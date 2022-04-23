«Арена тряслась от оваций». Реакция Америки на историческое достижение Капризова

Кирилл Капризов продолжает покорять ранее неизведанные для «Миннесоты» вершины. Сегодня он в третий раз в карьере набрал 4 (1+3) очка за игру и снёс несколько рекордов. Во-первых, он обогнал своего товарища Матса Цуккарелло и побил клубный рекорд по количеству передач за сезон (56). Во-вторых, стал первым игроком в истории клуба, набравшим 100 очков за сезон (101). В-третьих, стал седьмым россиянином в истории НХЛ, которому покорилось это достижение. Ранее 100 очков набирали Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

В Миннесоте второй год сходят с ума по своей главной звезде. С появлением Кирилла в НХЛ «дикари» открыли новую захватывающую страницу в истории клуба – такой суперзвезды у них раньше не было, и Капризова готовы носить на руках.

В честь 100 очков полный стадион устроил ему оглушительные овации. «Арена тряслась от оваций», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо. Капризов на скамейке светился от счастья и вскинул руку вверх, приветствуя фанатов.

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«Болельщики вскочили со своих мест, и по арене гулко разнеслись аплодисменты. Человек, которому они предназначались, сидел на скамейке «Миннесоты» с широкой улыбкой до ушей. Кирилл Капризов только что стал первым игроком в истории «Миннесоты» и только седьмым игроком НХЛ в этом сезоне, набравшим 100 очков.

Он завершил матч со 101 очком за сезон и четырьмя за матч. На вопрос, что дальше, Капризов сказал: «Просто играть. Получать удовольствие», — пишет Star Tribune.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

«Хочу поблагодарить болельщиков, партнёров, клуб. Я очень рад и счастлив, а победа команды была очень важна и сделала всё ещё более приятным», — прокомментировал реакцию болельщиков виновник торжества.

«Капризов – первый игрок в истории клуба, набравший 100 очков, до этого он уже побил клубный рекорд по очкам, который раньше принадлежал Мариану Габорику (83 очка). Теперь он разрушил заблуждения, достигнув ранее невообразимых для игроков «Миннесоты» высот. Кирилл Капризов – навсегда», — пишет hockeywilderness.com.



«Капризов – легенда», — написала журналистка Джесси Пирс.

«Капризов забил гол и сделал три передачи, сначала добравшись, а затем и быстро преодолев планку в 100 очков за сезон. Помните, как он побил прошлый рекорд Габорика в 83 очка около двух недель назад? В тот момент 100 очков казались далёкими, а теперь возможны ли 110 очков? Теперь уже ничего нельзя исключать, не так ли?

Капризов вошёл в элитный клуб русских игроков, которые набирали 100 очков за сезон, который включает Овечкина, Кучерова, Малкина, Буре, Фёдорова и Могильного. Артемий Панарин тоже может присоединиться к этой группе, но, если это случится, он сделает это уже после Капризова, который сейчас занимает 15-е место по количеству очков за сезон в истории среди россиян», — пишет Дэн Майерз для официального сайта «Миннесоты».

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«Если честно, не думал о 100 очках. Рад, что удалось это сделать. Это большое достижение – попасть в список [россиян, набиравших по 100 очков за сезон]. В конечном итоге я хочу не сбавлять темпа, продолжать прогрессировать и становиться лучше. В начале сезона было пару матчей, когда я не набирал очков, и слава богу, что команда всё равно побеждала и остальные ребята хорошо играли. Для меня это большое достижение, благодарен за то, что оказался в одной компании с такими великими игроками, но в конечном итоге надо не терять концентрации. Впереди плей-офф, и главное – становиться лучше с каждой игрой, не сбавлять темпа», — сказал Капризов.