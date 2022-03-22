«Рейнджерс» мощно сработали в дедлайн. Команда Шестёркина и Панарина пойдёт за Кубком?

Накануне в НХЛ официально закрылось трансферное окно, все переходы и обмены отныне запрещены. Самым заметным покупателем в дедлайн оказался генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри, совершивший сразу четыре заметные сделки, каждая из которых должна заметно усилить потенциал американской команды.
Во многом благодаря роскошной игре российского голкипера Игоря Шестёркина «Рейнджерс» уже практически гарантировали себе попадание в плей-офф. За 19 матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ команда Жерара Галлана с 85 очками располагается на втором месте в Столичном дивизионе.
Перемещения внутри дивизиона ещё возможны, и при худшем раскладе «синерубашечники» даже могут выпасть за пределы топ-3, дающей право прямого выхода в плей-офф, но ниже позиции второй уайлд-кард парни с Бродвея уже наверняка не упадут. От занимающего девятое место в Восточной конференции «Коламбуса» «Рейнджерс» отделяет целая пропасть в виде 18 очков. Такой гандикап за 19 матчей не отыгрывается.
Все эти расклады позволяли руководству «Рейнджерс» на протяжении последнего времени задаваться вопросом – в чём же заключается наша цель на плей-офф? Мы просто хотим впервые с 2017 года оказаться в кубковой восьмёрке, там быстро вылететь в первом раунде и разъехаться по отпускам с фразами о начале построения успешной команды на годы вперёд или уже здесь и сейчас попробовать пошуметь в розыгрыше Кубка Стэнли?
Наверняка именно потрясающая игра Шестёркина вселила во фронт-офис американской команды уверенность во втором варианте развития событий. В этом сезоне 26-летний голкипер демонстрирует абсолютно выдающиеся статистические показатели, пропуская в среднем за игру чуть больше двух (2,05) шайб и отражая немыслимые 93,8% бросков. На его счету 30 побед в 41 матче сезона, благодаря чему Шестёркин превзошёл достижение Хенрика Лундквиста (30 побед в 46 играх сезона-2014/2015), установив новый рекорд «Рейнджерс».
Неслучайно, в североамериканской прессе в течение уже нескольких месяцев идут разговоры о том, что Игорь является не только фаворитом на приз лучшему вратарю сезона («Везину Трофи»), но даже и на «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Вот только столь лестная характеристика игры самого Шестёркина является палкой о двух концах для всей команды «Рейнджерс». Значит, оборона команды и её нижние звенья не в полной мере справляются со своими обязанностями, раз голкиперу приходится постоянно попадать на первые полосы прессы.
В этой связи неудивительно, что именно на укрепление защиты и четвёртого звена были направлены два из четырёх трансферов «Рейнджерс» в дедлайн. Американский клуб выменял из «Филадельфии» защитника Джастина Брауна и заполучил из «Ванкувера» игрока чекинг-лайн Тайлера Мотта.
Что касается выменянного Брауна, то этот 35-летний защитник в первую очередь является домоседом. У «Рейнджерс» в команде хватает оборонцев с большим атакующим потенциалом, а вот людей, отвечающих исключительно за разрушение чужих атак, не хватало. В бедовой «Филадельфии» Браун был основным игроком и в этом сезоне умудрился заработать очень приличную полезность – «+2» в 61 матче. Для сравнения – у Кейта Яндла — «-34», у Расмуса Ристолайнена — «-12», а у Ивана Проворова — «-9». За выбор в третьем раунде драфта «Рейнджерс» до конца сезона получили защитника на проблемное место. За плечами Джастина ровно 100 матчей в плей-офф – и игрок с таким опытом точно пригодится команде в Кубке Стэнли.
27-летний Мотт на протяжении последних лет был ключевым игроком меньшинства «Ванкувера». Помимо непосредственно разрушения чужого большинства, Тайлер при первой возможности пытался убежать в контратаку и в таком стиле забил не один гол за свою карьеру. В основном составе «Рейнджерс» он должен прописаться в четвёртом звене, вытеснив оттуда того же Грега Маккегга, который по всем показателям является одним из слабейших звеньев этой команде «синерубашечников». В пользу Тайлера говорит и его универсальность – этот игрок может сыграть как на позиции центра, так и на краю звена.
Ещё одним универсальным приобретением от Друри стал экс-форвард «Виннипега» Эндрю Копп. Приобретение 27-летнего игрока обошлось «Рейнджерс» в потерю сразу четырёх активов – в обратном направлении отправились нападающий Морган Баррон, два драфт-пика второго раунда (2022 или 2023 года), а также пик пятого раунда на драфте 2023 года. Объяснить такую цену довольно просто. Последние два сезона Копп проводил на очень высоком уровне, набирая 0,6 очка за матч в «Виннипеге», проявляя себя как в большинстве, так и в меньшинстве. Отличный универсал, способный как занять место центра в боттом-6 (54% выигранных вбрасываний), так и сыграть на краю в топ-6 – в том же «Виннипеге» у него неплохо получалось проявлять себя в связке с Марком Шайфли.
В самом же начале дедлайна руководство «синерубашечников» сработало очень точечно, постаравшись закрыть одно из самых проблемных мест в своём составе – роль крайнего нападающего в звене Райана Строума и Артемия Панарина. После тяжёлой травмы финского форварда Каапо Какко, чьи сроки возвращения на лёд до сих пор остаются под большим вопросом, в «Рейнджерс» очень заметно не хватало одного форварда для топ-6.
На безрыбье в шестёрке лучших долгое время пробовался Драйден Хант, до этого сезона никогда не забивавший больше трёх голов за регулярку. При всём уважении к Ханту, его никак нельзя было отнести к числу игроков, которые должны иметь такую роль на площадке. В этом плане в лице новичка Фрэнка Ватрано американский клуб получил заметное усиление. После перехода в «Рейнджерс» Фрэнк уже успел сыграть три матча, в которых отметился дебютной заброшенной шайбой.
Теперь Ватрано может стать тем самым форвардом, с которым Панарин может строить комбинационную игру в чужой зоне, а когда восстановится Какко, у тренерского штаба «Рейнджерс» даже появится приятная головная боль – как расставить все активы по звеньям. В дедлайн «синерубашечники» сработали очень грамотно, постаравшись максимально продуктивным образом решить проблемы в своей команде.
Достаточно ли этого для похода за Кубком Стэнли? В нынешнем сезоне «Рейнджерс» трижды встречались с действующим обладателем трофея – «Тампа-Бэй Лайтнинг». И все матчи регулярки остались за парнями с Бродвея. Разумеется, матчи регулярки не идут ни в какое сравнение с матчами плей-офф. Но у «Рейнджерс» есть козыри для игры в кубковой стадии. Это и прекрасный защитник Адам Фокс, и лучший бомбардир команды Панарин, и проводящий лучший сезон в своей карьере Крис Крайдер, забросивший уже 41 шайбу в регулярке.
В составе «Рейнджерс» не хватало глубины и людей, обладающих большим кубковым опытом. Теперь эти слабые места ликвидированы – и команда Шестёркина и Панарина даже может помечтать о походе за Кубком Стэнли. Но это может произойти только в том случае, если сам Игорь продолжит играть на столь же выдающемся уровне, как и в регулярном чемпионате.
Шестёркин (Георгиев);
Линдгрен – Фокс,
Миллер – Труба,
Немет – Браун/Шнайдер;
Крайдер – Зибанеджад – Лафренье,
Панарин – Строум – Какко (Ватрано),
Копп – Хитил – Ватрано (Какко),
Гудроу – Руни (Мотт) – Ривз (Мотт, Хант).
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