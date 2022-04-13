«В него влюбиться очень легко». Овечкин мчит к 50 голам в сезоне, забивая даже из-за ворот

После двух побед за два дня в Питтсбурге и дома над «Бостоном» «Вашингтон Кэпиталз» ждала ещё одна встреча на своей площадке с «Филадельфией», которая уже просто доигрывает ужасный сезон. От этого матча фанаты «столичных» ждали очередного успеха своих любимцев, а также, конечно, новых голевых подвигов от Александра Овечкина, который продолжает ставить заброшенные шайбы на поток и повторять всевозможные рекорды легенд НХЛ.

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«Все российские хоккеисты боготворят Ови, ведь он особенный. Влюбиться в такого игрока очень легко», — заявил недавно помощник тренера «Миннесоты» Боб Вудс. Но, думается, круг почитателей харизматичного капитана «Кэпиталз» вряд ли ограничивается только его коллегами-соотечественниками, а за успехами Александра следит буквально весь хоккейный мир.



В матче с «Филадельфией» Ови не заставил долго ждать. Уже на 7-й минуте он открыл счёт в матче, добив шайбу с отрицательного угла после своего же броска. 776-й гол в карьере Александра случился после рикошета от спины вратаря «Флайерз» Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

46-й гол в сезоне для Овечкина. За нереальным Мэттьюсом в гонке за «Ришаром» ему уже не угнаться, однако гроссмейстерский «полтинник» россиянин вполне может успеть выбить за оставшиеся 9 матчей регулярки. В девятый раз за карьеру! Кроме того, Ови остаётся забросить лишь две шайбы, чтобы повторить рекорд Селянне по результативности в рамках одного сезона в возрасте 36+ лет.

Тем временем, гол Овечкина положил начало кошмара для «Филадельфии». На второй гол «Кэпиталз» от Оши «лётчики» ещё сумели дать быстрый ответ, а вот затем пропустили 6 голов подряд за полтора периода. В пятом голе «столичных» живое участие приняли российские лидеры хозяев площадки: Овечкин оставил шайбу Кузнецову, а тот с неудобной руки выдал передачу на пятак, где в гордом одиночестве дежурил Шири. В результате Конор поиздевался над сменившим Харта в воротах «Филадельфии» Джонсом и отправил снаряд в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузнецов сделал 49-ю передачу в сезоне, для Ови ассист стал 39-м. Теперь у Алекса 1405 очков за карьеру в НХЛ, ему остаётся набрать лишь 4 балла, чтобы повторить результат Дэйла Хаверчука и ворваться в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён.



Что касается сегодняшнего матча, то «Вашингтон» не пощадил гостей, оформив разгром с итоговым счётом 9:2. В борьбе за третье место в Столичном дивизионе (оно даёт выход в плей-офф напрямую) «Кэпиталз» приблизись на расстояние в три очка к «Питтсбургу», который оступился на Лонг-Айленде. При этом у «Вашингтона» есть две игры в запасе.