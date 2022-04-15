«У врачей челюсти упали на пол». Игрок НХЛ потерял часть глаза из-за нелепой случайности

Брайан Берард смог вернуться в хоккей вопреки всему и до сих пор гадает, чего достиг бы, если бы был полностью здоров.

Брайан Берард был первым номером драфта НХЛ в 1995 году, в 19 лет стал восьмым защитником в истории лиги, завоевавшим «Колдер Трофи», и был восходящей звездой. Его должна была ждать долгая и яркая карьера, но 11 марта 2000 года разделило его жизнь на до и после.

В матче «Торонто» с «Оттавой» Мариан Госса нанёс бросок с разворота – по воротам промазал, но замах клюшки был таким сильным, что нападающий попал Берарду прямо в глаз. Зрелище было душераздирающим – на льду расплывалась большая лужа крови, а ноги защитника дёргались от дикой боли. С подкатывающей к горлу тошнотой его увели в подтрибунные помещения. «По выражению лиц ребят я понял, что дело плохо. Мой глаз как будто взорвался», — вспоминал Берард.

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Он не преувеличивает – клюшка Госсы рассекла его глаз, и на льду вместе с кровью осталась большая часть стекловидного тела – гелеобразного вещества, заполняющего пространство глаза между хрусталиком и сетчаткой. «Его глаз был похож на разрезанное яйцо всмятку, только его кровавая версия», — вспоминал врач «Торонто» Брент Смит.

Вопрос стоял не в том, сможет ли защитник вернуться в хоккей, а в том, сможет ли он вернуть зрение или хотя бы сохранить глаз. Берарда срочно доставили в больницу, прогнозы были неутешительными. Врачи давали не больше 5% на то, что он сможет хоть что-то видеть этим глазом, который и на глаз-то был не похож. Скорее, на сдувшийся шарик.

Первая операция длилась три с половиной часа – всего за следующий год он перенесёт семь хирургических вмешательств. Каково же было удивление врачей, когда на следующий день они сняли повязки и Брайан сказал, что различает свет больным глазом. «У врачей челюсти упали на пол», — вспоминает Смит.

Ещё через день Берарда в больнице появился Мариан Госса. Он был испуган и чуть не плакал, без конца извинялся и с трудом подбирал слова. «Брайан сказал мне: «Это несчастный случай. Ужасный несчастный случай. На моём месте мог быть ты, а я – на твоём». Он показал себя очень сильным человеком. Очень сильным», — вспоминал Госса.

Брайан Берард Фото: Andy Marlin/Getty Images

В скором времени Берард перестал различать свет, и потребовались новые операции. Убрать запёкшуюся кровь, которая мешала зрению, восстановить отслоившуюся сетчатку, заполнить глаз силиконовым маслом, чтобы хоть как-то восполнить его объём, заменить хрусталик на искусственный. Почти месяц Берард был вынужден пролежать лицом вниз, пока глаз не стабилизировался.

Брайан не терял присутствия духа и уже тогда уверял родных и друзей, что собирается вернуться в НХЛ. Меньше чем через месяц после травмы он дал пресс-конференцию, где подтвердил своё намерение. «Верю, что снова смогу видеть этим глазом и вернуться на лёд. Я должен верить, что бог может вернуть мне зрение. Врачи в этом не уверены, но нужно просто подождать. Я – боец и верю, что снова буду играть в НХЛ», — сказал он.

Без силы воли и невероятного желания играть Берард не смог бы добиться успехов в восстановлении. Поначалу ему было тяжело справляться даже с простыми бытовыми задачами, например, налить воду в стакан, а он хотел заново научиться попадать по шайбе, проводить силовые, да хотя бы просто уверенно ориентироваться в пространстве!

Тем не менее уже летом 2000 года он начал ходить в тренажёрный зал, а осенью вышел на лёд – играл товарняки «три на три», работал над броском, привыкал к визору – до травмы Берард их не категорически не воспринимал. Раньше Брайан не слишком заморачивался насчёт поддержания идеальной физической формы, но, когда хоккейная мечта повисла на волоске, переосмыслил себя и принялся за дело с удвоенной энергией.

При этом он всё равно оставался фактически слепым на один глаз, едва различая им хоть что-то, а зимой вылезла новая проблема – сформировалась рубцовая ткань, которая ещё больше затрудняла зрение. Её убрали на очередной операции, но врачи поставили крест на карьере защитника. «Четыре доктора ясно дали мне понять, что улучшений уже не будет. Острота зрения не вернётся на уровень, необходимый для игры в НХЛ», — говорил Брайан, объявляя о завершении карьеры.

Брайан Берард в матче с «Нью-Джерси» Фото: Andy Marlin/Getty Images

Удивительно, но даже после этого Брайан не сдался. Офтальмологи смогли подобрать ему контактную линзу, которая довела зрение до минимально необходимого по стандартам в НХЛ, спустя полтора года после жуткой травмы он вернулся в НХЛ. Он начал с пробного контракта с «Рейнджерс» и за два выставочных матча доказал, что достоин полноценного соглашения.

Берард отыграл в НХЛ ещё шесть сезонов, выиграл «Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею, а завершил карьеру в чеховском «Витязе» в 2009 году. Брайан набрал 323 очка в 619 матчах НХЛ – достойный результат для защитника, но он до сих пор гадает, чего он мог бы достичь, если бы не потеря зрения. «В «Чикаго» и «Коламбусе» я уже начал возвращать себе былую форму, набирать много очков, но затем ещё случилась травма спины, я перенёс две операции, это тоже сократило карьеру. Хотел бы я знать, как бы я играл, если бы был полностью здоров».