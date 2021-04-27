«Это не камбэк, а камбэчище!». Юниоры России рассказали, как перевернули матч с Америкой

Сборная России с эффектной победы стартовала на юниорском чемпионате мира 2021 года. В дебютном матче турнира россияне встречались с командой США. В ходе встречи подопечные Альберта Лещёва уступали с дефицитом в четыре шайбы (1:5), но смогли отыграться и перевести игру в дополнительное время, где автором решающего броска стал капитан национальной команды Никита Чибриков. На послематчевой пресс-конференции россияне поделились первыми эмоциями от яркого камбэка, а американцы прокомментировали свою неудачу.

Р. Ротенберг – о ЮЧМ: сборная России проявила характер. Команда перевернула ход игры

Первой на успех россиян отреагировала пресс-служба национальной команды. «Это не камбэк, а камбэчище», — было сказано в «твиттере» Федерации хоккея России.

«Пришлось поменять первого вратаря. Это был ключевой момент матча»

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв рассказал о камбэке своей команды.

«Неоднозначная игра, первый период были не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то ещё. Мы играли одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали.

В моменте с удалением Чибрикова был толчок сзади, в таком возрасте у ребят эмоции бьют через край, то эмоциональный момент. Высокое напряжение, получаются такие удаления.

У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — сказал Лещёв.

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«Мы до последнего верили в нашу победу, и мы её добились»

Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков прокомментировал своё удаление на 12 (2+10) минут и рассказал о победном голе в овертайме.

«Моё удаление? Обычное удаление, раз судьи увидели неправильные действия, значит, оно было. Забили хороший гол в овертайме, смогли перевернуть игру. Нашёл лазейку у вратаря и смог забить. Я извинился перед командой за оплошность с удалением, хоккей такая игра, где всё может перевернуться.

Мы сегодня верили до последнего в нашу победу, и мы её добились. В овертайме действовал по ситуации, увидел свободный лёд, нанёс бросок и забил. Надевал маску, когда меня удаляли? Тут такие правила, следят за эпидемиологической ситуацией, никакого коронавируса», — сказал Чибриков.

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«Тренер всё видел и вовремя поменял сочетания звеньев»

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков проанализировал вклад главного тренера национальной команды в итоговый успех.

«При счёте 1:5 тренер всё видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, и наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что всё так сложилось, и мы выиграли матч», — заявил Мичков.

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«Эмоции ещё не утихли. Это горькая пилюля для США»

Главный тренер юниорской сборной США Дэн Мьюз прокомментировал поражение своей команды в этом невероятном матче.

«Эмоции ещё не утихли, это горькая пилюля для нас. События на этом турнире разворачиваются быстро, для нас сейчас главное – двигаться дальше, к следующему матчу, проследить за тем, чтобы у нас было хорошее настроение. Завтра будет тренировка, собрание.

Мне понравилось наше начало, в атаке мы сыграли хорошо, смогли выйти вперёд. Но в таких матчах, когда играют два сильных соперника, не обойтись без падений и взлётов. Мы контролировали игру в начале встречи, Россия провела несколько сильных смен во втором, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу.

К сожалению, мы поставили себя в такое положение, пытались отстоять преимущество в одну шайбу в третьем периоде и в то же время показывать тот хоккей, который мы хотим. Всё закончилось в овертайме», — признался Мьюз.

«Чибриков здорово сыграл и забил. Завтра США перегруппируются»

Нападающий юниорской сборной США Саша Пастухов после упущенной победы отметил победный гол Чибрикова в овертайме и пообещал исправиться в следующем матче на турнире.

«Гол в овертайме? Чибриков здорово сыграл и забил. Завтра мы перегруппируемся», — кратко высказался Пастухов.

Невероятный старт России на ЮЧМ! Летели американцам 1:5, но сотворили героический камбэк! Главные русские звёзды Мичков и Мирошниченко оформили по дублю, а победу в овертайме принёс хитрый бросок Чибрикова.

«США упустили нить игры. В третьем периоде надо было засушить соперника»

Защитник юниорской сборной США Шон Беренс проанализировал причины поражения.

«Мы здорово начали игру, провели сильный первый период, но затем упустили нити игры. Матч закончился не так, как бы мы хотели, но мы перестроимся завтра и станем лучше. В третьем периоде, ведя в одну шайбу, нам надо было засушить соперника. У нас это не получилось, Россия здорово играла на форчеке, в третьем периоде действовала с преимуществом, смогла сравнять», — заметил Беренс.