Экс-звезда НХЛ и одноклубник Ягра. Как дела у русских игроков в Европе?

Российские хоккеисты играют не только в КХЛ, ВХЛ и НХЛ. Очень многие наши соотечественники выступают в европейских чемпионатах. Рассказываем, в каких лигах можно найти старых знакомых российского болельщика.

Франция

Во французском чемпионате играют четверо россиян, и среди них можно найти Антона Васильева. 23-летний форвард всего три года назад стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории МХЛ, однако в КХЛ в составе московского «Динамо» впоследствии закрепиться не сумел.

Новость по теме Форвард питерского «Динамо» Васильев стал лучшим бомбардиром в истории МХЛ

Аутсайдер французской лиги «Англе» стал третьим клубом Васильева в этом сезоне, и там Антон смог стать одним из лидеров – с 22 очками занял пятое место в списке бомбардиров команды, при этом проведя в два раза меньше матчей, чем лучший бомбардир, на счету которого 28 результативных действий. В матчах за выживание россиянин набрал два очка и помог «Англе» остаться в высшем дивизионе.

Дания

В скандинавской лиге ситуация похожая: сейчас там осталось всего двое русских игроков, но и там есть одно примечательное имя – Кирилл Кабанов. Некогда один из самых перспективных отечественных игроков, ставший главным фигурантом громкого скандала в юниорской сборной, проводит в Дании уже пятый сезон. Вместе с «Ольборгом» Кирилл идёт ко второму чемпионскому титулу – «пираты», закончившие регулярный чемпионат на первом месте, без поражений прошли две стадии плей-офф и ждут соперника в финале. Сам же Кабанов, которому всего-навсего 29 лет, с 26 очками в регулярке и шестью в плей-офф входит в пятёрку лучших бомбардиров команды.

Швеция

Единственным россиянином в шведском элитном чемпионате в этом году стал Зият Пайгин. Защитник отправился в Скандинавию по окончании сезона для нижегородского «Торпедо» и провёл остаток шведской регулярки в «Тимро», замкнувшем турнирную таблицу. Однако в матчах на вылет клуб из одноимённого города стал сильнее «Юргордена». Пайгин, пусть и не набрал очков, провёл все четыре игры в плей-ауте и помог команде сохранить прописку в Шведской хоккейной лиге.

Австрия

Как ни странно, оба россиянина, игравших в австрийской лиге, выступали там не за австрийские команды. Экс-звезда НХЛ Николай Жердев возобновил карьеру в словацком клубе «Братислава Кэпиталз» и даже набрал там семь очков в 13 матчах, однако после двойной трагедии в команде переехал в Альпийскую хоккейную лигу, где теперь весьма результативно (21 очко в 18 матчах) играет в итальянском аутсайдере «Мерано».

А вот прекрасно знакомый болельщикам многих клубов КХЛ Илья Зубов, в начале сезона сменивший «Амур» на чешский «Зноймо», вместе со своей командой участвовал в плей-офф Австрийской хоккейной лиги, но уже завершил выступление – чехи проиграли «Зальцбургу» и вылетели из борьбы за чемпионство.

Николай Жердев Фото: hcmerano.it

Швейцария

Практически все россияне, играющие в чемпионате Швейцарии, сконцентрировались в одном клубе – «Биле». Но если защитник Александр Яковенко провёл там весь сезон и стал одним из самых результативных игроков обороны, то голкипер Дмитрий Шикин прибыл уже под плей-офф. Помочь команде преодолеть первый раунд ни тот, ни другой не смогли – в семи матчах они проиграли «Цюриху», в котором ведущие роли занимают прекрасно знакомые нам Якуб Коварж, Свен Андригетто и Джастин Азеведу. Ещё один российский вратарь Тимур Шиянов появился всего на несколько минут в одном матче регулярки.

Германия

В Германии ситуация ещё интереснее – сразу двое россиян борются за звание первого номера в «Крефельде». Чуть лучше получается у бывшего голкипера «Авангарда» Олега Шилина – он и матчей провёл больше, и отыграл надёжнее. Сергей Белов, правда, по статистике отстаёт не так сильно, однако ни один из них не спас «пингвинов» от вылета. То же самое касается и бывшего форварда клубов ВХЛ Антона Берлёва, закончившего сезон с 14 очками и «-17» в графе «полезность».

А вот у 21-летнего Руслана Исхакова, после США и Финляндии оказавшегося в «Мангейме», дела идут гораздо лучше: 22 очка в 25 матчах и возможность побороться за чемпионский титул – уже сегодня его орлы стартуют в плей-офф.

Чехия

В этом сезоне в чешском чемпионате сыграли 11 российских хоккеистов, среди которых в глаза сразу бросается имя Никиты Щербака. Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ начинал сезон в Словакии, но уже в январе перебрался в команду с нечешским названием «Маунтфилд». Об успехах Никиты говорить, увы не приходится – он набрал всего 14 очков в 22 матчах (два из них в пяти играх плей-офф) и не смог помочь клубу преодолеть порог первого раунда.

В «Пардубице» прозябает также некогда талантливый Игорь Швырёв – он не смог закрепиться ни в системе «Колорадо», ни в родном «Металлурге», ни в «Спартаке» и под конец сезона оказался в Чехии, где набрал лишь одно очко в семи матчах.

Лучшим бомбардиром среди россиян стал защитник Алексей Соловьёв, начинавший сезон в «Авангарде» — на его счету 30 очков в 47 матчах. А вот другой защитник, по ходу чемпионата присоединившийся к клубу Яромира Ягра «Кладно» — Захар Арзамасцев, — за 16 матчей не совершил ни одного результативного действия.

Захар Арзамасцев Фото: rytirikladno.cz

Словакия

Помимо Никиты Щербака, который сменил клубную прописку по ходу сезона, в Словакии очень заметно играет 36-летний Денис Паршин, являющийся одним из лучших бомбардиров борющегося за чемпионский титул «Кошице». Бывший форвард нижегородского «Торпедо», ЦСКА, «Салавата» и «Авангарда» вместе с одноклубником Вадимом Перескоковым закончил регулярный чемпионат в топ-15 бомбардиров с 43 и 41 результативными действиями соответственно. Россияне помогли «Кошице» добраться до полуфинала Экстралиги, но пока там им не оставляет шансов «Слован», выигравший первые два матча.

Венгрия/Румыния

Болельщики румынской «Чиксереды», играющей в венгерском чемпионате, уже несколько лет живут без игры (и пения) Михаила Анисина, но правят балом там всё ещё россияне. Конкретно двое – 37-летний Евгений Скачков, занимающий второе место в гонке бомбардиров в регулярке и плей-офф, и 38-летний Денис Куляш, являющийся лидером обороны команды.

Финляндия

Многие россияне – братья Ушенины, Кирилл Слепец, Никита Пивцакин, Иван Николишин – переехали в финский чемпионат по ходу сезона. Неудивительно, что их статистика там не впечатляет – на пятерых хоккеисты набрали всего 14 очков.

Зато у наших вратарей дела идут гораздо лучше – все пять вратарей (Андрей Кареев, Станислав Галимов, Вадим Жеренко, Артём Загидулин и Константин Волков) провели не менее 29 матчей в этом сезоне, и лишь Волков слегка недотягивает до 90% отражённых бросков. Кареев же и вовсе входит в топ-5 по этому показателю (92,1) и топ-6 по коэффициенту надёжности (2.02).

Польша

Лидером же по количеству российских игроков в сезоне-2021/2022 стала Польша – там хотя бы однажды на льду появились сразу 45 наших соотечественников. Но заострить внимание стоит на Данииле Апалькове. Лучший бомбардир «Локомотива» в сезоне-2015/2016 накануне 30-летия оказался в ВХЛ, но, заняв там первенство по худшему показателю полезности, отправился за границу и теперь играет за «Унию» из Освенцима. Вместе с командой, в которой играют ещё пятеро россиян, Апальков добрался до финала плей-офф, но там проиграл «Катовице».