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«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», Овечкин забил 776 голов, сколько Овечкину осталось до Хоу, до Гретцки, видео

«В него влюбиться очень легко». Овечкин мчит к 50 голам в сезоне, забивая даже из-за ворот
Лев Лукин
Овечкин забил 776-й гол в НХЛ
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776-я шайба россиянина в карьере положила начало грандиозному разгрому «Филадельфии».

После двух побед за два дня в Питтсбурге и дома над «Бостоном» «Вашингтон Кэпиталз» ждала ещё одна встреча на своей площадке с «Филадельфией», которая уже просто доигрывает ужасный сезон. От этого матча фанаты «столичных» ждали очередного успеха своих любимцев, а также, конечно, новых голевых подвигов от Александра Овечкина, который продолжает ставить заброшенные шайбы на поток и повторять всевозможные рекорды легенд НХЛ.

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«Все российские хоккеисты боготворят Ови, ведь он особенный. Влюбиться в такого игрока очень легко», — заявил недавно помощник тренера «Миннесоты» Боб Вудс. Но, думается, круг почитателей харизматичного капитана «Кэпиталз» вряд ли ограничивается только его коллегами-соотечественниками, а за успехами Александра следит буквально весь хоккейный мир.

В матче с «Филадельфией» Ови не заставил долго ждать. Уже на 7-й минуте он открыл счёт в матче, добив шайбу с отрицательного угла после своего же броска. 776-й гол в карьере Александра случился после рикошета от спины вратаря «Флайерз» Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

46-й гол в сезоне для Овечкина. За нереальным Мэттьюсом в гонке за «Ришаром» ему уже не угнаться, однако гроссмейстерский «полтинник» россиянин вполне может успеть выбить за оставшиеся 9 матчей регулярки. В девятый раз за карьеру! Кроме того, Ови остаётся забросить лишь две шайбы, чтобы повторить рекорд Селянне по результативности в рамках одного сезона в возрасте 36+ лет.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
9 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Шири, Кузнецов) – 06:01 (5x5)   2:0 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 11:24 (5x5)   2:1 ван Римсдайк – 12:00 (5x5)   3:1 Фегервары (Дауд, Хэтэуэй) – 13:16 (5x5)   4:1 Эллер (Манта, Уилсон) – 26:39 (5x5)   5:1 Шири (Кузнецов, Овечкин) – 35:30 (5x5)   6:1 Ирвин (Шульц, Ларссон) – 43:31 (5x5)   7:1 Эллер (Манта, ван Римсдайк) – 45:59 (5x5)   8:1 Хэтэуэй (Шульц, Ирвин) – 52:42 (5x5)   8:2 ван Римсдайк (Хейз, Бринк) – 56:26 (4x3)   9:2 Ларссон (Шульц, Дауд) – 57:32 (5x4)

Тем временем, гол Овечкина положил начало кошмара для «Филадельфии». На второй гол «Кэпиталз» от Оши «лётчики» ещё сумели дать быстрый ответ, а вот затем пропустили 6 голов подряд за полтора периода. В пятом голе «столичных» живое участие приняли российские лидеры хозяев площадки: Овечкин оставил шайбу Кузнецову, а тот с неудобной руки выдал передачу на пятак, где в гордом одиночестве дежурил Шири. В результате Конор поиздевался над сменившим Харта в воротах «Филадельфии» Джонсом и отправил снаряд в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузнецов сделал 49-ю передачу в сезоне, для Ови ассист стал 39-м. Теперь у Алекса 1405 очков за карьеру в НХЛ, ему остаётся набрать лишь 4 балла, чтобы повторить результат Дэйла Хаверчука и ворваться в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён.

Что касается сегодняшнего матча, то «Вашингтон» не пощадил гостей, оформив разгром с итоговым счётом 9:2. В борьбе за третье место в Столичном дивизионе (оно даёт выход в плей-офф напрямую) «Кэпиталз» приблизись на расстояние в три очка к «Питтсбургу», который оступился на Лонг-Айленде. При этом у «Вашингтона» есть две игры в запасе.

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