Уникальное достижение русского защитника побьёт американец? Годро мчит в историю НХЛ

20 июня 2018 года один из самых титулованных наставников в истории НХЛ Дэррил Саттер объявил о завершении своей тренерской карьеры. Под руководством канадского тренера «Лос-Анджелес Кингз» пережил свой лучший период в XXI веке, дважды за три года (2012 и 2014) выиграв Кубок Стэнли. Однако следующие сезоны получились не столь удачными для американской команды – невыход в плей-офф в 2015 году, поражение в первом раунде – 2016 и повторное непопадание в плей-офф в 2017 году. Резкое падение результатов привело к отставке великого специалиста, следующий сезон он пропустил, а летом 2018 года принял решение повесить тренерский свисток на гвоздь.

На протяжении следующих полутора сезонов Саттер входил в тренерский штаб «Анахайм Дакс» в качестве консультанта (то есть давал какие-то советы, ни за что при этом не отвечая), а затем состоялся мощный камбэк Дэррила в реальные дела. В возрасте 62 лет уроженец Викинга принял решение вернуться в тренерскую профессию и возглавить «Калгари». В ходе прошлого сезона Саттер сменил в роли главного тренера «огоньков» Джеффа Уорда, и первый год у него ушёл на знакомство с игроками команды. К моменту назначения Саттера турнирное положение уже было давно загублено – и в плей-офф «огоньки» не попали.

При этом состав у «Флэймз» был подобран что надо и явно позволял владельцу и руководителям клуба рассчитывать как минимум на стабильное попадание в число участников Кубка Стэнли. Шведский голкипер Якоб Маркстрём, американский защитник Ноа Хэнифин и очень талантливое нападение в лице Джонни Годро, Мэттью Ткачука, Элиаса Линдхольма, героя ЧМ-2021 Эндрю Манджапане при помощи ветеранов Милана Лучича и Микаэля Баклунда должны были составить оплот «Калгари» в нынешнем сезоне. С такими именами «огоньки» обязаны были пробиваться в плей-офф, но вряд ли до начала сезона кто-то мог представить настолько удачное выступление канадской команды в регулярном чемпионате.

После победы над «Даллас Старз» «огоньки» гарантировали себе победу в Тихоокеанском дивизионе и выход в плей-офф со второго места в Западной конференции. В 78 матчах регулярки они одержали 48 побед и на данный момент всего на 10 очков отстают от «Колорадо Эвеланш», игрой которого в нынешней регулярке наперебой восхищаются все эксперты и журналисты. В свою очередь, результаты «Калгари» находятся в некоторой тени «лавин», хотя некоторые индивидуальные показатели лидеров «Флэймз» надолго войдут в историю НХЛ.

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Нестареющий Саттер, которого несколько лет назад поспешили отправить на тренерский покой, в этом сезоне выстроил фирменную сверхнадёжную оборону – «Флэймз» входят в число трёх команд в лиге, пропустивших меньше 200 шайб, тогда как по заброшенным шайбам «огоньки» располагаются на шестом месте в НХЛ.

Совокупность этих значений приводит к отличной разности забитых и пропущенных голов, что, в свою очередь, позитивным образом сказывается на показателе полезности у ведущих игроков команды.

Лидерами текущей регулярки НХЛ по «+/-» является первая тройка «Калгари» в лице Годро («+60»), Линдхольма («+56») и Ткачука («+53»). На результате 28-летнего Годро хочется остановиться отдельным образом. Чтобы понять тот прогресс, которого добился Джонни Хоккей в этом сезоне, достаточно посмотреть на его статистику за время выступления в НХЛ. Перед началом нынешнего сезона показатель полезности американца составлял «+23» в 520 матчах, в этом — «+60» в 78 встречах. Абсолютно невероятная разница.

В нынешнем сезоне он набрал уже 85 очков при игре в равных составах. Нападающий «Калгари» стал 18-м игроком в истории НХЛ и первым – с сезона-1995/1996, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Майку Босси, Полу Коффи, Марселю Дионну, Филу Эспозито, Мишелю Гуле, Уэйну Гретцки, Кену Ходжу, Бретту Халлу, Яромиру Ягру, Яри Курри, Ги Лефлёру, Марио Лемье, Берни Николлсу Стиву Шатту, Петеру Штястны, Брайану Троттье и Стиву Айзерману. Солидная компания, и Годро теперь является её полноправным членом.

Если возвращаться непосредственно к «+/-», то на финиш регулярки у Годро есть интересная локальная задача. Он может установить лучший результат в лиге за последние 35 лет, превзойдя результат российского защитника Владимира Константинова. В сезоне-1995/1996 участник великой «Русской пятёрки» завершил регулярку с показателем «+60». С тех пор никому и близко не удалось подобраться к этому значению.

Только в сезоне-2002/2003 игроки «Колорадо» — Петер Форсберг и Милан Гейдук — завершили гладкий чемпионат на отметке «+52». Результаты остальных игроков в XXI веке были хуже, и нижеприведённая таблица отличным образом показывает, насколько удивительный сезон проводят Годро и его партнёры по звену.

Лучшие показатели полезности в НХЛ в XXI веке

№ Игрок Клуб «+/-» Сезон 1 Джонни Годро «Калгари» +60 2021/2022 2 Элиас Линдхольм «Калгари» +56 2021/2022 3 Мэттью Ткачук «Калгари» +53 2021/2022 4 Петер Форсберг «Колорадо» +52 2002/2003 5 Милан Гейдук «Колорадо» +52 2002/2003 6 Девон Тэйвз «Колорадо» +52 2021/2022 7 Джефф Шульц «Вашингтон» +50 2009/2010 8 Вильям Карлссон «Вегас» +49 2017/2018 9 Кейл Макар «Колорадо» +48 2021/2022 10 Томас Ванек «Баффало» +47 2006/2007

Лучший результат за последние 35 лет принадлежит Уэйну Гретцки – «+69» в 1987 году. Превзойти достижение лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ у Годро получится навряд ли, а вот побить показатель Константинова и стать лучшим после Гретцки у играющего в лучший хоккей в своей жизни американца ещё вполне может получиться. Впереди команду Саттера ждут матчи с «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз», «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Вполне рабочий календарь для попытки войти в историю НХЛ.