Тасманский дьявол потерял свой оскал. Радулову стоит окончательно вернуться в КХЛ

Вчера информационное хоккейное пространство поставил на уши громкий слух – по сообщениям коллег из «СЭ», казанский «Ак Барс», который вот-вот возглавит великий и ужасный Олег Знарок, планирует летом подписать контракт с 35-летним нападающим Александром Радуловым, чей контракт с «Далласом» завершится по окончании текущего сезона НХЛ.

На этот слух оперативно отреагировал агент игрока Юрий Николаев: «Информация о том, что Александр Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф», — сказал Николаев «Чемпионату».

Понятно, что к любого рода слухам стоит относиться с большой долей скепсиса. Особенно к тем, которые появляются ближе к концу сезона, когда у многих игроков истекают контракты и их можно отправлять практически куда угодно. Особенно к тем, которые отправляют хоккеиста в стан принципиального соперника команды, в которой этот самый хоккеист блистал на заре своей профессиональной карьеры (хотя это, как говорится, было давно и неправда).

Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Хотя понять, откуда растут ноги у конкретного слуха про Радулова, довольно-таки просто. И если абстрагироваться от пункта назначения (всё-таки представить его в «Ак Барсе» получается с большим трудом), то возвращение Александра в Россию не то что не выглядит неправдоподобным, а даже, скорее, напрашивается. И это возвращение, в отличие от двух предыдущих (к примеру, в 2008 году после неожиданного приезда Радулова из «Нэшвилла» тогдашний генменеджер «Салавата» Олег Гросс заявил, что игрок вообще не собирается вновь уезжать в НХЛ), должно стать окончательным и бесповоротным.

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Год назад казалось, что один из ярчайших российских хоккеистов современности ещё попылит в НХЛ. На это надеялись и его товарищи по команде, которые с нетерпением ждали возвращения Радулова в строй после травмы, полученной ещё в прошлом сезоне. Тогда Александр находился в прекрасной форме – за 11 матчей, в которых он появился по ходу предыдущей регулярки, 47-й номер «звёзд» набрал 12 очков. «Даллас» очень болезненно перенёс потерю одного из своих лидеров – финалист Кубка Стэнли – 2020 в 2021-м не попал даже в плей-офф.

Неудивительно, что и главный тренер «Старз» Рик Боунесс не раз говорил, что Александра будет сильно не хватать команде. Однако после восстановления на лёд вернулся совсем не тот Радулов, которого привыкли видеть болельщики. Проблемы в игре были видны с самого начала регулярки, но после удачного отрезка в конце октября – начале ноября, когда россиянин набрал шесть очков в семи матчах, казалось, что он вновь выходит на пиковую форму.

Однако дальше дела становились только хуже – Александр и не отдавал, и не забивал, а от его фирменной дерзости и заряженности не осталось и следа. Тасманский дьявол, как называют Радулова, потерял свой оскал, успокоился и со временем стал проводить всё меньше времени на игровой площадке. Больше 15 минут за матч он не играет уже с 28 января, и это при том, что ему до сих пор доверяют время в спецбригаде большинства. И даже там уроженец Нижнего Тагила умудряется хватать «минусы» — к примеру, в последнем матче с «Миннесотой» он подарил «дикарям» гол в середине второго периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

35-летнему ветерану могла помочь смена обстановки – даже несмотря на плохую форму, накануне дедлайна обменов известный инсайдер Эллиотт Фридман говорил об интересе к россиянину со стороны «Рейнджерс». Новое руководство «синерубашечников», кажется, достало трансферный список 10-летней давности – в 2012 году, когда у Радулова истёк контракт с «Нэшвиллом», клуб из Нью-Йорка также был главным фаворитом на его подписание. Однако сейчас, как и 10 лет назад, интерес так и остался интересом.

И это многое говорит о дальнейших перспективах Александра в НХЛ. Командам, всерьёз претендующим на Кубок Стэнли, он оказался не нужен – и это с учётом его репутации проверенного кубкового бойца и того самого дьявола, который в плей-офф рвёт и мечет с удвоенной, а то и с утроенной силой. При этом потенциальных покупателей вряд ли напугала зарплата игрока – договориться с «Далласом» об удержании её части вряд ли было бы сложно, да и места под потолком у тех же «Рейнджерс» не так уж и мало.

Дело исключительно в игровых качествах, а их, если судить по нынешнему сезону, Радулову для игры на высоком энхаэловском уровне уже не хватает. На те $ 6,25 млн, которые сейчас составляют его кэпхит, Александр уже может не рассчитывать. Да и в целом желание подписать малорезультативного игрока, которому в июле стукнет 36 лет, у «Далласа», как и у любой другой команды, вряд ли возникнет. Каким бы важным ни было влияние Радулова в раздевалке, рано или поздно «звёздам» нужно будет с ним расстаться. Предстоящее межсезонье – самый подходящий для этого момент.