Капризов уже в компании легенд НХЛ. 7 россиян, набиравших 100+ очков за сезон

Триумфальный сезон для Кирилла Капризова продолжается – сегодня россиянин вновь продолжил переписывать историю «Миннесоты», добавив к рекордам по количеству голов и очков за сезон ещё два клубных достижения. 24-летний нападающий захватил лидерство и по количеству голевых передач в рамках регулярки (за итоговый рекорд он «борется» с Матсом Цуккарелло, с которым сейчас играет бок о бок), а также стал первым игроком в истории «Уайлд», преодолевшим отметку в 100 очков за сезон!

Кирилл стал первым игроком среди соотечественников, разменявшим вторую сотню результативных действий по ходу нынешнего чемпионата. Всего же в истории НХЛ, помимо Капризова, до трёхзначной цифры в регулярке добирались ещё шестеро российских хоккеистов, среди которых сплошь легенды лиги – настоящие и будущие.

Александр Могильный

Первым из них это сделал именно уроженец Хабаровска, выдав свой лучший сезон на четвёртый год после побега из Советского Союза. При этом Могильный сделал это в составе «Баффало» — в те годы «клинки», хоть и не были настолько проблемными, как в наше время, тоже звёзд с неба не хватали, регулярно вылетая из борьбы за Кубок Стэнли во втором раунде.

Сезон-1992/1993 стал для Александра вторым (и последним) в звёздной тройке «Сэйбрз» с Пэтом Лафонтеном и Дейвом Андрейчуком. Тот сезон стал для 24-летнего россиянина самым результативным в карьере – Могильный забросил невероятные 76 шайб, наряду с Теэму Селянне став лучшим снайпером, и сделал 51 результативную передачу, в общей сложности записав на свой счёт 127 очков.

Этот рекорд держался 26 лет, а сам Александр ещё один раз смог преодолеть отметку в 100 очков – в первом же сезоне после обмена в «Ванкувер» (1995/1996) он отметился 107 результативными действиями.

Павел Буре

В составе «Кэнакс» Могильный успел поиграть с другим россиянином, преодолевавшим 100-очковый рубеж – Павлом Буре. Бывший партнёр Александра по ЦСКА тоже делал это дважды. Первый раз – также в сезоне-1992/1993. Правда, 100-е очко Буре набрал чуть позже – Могильный сделал 5 марта, а Павел – 1 апреля, забросив шайбу в ворота «Тампы» после передачи Анатолия Семёнова.

Павел Буре на церемонии включения в Зал Славы, 2012 год Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Всего в том году Русская Ракета поучаствовал в 110 голах «Ванкувера», а в следующем чемпионате стал первым россиянином с двумя 100-очковыми сезонами – Буре совершил 107 результативных действий в регулярке, а затем провёл лучший плей-офф в карьере.

Сергей Фёдоров

В конце 1980-х в ЦСКА было создано звено Буре – Фёдоров – Могильный, которое в 1989 рвало и метало на МЧМ-1989. Неудивительно, что все россияне, сумевшие провести 100-очковые сезоны в НХЛ в 1990-х, были представителями этой тройки.

Сергей Викторович добрался до заветной отметки на год позже бывших одноклубников – в сезоне-1993/1994 он набрал 120 (56+64) очков, вдобавок проведя и самую «полезную» на тот момент регулярку с солидным показателем «+48». Через два года Фёдоров добился похожих результатов: «плюс» увеличился ещё на один пункт, а количество очков сократилось до 107 – аккурат вровень с показателем Могильного.

Александр Овечкин

Следующего 100-очкового российского сезона пришлось ждать ещё 10 лет. Почти декаду никто из наших соотечественников не мог похвастаться такой крупной результативностью в НХЛ, а потом в Северную Америку пожаловал Александр Овечкин. 20-летнему новичку хватило всего одного сезона, чтобы присоединиться к легендарному армейскому трио.

Фото: Getty Images

В дебютной регулярке Овечкин стал лучшим снайпером (52), ассистентом (54) и бомбардиром (106) «Кэпиталз», набрав на 49 (!) очков больше второго бомбардира «столичных», которым в том сезоне стал литовско-российский хоккеист Дайнюс Зубрус, совершивший 57 результативных действий.

В дальнейшем Александр ещё трижды – в 2008-м, 2009-м и 2010-м – набирал трёхзначное количество очков, доведя общее количество таких сезонов до четырёх, что является рекордом для россиян. Теоретически он может оформить пятый уже в ближайшее время – сейчас на его счету 90 очков. Выполнить это будет очень непросто – «Вашингтону» осталось провести всего четыре матча в регулярке. Но Овечкин уже не раз демонстрировал, что для него нет ничего невозможного.

Евгений Малкин

Ушедший на драфте 2004 года сразу после Овечкина Малкин переехал в НХЛ на год позже воспитанника «Динамо» и потратил на год больше, чтобы набрать 100 очков в рамках одной регулярки. В сезоне-2007/2008 он забросил 47 шайб и сделал 59 голевых передач, в общей сложности совершив 106 результативных действий. Этого было бы достаточно для «Арт Росса», если бы не Александр Овечкин, набравший на семь очков больше.

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Но до награды лучшему бомбардиру регулярки он всё-таки добрался: через год Малкин сделал это с теми же 113 очками, опередив Александра на три пункта, а в 2012 году ему хватило и 109 очков – тогда Евгений стал единственным, кто преодолел 100-очковый порог.

Никита Кучеров

До сегодняшнего дня последним россиянином, сумевшим достичь 100-очковой отметки в регулярке, был именно нападающий «Тампы». Как и все соотечественники до него, он делал это как минимум дважды. Впервые – в сезоне-2017/2018, когда 100-е очко, набранное в предпоследнем матче гладкого чемпионата с «Баффало», стало для него последним до начала плей-офф.

Через год Никита и вовсе выдал воистину исторический сезон – к концу регулярки на его счету было 128 (41+87) результативных действий. Это стало рекордом не только среди россиян (напомню, предыдущим рекордсменом был Александр Могильный, набравший на очко меньше в сезое-1992/1993), но и для всех игроков НХЛ в XXI веке – таких показателей с 1996 года, когда великий Марио Лемье остановился на отметке 161 очко, не было ни у кого.