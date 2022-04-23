Грандиозный позор Швеции и мощный разгром Канады. Итоги первого дня ЮЧМ-2022 по хоккею

23 апреля в Германии стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею 2022 года. Это первый турнир, на котором из-за абсурдных санкций ИИХФ не участвует сборная России.

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Подводим итоги стартового дня этого турнира.

Группа А

Программу в группе А открыли очным матчем сборные Чехии и Германии. В первом периоде чехи нанесли по воротам Симона Вольфа 32 (!!!) броска, но забить сумели лишь однажды. Хозяева забили столько же, преобразовав в гол единственное попадание в створ.

Во втором отрезке судьба продолжила насмехаться над чехами: немцы вновь вышли вперёд. Но затем «народны тим» всё же взяли своё. Подопечные Якуба Петра ещё до второго перерыва сравняли счёт, вышли вперёд и упрочили преимущество. Третья же двадцатиминутка оказалась безголевой. 4:2 — закономерная победа фаворита встречи.

Венчал первый игровой день ЮЧМ матч с супервывеской — Канада — США. Однако острой борьбы в этой встрече не получилось: действующие чемпионы оказались буквально разгромлены принципиальным соперником из США.



Уже в первом периоде американец Исаак Ховард оформил дубль. Канада отыгралась в течение минуты во втором отрезке, но подопечных Адама Найтингейла это нисколько не смутило. До перерыва США забросили 4 шайбы, на которые сумел лишь один раз ответить Коннор Бедард, а в третьей двадцатиминутке звёздно-полосатые продолжили голевое пиршество и довели дело до мощного разгрома. Главным героем встречи оказался всё тот же Ховард, оформивший в результате покер.

Группа В

Сборная Финляндии забила швейцарцам уже на 16-й секунде матча, но быстро развить успех команде Суоми не удалось, а на перерыв соперники и вовсе ушли при равном счёте.



Впрочем, во втором периоде всё встало на свои места: финны выиграли отрезок 3:1. А под занавес игры подопечные Мика Марттила ещё и довели дело до крупной победы.

Вторая встреча в группе В принесла грандиозную сенсацию. Сборная Латвии на протяжении всего матча со шведами выходила вперёд, «Тре Крунур» дважды отыгрывались, но шайбу Эрика Матейко на 39-й минуте подопечные Магнуса Хевелида перекрыть ничем не смогли.



Понятно, что у шведов не самое сильное поколение, и на этом турнире они вряд ли считаются претендентом на победу. Однако проигрывать Латвии, которая обычно завершает любой ЮЧМ без единой победы — это грандиозный позор для хоккейной страны.

Расписание матчей на 24 апреля

В воскресенье, 24 апреля, на ЮЧМ также состоится четыре игры. Финляндия сыграет с Латвией, США — с чехами, шведы постараются реабилитироваться в игре со Швейцарией, а немцам предстоит испытание разозлённой Канадой.