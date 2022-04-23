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Итоги первого дня юниорского чемпионата мира по хоккею, результаты и обзоры матчей, Канада, Швеция, США, Латвия

Грандиозный позор Швеции и мощный разгром Канады. Итоги первого дня ЮЧМ-2022 по хоккею
Денис Лутченко
Итоги первого дня юниорского чемпионата мира
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Турнир, на который не пустили сборную России, стартовал с сенсаций.

23 апреля в Германии стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею 2022 года. Это первый турнир, на котором из-за абсурдных санкций ИИХФ не участвует сборная России.

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Подводим итоги стартового дня этого турнира.

Группа А

U18 ЧМ-2022. Группа A
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Чехия U18
Окончен
4 : 2
Германия U18
0:1 Кехтер (Луц) – 06:42 (5x5)   1:1 Славичек (Рымон) – 19:25 (5x5)   1:2 Хауф (Элиас, Кренинг) – 24:44 (5x5)   2:2 Кулих (Прчик, Шале) – 31:01 (5x4)   3:2 Бареш (Шале, Петр) – 36:45 (5x4)   4:2 Кулих (Шале, Петр) – 39:30 (5x4)

Программу в группе А открыли очным матчем сборные Чехии и Германии. В первом периоде чехи нанесли по воротам Симона Вольфа 32 (!!!) броска, но забить сумели лишь однажды. Хозяева забили столько же, преобразовав в гол единственное попадание в створ.

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Во втором отрезке судьба продолжила насмехаться над чехами: немцы вновь вышли вперёд. Но затем «народны тим» всё же взяли своё. Подопечные Якуба Петра ещё до второго перерыва сравняли счёт, вышли вперёд и упрочили преимущество. Третья же двадцатиминутка оказалась безголевой. 4:2 — закономерная победа фаворита встречи.

U18 ЧМ-2022. Группа A
23 апреля 2022, суббота. 20:30 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 8
США U18
0:1 Ховард (Хатсон) – 04:20 (5x5)   0:2 Ховард (Бриндли, Назар) – 18:52 (5x5)   1:2 Вуд (Бедард) – 24:42 (5x5)   2:2 Уорд – 25:55 (бул)   2:3 Кули (Готье) – 29:21 (5x5)   2:4 Луциус (Чесли, Страмел) – 30:10 (5x5)   3:4 Бедард (Мольденхауэр, Пикеринг) – 31:43 (5x5)   3:5 Чесли (Ховард) – 34:33 (5x5)   3:6 Ховард (Назар, Бржустевич) – 38:37 (5x5)   3:7 Спайсер (Каплан) – 49:15 (5x5)   3:8 Ховард (Кули, Пауэлл) – 50:21 (5x5)

Венчал первый игровой день ЮЧМ матч с супервывеской — Канада — США. Однако острой борьбы в этой встрече не получилось: действующие чемпионы оказались буквально разгромлены принципиальным соперником из США.

Уже в первом периоде американец Исаак Ховард оформил дубль. Канада отыгралась в течение минуты во втором отрезке, но подопечных Адама Найтингейла это нисколько не смутило. До перерыва США забросили 4 шайбы, на которые сумел лишь один раз ответить Коннор Бедард, а в третьей двадцатиминутке звёздно-полосатые продолжили голевое пиршество и довели дело до мощного разгрома. Главным героем встречи оказался всё тот же Ховард, оформивший в результате покер.

Группа В

U18 ЧМ-2022. Группа B
23 апреля 2022, суббота. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
6 : 2
Швейцария U18
1:0 Лассила (Кемелль, Кивихарью) – 00:16 (5x5)   1:1 Вебер (Набер) – 17:15 (5x4)   2:1 Кемелль (Кулонумми) – 23:52 (5x4)   3:1 Нюман (Кивихарью, Халттунен) – 26:13 (5x4)   4:1 Хямеэнахо – 30:58 (5x5)   4:2 Шильд (Терранео) – 37:00 (5x5)   5:2 Рённи – 58:32 (en)   6:2 Уронен – 59:26 (5x5)

Сборная Финляндии забила швейцарцам уже на 16-й секунде матча, но быстро развить успех команде Суоми не удалось, а на перерыв соперники и вовсе ушли при равном счёте.

Впрочем, во втором периоде всё встало на свои места: финны выиграли отрезок 3:1. А под занавес игры подопечные Мика Марттила ещё и довели дело до крупной победы.

U18 ЧМ-2022. Группа B
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Латвия U18
Окончен
3 : 2
Швеция U18
1:0 Дарзиньш (Вилманис, Буланс) – 09:47 (5x4)   1:1 Эстлунд (Эгрен, Оделиус) – 26:14 (5x4)   2:1 Назаренко (Круклитис, Урбанович) – 27:24 (5x5)   2:2 Бюстедт (Хевелид, Вагнер) – 33:55 (5x5)   3:2 Матейко (Букартс, Руллерс) – 38:49 (5x4)

Вторая встреча в группе В принесла грандиозную сенсацию. Сборная Латвии на протяжении всего матча со шведами выходила вперёд, «Тре Крунур» дважды отыгрывались, но шайбу Эрика Матейко на 39-й минуте подопечные Магнуса Хевелида перекрыть ничем не смогли.

Понятно, что у шведов не самое сильное поколение, и на этом турнире они вряд ли считаются претендентом на победу. Однако проигрывать Латвии, которая обычно завершает любой ЮЧМ без единой победы — это грандиозный позор для хоккейной страны.

Расписание матчей на 24 апреля

В воскресенье, 24 апреля, на ЮЧМ также состоится четыре игры. Финляндия сыграет с Латвией, США — с чехами, шведы постараются реабилитироваться в игре со Швейцарией, а немцам предстоит испытание разозлённой Канадой.

U18 ЧМ-2022. Группа B
24 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Финляндия U18
Не начался
Латвия U18
U18 ЧМ-2022. Группа A
24 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
США U18
Не начался
Чехия U18
U18 ЧМ-2022. Группа B
24 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Швеция U18
Не начался
Швейцария U18
U18 ЧМ-2022. Группа A
24 апреля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Германия U18
Не начался
Канада U18
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Теги Хоккей ЮЧМ по хоккею 2022 ЮЧМ-2022 •••

Заглавное фото: iihf.com

Источник: «Чемпионат»

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