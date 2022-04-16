Шесть лет назад Илья Воробьёв активно возмущался судейскими решениями, но они не помешали ему выиграть Кубок Гагарина.

«У меня нет слов и объяснений». Как «Магнитка» выиграла Кубок у ЦСКА, несмотря на скандалы

18 апреля в Магнитогорске стартует финальная серия плей-офф КХЛ, в которой «Металлург» сразится с ЦСКА. На данный момент в активе уральского клуба два Кубка Гагарина (2014, 2016), тогда как москвичи лишь однажды стали обладателями главного трофея лиги (2019).

Шесть лет назад команды уже пересекались в решающем сражении сезона, и финал Кубка Гагарина 2016 года получился по-настоящему запоминающимся. Достаточно сказать, что тот финал по сей день остаётся последним в истории КХЛ, в котором для выявления победителя понадобился решающий седьмой матч, так как следующие четыре финала плей-офф завершались со счетами 4-1, 4-1, 4-0 и 4-2. А вот финал с участием «Магнитки» и ЦСКА получился одним из самых интересных за время существования лиги.

К первому матчу финальной серии ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова подошёл с невероятной статистикой побед. Армейцы выиграли 12 матчей из 13 в плей-офф, допустив единственное поражение в серии второго раунда с «Торпедо» (4-1). В первом раунде плей-офф столичный клуб разгромил «Слован» (4-0), а в финале Запада москвичи не заметили никакого сопротивления со стороны СКА, убрав принципиального соперника со своего пути со счётом 4-0.

В свою очередь, путь «Магнитки» к финальной серии получился чуть более напряжённым – команде Илье Воробьёва пришлось затратить на три матча больше армейцев, чтобы добраться до решающей серии. В первом круге уральцы переиграли «Автомобилист» (4-2), после чего справились с «Сибирью» (4-1) и «Салаватом Юлаевым» (4-1).

В целом именно армейцы считались фаворитом финала, так как за плечами у подопечных Квартальнова в том сезоне был и уверенный марш по регулярному чемпионату. ЦСКА выиграл Кубок Континента, одержав 43 победы в 60 матчах и набрав 127 очков, тогда как «Магнитка» набрала только 103 балла и заняла общее восьмое место в сводной турнирной таблице.

Первый матч — ЦСКА (5:1, 1-0)

Казалось бы, что старт серии подтвердил все аналитические выкладки и предсказания экспертов. Уральцам удалось лучше начать первый период – и уже на четвёртой минуте матча отличился Сергея Мозякин. Но дальше на льду солировали хозяева – во втором периоде последовательно отличились Сергей Андронов, Александр Радулов и Игорь Ожиганов, а в заключительной трети Никита Зайцев и Денис Денисов довели дело до крупной победы ЦСКА (5:1).

Настоящим украшением той встречи стал четвёртый гол армейской команды, автором которого стал защитник Зайцев. Никита совершил шикарный проход, подхватив шайбу ещё в своей зоне, совершил рывок вперёд, обыграл двух соперников и с близкого расстояния бросил в дальнюю девятку, не оставив шансов Василию Кошечкину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Второй матч — «Металлург» (2:1, 1-1)

Но уже спустя два дня «Магнитка» сумела восстановить равновесие в серии. Причём на этот раз уже армейцы открыли счёт в матче – свою вторую шайбу в финале плей-офф забросил Зайцев, на сей раз сумевший реализовать большинство. Но в начале второго периода отличился Данис Зарипов, а спустя 18 минут уральцам помог счастливый случай. Защитник Алексей Береглазов совершил несильный наброс от синей линии – и шайба после рикошета от Григория Панина пролетела мимо Ильи Сорокина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Третий матч — ЦСКА (3:2 ОТ, 2-1)

В Магнитогорск команды отправились при равном счёте в серии, и третий матч противостояния получился одним из самых драматичных в истории КХЛ. Команды очень долго запрягали, и первого гола в матче пришлось ждать до концовки второго периода, когда в очередной раз сработала связка Мозякин – Зарипов. Сергей выступил в роли ассистента, а Данис проявил навыки снайпера.

А затем случился роскошный по драматургии третий период. За 10 минут до конца основного времени проводивший до этого момента отличный матч Кошечкин допустил один из самых больших ляпов в карьере, пропустив бросок Стефана Да Косты из средней зоны. Француз только перешёл на чужую половину площадки, как сразу же низом бросил по воротам. Шайба полетела низом и под щитком Кошечкина влетела в правый угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Армейцы почувствовали удачный момент, добавили в активности, заработали удаление и использовали большинство. В третьем матче кряду отличился защитник Зайцев, в касание расстрелявший нижний угол ворот после перевода от Ивана Телегина. Но «Магнитка» не собиралась сдаваться и нашла в себе силы на ответный гол – за 17 секунд до сирены Ян Коварж перевёл игру в овертайм, в котором произошёл первый судейский скандал в финале.

Любопытно, что первыми большинство в овертайме получили хозяева. Произошло это после того, как в штрафной бокс отправился Панин, грубо сыгравший против Владислава Калетника. В уральской команде надеялись на более суровые санкции к Григорию, но арбитры выписали игроку гостей только две минуты. И магнитогорцы своими шансом не воспользовались, за что тут же последовала расплата. Рафаэль Батыршин получил две минуты за толчок руками – и Да Коста оформил дубль, реализовав большинство.

«Тут комментировать нечего. Все всё видели, не слепые. Моё мнение, что там три удаления было. Непонятно, как правила трактуются. Договаривались перед плей-офф об одном, а сейчас – другое», — сетовал после матча Воробьёв на судейские решения в овертайме.

Четвёртый матч — «Металлург» (1:0, 2-2)

Но точно так же, как и в московской части противостояния, «Магнитка» не позволила ЦСКА выиграть два матча подряд и организовать себе отрыв в серии. Судьбу четвёртого матча решил один-единственный точный бросок – его автором стал чешский форвард Томаш Филиппи, отличившийся в середине третьего периода. Кошечкин с лихвой исправился за неудачную игру в прошлом матче, оформив первый шат-аут в финале плей-офф-2016.

Пятый матч — «Металлург» (2:1 ОТ, 2-3)

По схожему сценарию, но с зеркальным исходом мог пройти и следующий матч серии. Вернувшись в Москву, команды снова на большую часть матча закрыли свои ворота на замок. Первый гол случился в начале третьего периода, когда Богдан Киселевич по центру ворвался в чужую зону и сделал передачу на ход Роману Любимову, который с близкого расстояния послал шайбу в верхний угол.

Впоследствии Любимов мог стать и вовсе полноценным героем матча, но этому случиться было не суждено. Впрочем, обо всём по порядку. За пять минут до сирены быстрая атака прошла у гостей. Мозякин выкатился на ударную позицию и со средней дистанции нанёс кистевой бросок в дальний угол — Сорокин не успел среагировать.

А дальше случился ключевой момент матча. За полторы минуты до конца периода защитник гостей Виктор Антипин рукой накрыл шайбу во вратарской, за что «Магнитка» была наказана штрафным броском. Исполнять буллит отправился Любимов, но оформить дубль и принести победу ЦСКА у него не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео буллита можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Матч продолжился за пределами основного времени, и уже на седьмой минуте дополнительного отрезка Коварж с Мозякиным разыграли шайбу накоротке в зоне москвичей. Первый бросок Сергея заблокировал защитник, но со второй попытки форвард с острейшего угла поразил ворота Сорокина.

Шестой матч — ЦСКА (3:2 ОТ, 3-3)

В Магнитогорск ЦСКА отправился уже без права на ошибку, и старт матча гораздо лучше удался команде Квартальнова. На пятой минуте отличился Михаил Юньков, а в начале второго периода цели достиг бросок Телегина. Усилиями Криса Ли и Коваржа хозяевам удалось перевести игру в овертайме, где дубль оформил Юньков. Но после матча все разговоры снова были о судействе.

«У меня нет объяснений, почему при первом голе, где начинается зона, человек атакует Тимкина, но не свистят. У меня нет слов и объяснений, честно. Яснее того, что произошло с Коваржем, и вот этот момент… Когда играют две команды финал, и там так происходит!» — во второй раз в финальной серии выразил Воробьёв активное недовольство судейскими решениями.

Возмущение Воробьёва вызвало решение главных арбитров матча Алексея Раводина и Эдуарда Одиньша оставить без внимания силовой приём Киселевича, который в середине второго периода угодил в голову Коваржу. Эмоции главного тренера уральской команды, который буквально взорвался на скамейке, говорили сами за себя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео силового приёма можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кстати, бушевал Воробьёв не зря. На следующий день СДК КХЛ признал ошибку судей, постфактум выписав Богдану 12 (2+10) минут штрафного времени и денежный штраф.

Седьмой матч — «Металлург» (1:3, 3-4)

Но последнее слово в серии всё-таки осталось за командой Воробьёва. Главным героем седьмого матча серии стал силовой форвард Евгений Тимкин, в активе которого до той встречи было ноль голов в 22 матчах плей-офф-2016. Но именно Евгений сначала открыл счёт в последнем матче сезона, а затем и установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Автором золотого гола же стал канадский защитник Ли, отличившийся при счёте 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео силового приёма можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Магнитка» выиграла свой второй и последний на данный момент Кубок Гагарина, а ЦСКА своего первого трофея пришлось ждать ещё три года. Главным же проигравшим того финала можно смело называть наставника армейцев Квартальнова, который по сей день никак не может добиться большого тренерского успеха в КХЛ.