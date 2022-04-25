Мощный канадец расквасил лицо россиянину! Яркая драка Сергачёва начала бардак в матче НХЛ

Противостояние «Тампы» и «Флориды» — это всегда отличный хоккей, много заброшенных шайб и невероятный накал страстей, что гарантирует жаркое противостояние. Ещё в прошлом году эти команды начали рубиться не на шутку, а в этом сезоне кажется, что ни одна игра двух соперников по дивизиону не заканчивается без хорошей драки. Сегодня в основном меню было 12 заброшенных шайб, 90 минут штрафа и удаление со скамейки главного тренера.

«Флорида» лидирует в турнирной таблице НХЛ и к этому матчу подходила с победной серией из 13 матчей. «Тампа» выиграла два последних матча с общим счётом 14:3 и продолжила голевую феерию сегодня. Начало положил Никита Кучеров, пробив Спенсера Найта первым же броском в ближний угол. Российский нападающий забивает уже в шестом матче подряд, а сегодня и вовсе выдал матч-концерт, повторив личный рекорд по количеству очков за игру. Сегодня на счету Никиты дубль и три передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В событийном первом периоде было заброшено целых пять шайб – даже шесть, но гол Клода Жиру, который практически сразу сравнял счёт, отменили из-за помехи вратарю. Однако спустя минуту Сэм Райнхарт снайперским выстрелом со входа в зону застал Андрея Василевского врасплох.

Кучеров заработал на себе первое удаление в игре, а затем отметился результативной передачей на гол Стивену Стэмкосу. Ближе к перерыву команды обменялись заброшенными шайбами – Кэл Фут выступил на острие атаки три в одного, а затем Брэндон Монтур от души пальнул с синей линии.

На старте второго периода Марчмент ненадолго сравнял счёт, протолкнув одной рукой шайбу мимо Василевского. Андрей пытался сыграть клюшкой, но промахнулся, и шайба скакнула над его щитком в сетку.

Но дальше «Тампа» вновь вырвалась вперёд и уже не подпускала к себе соперника. Ник Пол шикарно исполнил в меньшинстве, забив клюшкой между ног с потрясающей передачи Хагеля, а затем оформил курьёзный дубль – хотел отдать передачу на пятачок, но шайба срикошетила от клюшки Найта в его ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре случилась и первая драка – мощный канадец Сэм Беннетт сошёлся с Михаилом Сергачёвым и расквасил ему лицо до крови. Надо отметить, что и российский защитник тоже провёл несколько неплохих ударов. Этот бой положил начало полному бардаку, которым завершился матч.

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В третьем периоде Кучеров набрал ещё три очка – отдал передачу на Пойнта в большинстве, забил в касание сам, а потом поучаствовал в ещё одном голе Стэмкоса, тоже в неравных составах. Большинство «Тампы» сейчас работает, как хорошо смазанная машина, а атака развернулась на полную мощь. «Все думали: «Где наша атака?». Ну вот она, теперь вы её видите», — отметил после игры Джон Купер, говоря о проблемах «Тампы» с реализацией, которые были пару недель назад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последнее большинство «Тампа» получила после очередной драки, главными действующими лицами которой были Ломберг и Чернак. Удаления до конца также получили Юбердо, Марчмент и даже главный тренер «пантер»!

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«Я спросил судью, почему Ломбергу дали удаление как зачинщику. Видимо, рефери этот вопрос не понравился», — объяснил своё удаление Брюнетт. На этом противостояние в регулярном сезоне для «Тампы» и «Флориды» завершено (они поделили победы пополам), но вполне вероятно, что эти соперники встретятся во втором раунде плей-офф. И тогда снова будет жарко.