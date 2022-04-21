Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год

Всё-таки Александр Овечкин – не просто великий снайпер, а настоящее хоккейное чудо. За 17 лет в НХЛ все привыкли к тому, что он забивает с частотой отбойного молотка, на-гора выдавая всё новые и новые рекорды, но в то же время каждый гол, каждый сезон вызывает волну восхищения и осознания, что мы являемся свидетелями небывалого доселе явления.

Овечкина уже изучили чуть ли не под микроскопом, вывели формулу его успеха – богатырское здоровье, невероятный талант, бешеная работоспособность и снайперский азарт, присущий ребёнку. И всё равно с каждым рекордом все силятся осознать, как же такое возможно, и бросают это дело, потому что Овечкин – уникум, необъяснимый феномен. Он такой один.

Это не пафос, это факт. И до него были великие снайперы, и после него тоже будут, но Овечкин среди них всё равно стоит особняком. Вот есть великий Гретцки, чей рекорд ещё несколько лет назад казался незыблемым. Открываем его статистику, а там после 30 начинается сильный регресс. И это вполне объяснимо – век хоккеиста недолог, а самый сочный пиковый возраст у большинства – как раз до 30. Есть, конечно, те, кто и в солидном возрасте способен удерживать высокую планку. Для этого должно сойтись много факторов – и травмы или их отсутствие, и желание продолжать этот бесконечный, выматывающий душу и тело марафон, и способность перестраиваться, чтобы выдерживать конкуренцию с молодыми. Но время неумолимо и в итоге настигает всех, кого-то раньше, кого-то позже.

Одному Овечкину время нипочём.

Или взять Майка Босси, у которого было всё, чтобы соперничать с Гретцки. Легенда «Айлендерс» дебютировал в НХЛ в 21 год и девять лет подряд забивал по 50 с лишним голов в год. Если сравнить Гретцки на том же возрастном отрезке, то статистика у них очень схожая. Босси – 535 голов в 689 играх, Гретцки – 571 гол в 688 матчах.

Но Гретцки поиграл почти до 40, а Босси завершил карьеру в 30 по состоянию здоровья. Сколько бы он мог забить ещё, если бы не травмы? История, как известно, не знает сослагательного наклонения, и звезда канадца блеснула ярко, но быстро потухла.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Или Горди Хоу, который ни разу не выбил гроссмейстерский полтинник, зато играл до 52 лет – уму непостижимо! Он – тоже явление, но другого порядка. Завершил карьеру в 42, но вернулся – уже в ранге члена Зала славы — чтобы играть с сыновьями. Ради этого он залечил давнюю травму руки, боролся с головокружением, противостоял возрасту сколько мог.

Овечкин тоже противостоит возрасту, но это остаётся за кулисами и снаружи совершенно незаметно, если не считать его уже заметно поседевшей шевелюры. На льду он всё такой же, как в 20 лет – неистовый и бушующий, заряжающий из круга вбрасывания, как из пулемёта.

Сегодня он установил парочку новых достижений, которые не поддаются логическому объяснению. Впервые за 12 лет он набрал 90 очков за сезон. Впервые за 11 лет добрался до отметки в 40 результативных передач. Как ему удаётся ставить нереальные рекорды в возрасте, когда остальные – даже самые великие – либо докатывают карьеры, либо держат хороший средний, но не умопомрачительный уровень? «Я всё ещё молод», — предупреждал Ови перед стартом этого сезона. И ведь не соврал! Даже большинство молодых по-прежнему не может за ним угнаться, а великих игроков прошлого он продолжает обгонять с завидным постоянством.

Овечкин побил рекорд, державшийся с 1971 года, став самым возрастным игроком в истории лиги, выбившим полтинник. До этого достижение принадлежало легенде «Бостона» и двукратному обладателю Кубка Стэнли Джону Буцику. Он выступал в лиге 21 год, но до отметки в 50 добрался лишь раз – в 35 лет. Такой вот удивительный факт.

Количество голов по возрасту в сезоне НХЛ

Возраст Гретцки Босси Овечкин 19 51 20 55 52 21 92 53 46 22 71 69 65 23 87 51 56 24 73 68 50 25 52 64 32 26 62 60 38 27 40 51 32 28 54 58 51 29 40 61 53 30 41 38 50 31 31 33 32 16 49 33 38 51 34 11 48 35 23 24 36 25 50 37 23 38 9

Овечкин же повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50+ голами, который принадлежал Босси и Гретцки. Но те последние полтинники забивали в 28 и 27 лет соответственно, а Ови и в 36 отказывается останавливаться. И ведь не факт, что это его последний полтинник. Скорее, будет даже удивительно, если он не пойдёт за ещё одним в следующем сезоне.

«Буду рассказывать своим детям и внукам про Овечкина», — наперебой говорят и партнёры Ови, и его соперники. Потому что Александр уже воспринимается как какой-то инопланетянин от хоккея, единственный в своём роде, который делает возможным даже самое немыслимое.