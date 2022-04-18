Страдания вратарей и застой Ткачёва. Как дела у россиян во второй хоккейной лиге Америки

Регулярный чемпионат подходит к концу не только для команд НХЛ, но и для их фарм-клубов. «Чемпионат» рассказывает, с чем российские представители Американской хоккейной лиги (АХЛ) встречают плей-офф.

Павел Дорофеев

Самый результативный российский хоккеист в АХЛ – Павел Дорофеев. Уроженец Нижнего Тагила лидирует и в списке лучших бомбардиров «Хендерсона» — фарм-клуба «Вегаса». «Высоко креативный и одарённый игрок; обладает мягкими руками и отличной реализацией», – писал о Дорофееве Elite Prospects накануне драфта-2019. В нынешнем сезоне этот тезис получил документальное доказательство: в 60 матчах 21-летний нападающий набрал 48 (26+22) очков.

Во многом именно креативность, руки и реализация Павла помогли «Хендерсону» квалифицироваться в плей-офф. В прошлом году команда вылетела в первом раунде – в этом её шансы не выглядят сильно лучше. Но Дорофеев наверняка заставил «Вегас» присмотреться к себе с полным вниманием.

Даниил Мироманов

Даниил Мироманов, партнёр Дорофеева по «Хендерсону», тоже демонстрирует впечатляющую эффективность. С 39 очками экс-защитник «Сочи» – второй бомбардир своей нынешней команды. Правда, самого Мироманова едва ли очень радуют даже такие цифры в АХЛ – на предсезонке Даниил в выставочных встречах забивал вратарям НХЛ, но осесть в главной лиге не смог. За «Вегас» защитник сыграл 11 матчей, ни в одном не получив больше 10 минут игрового времени.

Даниил Мироманов Фото: nhl.com

Егор Соколов

Если Дорофеев и Мироманов раскрылись за океаном только сейчас, то к активному присутствию Егора Соколова в АХЛ уже успели привыкнуть. В предыдущем сезоне фактурный форвард в среднем набирал по 0,71 очка за матч и стал лучшим российским бомбардиром лиги. Теперь график Соколова выглядит даже более впечатляющим: 45 (19+26) очков, это 0,76 балла за игру.

Впрочем, на более высоком уровне навыки Егора таких успехов не приносят. «Оттава» дважды по ходу текущего сезона привлекала его в основу. Соколов провёл восемь игр и в протоколе отметился только дважды – и то в качестве нарушителя правил.

Михаил Мальцев

Михаил Мальцев громко заявил о себе в прошлом сезоне, половину которого провёл в НХЛ. В июле 2021-го нападающего обменяли из «Нью-Джерси» в «Колорадо». Задача зацепиться за основу в более сильной системе Мальцеву оказалось не по плечу. 18 раз тренеры «Эвеланш» находили ему место в заявке, но форвард проводил на льду в среднем меньше девяти минут.

В АХЛ дела Мальцева идут гораздо лучше. В его послужном списке 44 (17+27) очка в 53 матчах: это 0,83 балла за игру – лучший показатель среди россиян. Другой вопрос, что для конкуренции с условным Маккинноном в «Колорадо» этого мало.

Дмитрий Саморуков

Дмитрий Саморуков, который эффектно вернулся в КХЛ на часть ковидного сезона, в сентябре получил перелом челюсти и выпал из игры на полтора месяца. После этого он смог быстро вернуть себе статус лучшего защитника «Бейкерсфилда». А вот роман с «Эдмонтоном» у Саморукова по-прежнему не клеится.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв уехал в Штаты позапрошлым летом, но дебютировал в НХЛ только полгода назад. Воспитанник омского хоккея заслужил похвалу Дрю Даути, а вот тренеров «Лос-Анджелеса» в своей необходимости не убедил: Ткачёв сыграл за «Кингз» только в четырёх матчах.

Ещё 39 игр Владимир провёл в «Онтарио Рейн». Там нападающий продолжает исправно делать то, что умеет лучше всего, – находить партнёров нестандартными передачами. В этом сезоне у Ткачёва 22 ассиста. Однако даже по этому показателю Ткачёв в «Онтарио» не лучший: его одноклубник Ти Джей Тайнэн записал себе в актив почти в четыре раза больше голевых передач (79).

Егор Замула

Егор Замула на прошлой неделе установил личный рекорд в НХЛ – сыграл больше 22 минут за «Филадельфию». Правда, переоценивать достижение не стоит: «лётчики» лишились шансов на выход в плей-офф и сейчас открыты к экспериментам.

Егор Замула Фото: Getty Images

В фарме «Флайерз» – «Лихай Вэлли» – Замула сохранил ведущую роль среди защитников. Россиянин играет в обеих спецбригадах, в том числе в большинстве. Благодаря этому Егор смог 25 раз попасть в протокол в качестве автора результативной передачи. Но продолжить прогресс прошлого сезона Замуле не удалось: в масштабах АХЛ звездой он не стал, а в НХЛ поднимался редко.

Другие

Андрей Алтыбармакян обращает на себя внимание в «Рокфорде» – правда, часто он приносит не самые приятные поводы. С 64 минутами штрафа в 59 играх Алтыбармакян – третий среди самых некорректных россиян в АХЛ.

Экс-капитан молодёжной сборной России и 15-й номер драфта-2018 Григорий Денисенко довольно посредственно смотрится в «Шарлотте» – 9+9 в 30 играх. Менее статусные россияне – Егор Афанасьев из «Милуоки» и Семён Дер-Аргучинцев из «Торонто Марлис» – набрали к настоящему моменту по 32 очка.

Вратари

Больше 30 матчей в этом сезоне АХЛ провели четыре российских голкипера. Чаще остальных соотечественников – 43 раза – на лёд выходил Иван Просветов. Статистика 23-летнего уроженца Москвы представляет печальное зрелище: в среднем он пропускает 3,7 шайбы за игру.

Впрочем, эта цифра выглядит вполне приемлемо, если знать, чьи ворота приходится защищать Ивану. Россиянин выступает за фарм «Аризоны» – «Туксон», который идёт на предпоследнем месте в лиге и проиграл две трети своих матчей.

Алексей Мельничук оказался в самой слабой команде лиги – «Сан-Хосе Барракуда». В отличие от Просветова, экс-игрок СКА работает не в самом напряжённом режиме: его средняя нагрузка составляет 26 бросков за матч. При этом с каждой восьмой угрозой Мельничук не справляется.