«Рейнджерс» мощно сработали в дедлайн. Команда Шестёркина и Панарина пойдёт за Кубком?

Накануне в НХЛ официально закрылось трансферное окно, все переходы и обмены отныне запрещены. Самым заметным покупателем в дедлайн оказался генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри, совершивший сразу четыре заметные сделки, каждая из которых должна заметно усилить потенциал американской команды.

Новость по теме Генменеджер «Рейнджерс» оценил усиление состава команды в дедлайн НХЛ

Во многом благодаря роскошной игре российского голкипера Игоря Шестёркина «Рейнджерс» уже практически гарантировали себе попадание в плей-офф. За 19 матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ команда Жерара Галлана с 85 очками располагается на втором месте в Столичном дивизионе.

Перемещения внутри дивизиона ещё возможны, и при худшем раскладе «синерубашечники» даже могут выпасть за пределы топ-3, дающей право прямого выхода в плей-офф, но ниже позиции второй уайлд-кард парни с Бродвея уже наверняка не упадут. От занимающего девятое место в Восточной конференции «Коламбуса» «Рейнджерс» отделяет целая пропасть в виде 18 очков. Такой гандикап за 19 матчей не отыгрывается.

Все эти расклады позволяли руководству «Рейнджерс» на протяжении последнего времени задаваться вопросом – в чём же заключается наша цель на плей-офф? Мы просто хотим впервые с 2017 года оказаться в кубковой восьмёрке, там быстро вылететь в первом раунде и разъехаться по отпускам с фразами о начале построения успешной команды на годы вперёд или уже здесь и сейчас попробовать пошуметь в розыгрыше Кубка Стэнли?

Наверняка именно потрясающая игра Шестёркина вселила во фронт-офис американской команды уверенность во втором варианте развития событий. В этом сезоне 26-летний голкипер демонстрирует абсолютно выдающиеся статистические показатели, пропуская в среднем за игру чуть больше двух (2,05) шайб и отражая немыслимые 93,8% бросков. На его счету 30 побед в 41 матче сезона, благодаря чему Шестёркин превзошёл достижение Хенрика Лундквиста (30 побед в 46 играх сезона-2014/2015), установив новый рекорд «Рейнджерс».

Неслучайно, в североамериканской прессе в течение уже нескольких месяцев идут разговоры о том, что Игорь является не только фаворитом на приз лучшему вратарю сезона («Везину Трофи»), но даже и на «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Вот только столь лестная характеристика игры самого Шестёркина является палкой о двух концах для всей команды «Рейнджерс». Значит, оборона команды и её нижние звенья не в полной мере справляются со своими обязанностями, раз голкиперу приходится постоянно попадать на первые полосы прессы.

В этой связи неудивительно, что именно на укрепление защиты и четвёртого звена были направлены два из четырёх трансферов «Рейнджерс» в дедлайн. Американский клуб выменял из «Филадельфии» защитника Джастина Брауна и заполучил из «Ванкувера» игрока чекинг-лайн Тайлера Мотта.

Что касается выменянного Брауна, то этот 35-летний защитник в первую очередь является домоседом. У «Рейнджерс» в команде хватает оборонцев с большим атакующим потенциалом, а вот людей, отвечающих исключительно за разрушение чужих атак, не хватало. В бедовой «Филадельфии» Браун был основным игроком и в этом сезоне умудрился заработать очень приличную полезность – «+2» в 61 матче. Для сравнения – у Кейта Яндла — «-34», у Расмуса Ристолайнена — «-12», а у Ивана Проворова — «-9». За выбор в третьем раунде драфта «Рейнджерс» до конца сезона получили защитника на проблемное место. За плечами Джастина ровно 100 матчей в плей-офф – и игрок с таким опытом точно пригодится команде в Кубке Стэнли.

27-летний Мотт на протяжении последних лет был ключевым игроком меньшинства «Ванкувера». Помимо непосредственно разрушения чужого большинства, Тайлер при первой возможности пытался убежать в контратаку и в таком стиле забил не один гол за свою карьеру. В основном составе «Рейнджерс» он должен прописаться в четвёртом звене, вытеснив оттуда того же Грега Маккегга, который по всем показателям является одним из слабейших звеньев этой команде «синерубашечников». В пользу Тайлера говорит и его универсальность – этот игрок может сыграть как на позиции центра, так и на краю звена.

Ещё одним универсальным приобретением от Друри стал экс-форвард «Виннипега» Эндрю Копп. Приобретение 27-летнего игрока обошлось «Рейнджерс» в потерю сразу четырёх активов – в обратном направлении отправились нападающий Морган Баррон, два драфт-пика второго раунда (2022 или 2023 года), а также пик пятого раунда на драфте 2023 года. Объяснить такую цену довольно просто. Последние два сезона Копп проводил на очень высоком уровне, набирая 0,6 очка за матч в «Виннипеге», проявляя себя как в большинстве, так и в меньшинстве. Отличный универсал, способный как занять место центра в боттом-6 (54% выигранных вбрасываний), так и сыграть на краю в топ-6 – в том же «Виннипеге» у него неплохо получалось проявлять себя в связке с Марком Шайфли.

В самом же начале дедлайна руководство «синерубашечников» сработало очень точечно, постаравшись закрыть одно из самых проблемных мест в своём составе – роль крайнего нападающего в звене Райана Строума и Артемия Панарина. После тяжёлой травмы финского форварда Каапо Какко, чьи сроки возвращения на лёд до сих пор остаются под большим вопросом, в «Рейнджерс» очень заметно не хватало одного форварда для топ-6.

На безрыбье в шестёрке лучших долгое время пробовался Драйден Хант, до этого сезона никогда не забивавший больше трёх голов за регулярку. При всём уважении к Ханту, его никак нельзя было отнести к числу игроков, которые должны иметь такую роль на площадке. В этом плане в лице новичка Фрэнка Ватрано американский клуб получил заметное усиление. После перехода в «Рейнджерс» Фрэнк уже успел сыграть три матча, в которых отметился дебютной заброшенной шайбой.

Теперь Ватрано может стать тем самым форвардом, с которым Панарин может строить комбинационную игру в чужой зоне, а когда восстановится Какко, у тренерского штаба «Рейнджерс» даже появится приятная головная боль – как расставить все активы по звеньям. В дедлайн «синерубашечники» сработали очень грамотно, постаравшись максимально продуктивным образом решить проблемы в своей команде.

Достаточно ли этого для похода за Кубком Стэнли? В нынешнем сезоне «Рейнджерс» трижды встречались с действующим обладателем трофея – «Тампа-Бэй Лайтнинг». И все матчи регулярки остались за парнями с Бродвея. Разумеется, матчи регулярки не идут ни в какое сравнение с матчами плей-офф. Но у «Рейнджерс» есть козыри для игры в кубковой стадии. Это и прекрасный защитник Адам Фокс, и лучший бомбардир команды Панарин, и проводящий лучший сезон в своей карьере Крис Крайдер, забросивший уже 41 шайбу в регулярке.

В составе «Рейнджерс» не хватало глубины и людей, обладающих большим кубковым опытом. Теперь эти слабые места ликвидированы – и команда Шестёркина и Панарина даже может помечтать о походе за Кубком Стэнли. Но это может произойти только в том случае, если сам Игорь продолжит играть на столь же выдающемся уровне, как и в регулярном чемпионате.

Ориентировочный состав «Рейнджерс» при отсутствии травмированных игроков:



Шестёркин (Георгиев);

Линдгрен – Фокс,

Миллер – Труба,

Немет – Браун/Шнайдер;

Крайдер – Зибанеджад – Лафренье,

Панарин – Строум – Какко (Ватрано),

Копп – Хитил – Ватрано (Какко),

Гудроу – Руни (Мотт) – Ривз (Мотт, Хант).