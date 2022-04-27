Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», Панарин получил травму, видео потрясающего финта Панарина в матче с «Каролиной»

«Просто дикий». В Америке крутят суперфинт Панарина, сделавший из соперника посмешище
Лев Лукин
Панарин сделал издевательский финт в матче НХЛ
Комментарии
Увы, из-за травмы Артемий сыграл лишь 8 минут в матче и не смог помочь «Рейнджерс» отыграться у «Каролины».

Встреча «Рейнджер» и «Каролины» в конце регулярного чемпионата НХЛ имела особое значение. Обе команды претендуют на лидерство в Столичном дивизионе (оно позволяет избежать встречи с «Питтсбургом» или «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли), и в случае домашней победы «синерубашечники» сегодня могли сравняться с «ураганами» по потерянным очкам.

Панарин выйдет на Малкина, а Овечкин сыграет против Бобровского? Расклад на плей-офф НХЛ Панарин выйдет на Малкина, а Овечкин сыграет против Бобровского? Расклад на плей-офф НХЛ

Матч получился упорным, но проходил с перманентным преимуществом «Каролины». Так, в середине матча «ураганы» дважды огорчили Шестёркина, создав комфортное преимущество.

Впрочем, на одну из шайб у «Рейнджерс» нашёлся быстрый ответ: Крис Крайдер пробил Петра Кочеткова. Американец забросил 52-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в истории франшизы по голам в регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако помечтать о камбэке «Рейнджерс» не успели, так как «Каролина» вновь сообразила два быстрых гола: Терявяйнен отличился в конце второго периода, а Ахо — в начале третьего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К чести хозяев, они не опустили руки. Подгоняемые трибунами «Рейнджерс» отыграли одну шайбу на 54-й минуте, а за 62 секунды до сирены Лафренье до минимума сократил разрыв в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но всё-таки «Каролина» выстояла, а сказка Петра Кочеткова продолжилась — российский голкипер, совершенно внезапно появившийся в воротах «ураганов», одержал третью победу в трёх первых матчах НХЛ.

Ну а «Рейнджерс» для полноценного камбэка, возможно, не хватило Артемия Панарина. Хлебушек досрочно завершил матч ещё в конце первого периода — у россиянина что-то случилось со спиной, и его сняли с игры. При этом трудно сказать, в каком конкретно эпизоде Панарин получил травму. Хочется верить, что Артемия просто решили поберечь перед плей-офф, и ни о каком серьёзном повреждении речи не идёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Шей, Нидеррайтер) – 27:05 (5x5)   0:2 Мартинук (Степан, Нечас) – 33:48 (5x5)   1:2 Крайдер (Ватрано) – 36:56 (5x5)   1:3 Терявяйнен (Трочек, Шей) – 38:19 (5x5)   1:4 Ахо (Джарвис, Славин) – 40:32 (5x5)   2:4 Труба (Миллер, Зибанеджад) – 53:12   3:4 Лафренье (Крайдер, Фокс) – 58:58 (6x5)

Так что Панарин провёл на льду лишь 8 минут, однако за это время успел отметиться в потрясающем эпизоде. Просто посмотрите, какой кошмар Артемий устроил в одной из смен для защитника «Каролины» Джейкоба Славина! Ну а финальный финт, сопровождаемый коллективным вздохом восторга с трибун «Мэдисона» — это просто фантастика! Без сомнения, это могла быть одна из самых эффектных голевых передач в сезоне, но Кочетков выручил после броска Зибанеджада.

ВИДЕО.

Смена, в которой Панарин сделал посмешище из Славина, вызвала живой отклик в североамериканских соцсетях. А видео гениального финта раскрутилось в интернете. Вот некоторые отзывы болельщиков.

«Панарин отправил Славина в школу»

«Чёрт возьми, это что-то невероятное от Панарина»

«Это один из самых грубых обыгрышей, который я видел. Панарин — дикий»

«Панарин только что выкинул Славина на обочину!»

«Панарин заставил одного из лучших защитников лиги выглядеть ничтожеством»

«Джейкобу Славину пришлось бы завершить карьеру, если бы «Рейнджерс» забили в этом эпизоде»

Жаль, что финт Панарина не привёл к голевой передаче, ещё больше жаль, что Артемий позже получил травму. Но будем надеяться, что с ним всё в порядке, и в плей-офф он продолжит радовать всех любителей хоккей результативной и красивой игрой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022