрка отпраздновала важнейшую шайбу, заключив Клепиша в крепкие объятия. Через семь с небольшим минут в победный пляс пустилась и остальная часть команды – москвичи сохранили преимущество до финальной сирены и стали обладателями кубка.

«Омск? Омск – это конченая деревня»

Но и тогда борьба не закончилась. Место «Авангарда» в противостоянии со столичными гостями заняли омские болельщики. Триумф «Динамо» они встретили возмущённым свистом и нелицеприятными кричалками – в том числе в адрес судей. Москвичи, как это всегда делают чемпионы, раскидали по площадке перчатки и клюшки. Вскоре в эту же кучу полетели – с разной степенью точности – бутылки и монеты от зрителей.

Градус и звук раздражения омичей то нарастал, то снижался. Вот динамовцы вывели на лёд главного тренера Олега Знарка и принялись его качать – трибуны взвыли от негодования. А вот игроки «Авангарда» высыпали в центр на рукопожатие с соперниками – и болельщики перешли на аплодисменты.

Новое обострение было достигнуто со стартом официальной церемонии. Президент КХЛ Александр Медведев вышел к микрофону – произнести итоговую речь и отдать «Динамо» трофей. Функционер выждал несколько десятков секунд и попытался начать монолог, но всё же осознал безнадёжность этой затеи и замолк. Сибиряки продолжили неистово свистеть и заглушили даже праздничную музыку, под которую москвичи получали главный приз.

Яростный ответ омичей лишил бело-голубых и другого ритуала – организовать круг почёта на льду им не удалось. Вместо этого чемпионы передавали чашку друг другу недалеко от центрального круга вбрасывания. Каждый следующий хоккеист, принимавший награду, отъезжал от партнёров на четыре-пять метров, быстро позировал перед фотографами и возвращался. Процесс от вручения кубка до его перемещения в раздевалку занял у динамовцев всего девять минут – абсолютный антирекорд в истории плей-офф КХЛ.

Активнее остальных победу отмечал Михаил Анисин. Одиозного нападающего хватило не только на несколько подходов к трофею, но и на осуждающую тираду: «Омск? Омск – это конченая деревня, которая нас освистывала, кидала монеты. Ещё раз им быть битыми».

«Если бы «Авангард» продолжал бороться за победу, то ещё пять-шесть человек могли пострадать»

Свои причины для негодования у омских болельщиков были. Во второй половине серии многие из них высказывали вопросы к судейству. Особые претензии вызвал силовой приём Граняка, который выбил из строя Калинина.

Фото: photo.khl.ru

Но, безусловно, главным фактором недоверия к справедливости результата стала дисквалификация Белова: слишком многое в этой истории казалось нереалистичным. В конечном счёте защитника отлучили от хоккея всего на три месяца, чем только подкрепили подозрения. Белов отбыл дисквалификацию на летних сборах и спокойно вернулся к выступлениям в КХЛ.

Объясняя тайну поражения «Авангарда», омичи и сейчас нередко используют конспирологические версии, лишённые доказательств, но не оснований. В частности, популярна теория, согласно которой москвичи получили кубок благодаря использованию административного ресурса. В те времена клубу покровительствовал глава МВД Рашид Нургалиев. Министр занимал пост председателя попечительского совета общества «Динамо» – ему и приписывают вмешательство в финальную серию.

Сомнений в справедливости результата добавляли и противоречивые комментарии игроков «Авангарда». «Скажу так – болельщики по-настоящему заступились за команду. Наши болельщики сделали то, что другие, как правило, делать боятся. Я стоял около скамейки запасных вместе с Женей Орловым и Антоном Беловым, видел всё происходящее и был в шоке. Поймите меня, я просто не имею права во всеуслышание заявлять, что болельщики «Авангарда» поступили правильно. И тем не менее не буду скрывать – я рад, что они вели себя именно так», – признался изданию «Омский Регион» Сергей Калинин.

Год спустя недвусмысленно выразился бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев. «Если бы «Авангард» продолжал бороться за победу, то ещё пять-шесть человек [помимо Белова – «Чемпионат»] могли пострадать, – заявил экс-чиновник в интервью «Омскинформ». – А кто будет лишаться куска хлеба ради одного эпизода завоевания кубка? Вот так «Авангард» не стал чемпионом во второй раз».

Антон Курьянов сразу после окончания серии констатировал: «Иногда были какие-то абсурдные вещи, которые не могут присутствовать в финале. Какие? Все всё знают, все всё понимают. Есть руководство, которое пусть решает».

Основываясь во многом на словах Курьянова, омские болельщики написали открытое письмо в КХЛ с просьбой провести расследование обстоятельств, которые сопровождали финал. Обращение осталось без ответа.

Другие игроки, впрочем, связали неудачу с другими причинами. «Раймо Сумманен – очень хороший тренер, но его характер сыграл злую шутку, – вспоминал в позапрошлом году капитан серебряного «Авангарда» Александр Фролов. – Когда мы повели в серии 3-1, он после четвертого матча кричал на нас как сумасшедший. Разнес полраздевалки и сказал, что мы плохие игроки.

Фото: photo.khl.ru

После этого инцидента у нас психанул вратарь Карри Рамё. Он даже хотел уехать во время серии домой. Все закончилось тем, что мы проиграли три матча подряд. Я не говорю, что только Сумманен во всем виноват. Факторов поражения много, но моральный дух команды был подорван».