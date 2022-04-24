«Россия окунула американцев в кошмарный сон». Героический камбэк наших с 1:5 на ЮЧМ в США

В 2021 году пахло разгромом россиян, но ребята верили в себя до конца и совершили фантастику.

В Германии начался юниорский чемпионат мира, к сожалению, он проходит без прошлогоднего финалиста сборной России, но это не повод не повспоминать яркие моменты прошлых турниров с нашим участием. Вот вчера американцы знатно покуражились над сборной Канады (8:3), а ведь год назад на их месте едва не оказались россияне. По крайней мере, в начале второго периода стартового матча с США так и казалось, когда счёт дошёл до 1:5 и всё у наших ребят валилось из рук. Но сборная России совершила героический камбэк, обыграв США впервые за 14 лет!

Начиналось всё совсем не радужно – в первые пять минут Кирилл Герасимюк пропустил две шайбы, потом встрепенулись и смогли отыграть один гол, но в концовке периода пропустили ещё раз, в меньшинстве. Начало второго периода прошло как под копирку – американцы соорудили ещё два гола, и запахло разгромом. «В какой-то момент казалось, что лёгкая победа против одного из самых принципиальных соперников у США в кармане. Но вместо этого Россия окунула американскую сборную в кошмарный сон и совершила невероятный камбэк», — писало издание The Hockey News.

Юниорский хоккей – на то и юниорский, что любое, даже самое внушительное отставание в счёте можно отыграть как по мановению руки. Так и случилось в том матче со сборной России – будущий лучший снайпер, бомбардир и самый ценный игрок турнира Матвей Мичков забросил свою первую шайбу ровно через две минуты после пятого гола американцев, подкараулив отскок на пятачке, и понеслось!

«При счёте 1:5 тренер всё видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, и наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что всё так сложилось и мы выиграли матч», — заявил Мичков после игры.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно на канале Russia Hockey в YouTube.

Ещё пара минут, и пуляет Никита Чибриков с рикошетом от Гайдамака. Россия завелась и покатила, заработала большинство, которое Мичков реализовал снайперским выстрелом из круга вбрасывания. И вот уже 4:5 и совершенно другие настроения. Даже шестой гол американцев ничуть наших не смутил – на последней минуте периода Иван Мирошниченко вновь сократил отставание до минимального. В третьем периоде команды играли построже, понимая, что стоит на кону, но Мирошниченко оформил дубль и перевёл игру в овертайм, где капитан команды Никита Чибриков после сольного прохода принёс победу России. «Мы сегодня верили до последнего в нашу победу и добились её. В овертайме действовал по ситуации, увидел свободный лёд, нанёс бросок и забил», — сказал Чибриков.

«Это была одна из самых диких хоккейных игр, которую я когда-либо видел. Спасибо командам», — отметил обозреватель CBS Sports Крис Питерс.

В следующем матче камбэк совершала уже не Россия, а Финляндия – но наши потом вернули ей должок в полуфинале. Мичков завершил матч с 12 голами, сборная России дошла до финала, но, к сожалению, уступила Канаде и второй раз подряд выиграла серебряные медали.