«Просто дикий». В Америке крутят суперфинт Панарина, сделавший из соперника посмешище

Увы, из-за травмы Артемий сыграл лишь 8 минут в матче и не смог помочь «Рейнджерс» отыграться у «Каролины».

Встреча «Рейнджер» и «Каролины» в конце регулярного чемпионата НХЛ имела особое значение. Обе команды претендуют на лидерство в Столичном дивизионе (оно позволяет избежать встречи с «Питтсбургом» или «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли), и в случае домашней победы «синерубашечники» сегодня могли сравняться с «ураганами» по потерянным очкам.

Матч получился упорным, но проходил с перманентным преимуществом «Каролины». Так, в середине матча «ураганы» дважды огорчили Шестёркина, создав комфортное преимущество.

Впрочем, на одну из шайб у «Рейнджерс» нашёлся быстрый ответ: Крис Крайдер пробил Петра Кочеткова. Американец забросил 52-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в истории франшизы по голам в регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако помечтать о камбэке «Рейнджерс» не успели, так как «Каролина» вновь сообразила два быстрых гола: Терявяйнен отличился в конце второго периода, а Ахо — в начале третьего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К чести хозяев, они не опустили руки. Подгоняемые трибунами «Рейнджерс» отыграли одну шайбу на 54-й минуте, а за 62 секунды до сирены Лафренье до минимума сократил разрыв в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но всё-таки «Каролина» выстояла, а сказка Петра Кочеткова продолжилась — российский голкипер, совершенно внезапно появившийся в воротах «ураганов», одержал третью победу в трёх первых матчах НХЛ.

Ну а «Рейнджерс» для полноценного камбэка, возможно, не хватило Артемия Панарина. Хлебушек досрочно завершил матч ещё в конце первого периода — у россиянина что-то случилось со спиной, и его сняли с игры. При этом трудно сказать, в каком конкретно эпизоде Панарин получил травму. Хочется верить, что Артемия просто решили поберечь перед плей-офф, и ни о каком серьёзном повреждении речи не идёт.

Так что Панарин провёл на льду лишь 8 минут, однако за это время успел отметиться в потрясающем эпизоде. Просто посмотрите, какой кошмар Артемий устроил в одной из смен для защитника «Каролины» Джейкоба Славина! Ну а финальный финт, сопровождаемый коллективным вздохом восторга с трибун «Мэдисона» — это просто фантастика! Без сомнения, это могла быть одна из самых эффектных голевых передач в сезоне, но Кочетков выручил после броска Зибанеджада.

ВИДЕО.

Смена, в которой Панарин сделал посмешище из Славина, вызвала живой отклик в североамериканских соцсетях. А видео гениального финта раскрутилось в интернете. Вот некоторые отзывы болельщиков.



«Панарин отправил Славина в школу»



«Чёрт возьми, это что-то невероятное от Панарина»



«Это один из самых грубых обыгрышей, который я видел. Панарин — дикий»



«Панарин только что выкинул Славина на обочину!»



«Панарин заставил одного из лучших защитников лиги выглядеть ничтожеством»



«Джейкобу Славину пришлось бы завершить карьеру, если бы «Рейнджерс» забили в этом эпизоде»



Жаль, что финт Панарина не привёл к голевой передаче, ещё больше жаль, что Артемий позже получил травму. Но будем надеяться, что с ним всё в порядке, и в плей-офф он продолжит радовать всех любителей хоккей результативной и красивой игрой.