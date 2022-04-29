ЦСКА побил технику «Металлурга» напором и агрессией. Нас ждёт великая седьмая игра

Команда Фёдорова сравняла счёт при 1-3 в серии, когда в неё почти никто не верил.

Перед стартом серии мы писали, что у финала-2022 есть все шансы уйти в семь матчей — слишком равноценными казались соперники, которые имели такие разные преимущества. Несмотря на то что в середине серии преимущество «Магнитки» казалось подавляющим, а в пятом матче она находилась в шести минутах от поливания друг друга шампанским, максимальная квота игр снова выбрана. «Магнитке» не привыкать — оба своих чемпионства она выиграла в седьмых играх, и один раз с ЦСКА.

На фоне «Металлурга» про ЦСКА почти не говорилось — и это было понятно. Даже при счетё 2-3 было ощущение, что команда Воробьёва лучше провела четыре с половиной игры из пяти в серии. Команда Фёдорова была потухшей, никак не меняла состав, провела московские матчи с грустным нулём заброшенных шайб — их нахождение на втором плане было логично.

И всё изменилось за один матч. Если указывать на персоналии, то человеком, с которым можно связывать возрождение ЦСКА, внезапно стал Данил Юртайкин. В своё время форвард молодёжки 1997 года рождения уезжал из основы «Локомотива» в «Сан-Хосе», но в Россию вернулся уже в красно-синюю систему. Из-за ковида и полугодовой травмы за последние два сезона форвард провёл лишь 34 игры.

Данил Юртайкин Фото: ХК ЦСКА

И внезапно именно Данил стал инъекцией энергетики в понурый ЦСКА. В пятой игре он отметился ассистом, шёл в самые грязные места площадки, вступал в отбор и играл так, как и должен был форвард третьего звена в плей-офф. После матча в Магнитогорске тренеры ЦСКА перевели Юртайкина на место Попова в третьем звене — получилось хорошо.

Конечно, Юртайкин не был единственным человеком, за счёт которого наступила перезагрузка — но шестой матч ЦСКА провёл на качественно ином уровне. Даже в этом плей-офф таких матчей особо не было — сонные западные соперники давали обыгрывать себя в довольно малособытийных играх, где за матч наносилось столько же бросков, сколько за половину одного матча финала.

Эта версия ЦСКА гораздо больше напомнила квартальновский клуб или чемпионскую версию — реально агрессивную, а не идущую в прессинг с видом выполнения тяжёлой и неприятной работы. Это был ЦСКА, максимально нацеленный на ворота. Эта напористость ещё и позволяла зарабатывать удаления — и в финале, и в регулярке сравнительно предсказуемый ЦСКА не доставлял сопернику таких сложностей, чтобы их можно было решить только незаконным путём.

Этот ЦСКА, как и «Магнитка» в прошлых матчах, плотно играл с соперником, провоцировал их ошибки, летел в контратаки. Мы приводили цифры с огромным преимуществом «Магнитки» по атакам с ходу в первых матчах серии — а вчера у армейцев их было в два раза больше, 16-7.

Момент у ворот Василия Кошечкина Фото: РИА Новости

А что «Металлург»? После упущенного чемпионства на домашней площадке (а пятый матч «Магнитка» всё-таки провела лучше) команда Воробьёва приехала в Москву сдувшейся. При их игре иногда возникало ощущение, что вся команда ночью нарушала режим — «Металлург» выглядел невероятно варёным, не мог поддерживать скорость ЦСКА и при счёте 1:2 не смог создать более-менее ничего, чтобы поддержать интригу.

Особенно поразило большинство, которое у клуба с его кучей технарей обычно получалось разыгрывать красиво и иногда даже быстро — ведь там есть и кому расписывать комбинации, и кому их завершать. И ведь судьи вчера впервые за этот финал свистели довольно жёстко, «Металлург» играл в большинстве пять раз, но за это время создал примерно две хорошие атаки.

ЦСКА отлично играл на точке, за счёт быстрого выброса убивая 15-20 секунд, а в своей зоне играл очень агрессивно, не давая игрокам «Магнитки» долго думать. При этом вход в зону у «Металлурга» через пас не получался вообще, только за счёт индивидуальных усилий — в общем, ощущение того, что «Магнитка» за пару дней внезапно разучилась играть в хоккей, от большинства только усилилось.

Возможно, одной из причин этого стали сразу три перестановки в составе «Металлурга». Например, в состав вернулся Михаил Пашнин, который был лучшим защитником команды в регулярке, но пропустил бóльшую часть плей-офф из-за травмы. Вчера он заработал удаление, после которого ЦСКА забил победный гол. Конечно, Пашнин сделает команду сильнее — но стоит ли менять состав, когда команда «горит» и у неё почти всё идёт по накатанной?

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После такого амёбного матча и двух поражений подряд, конечно, «Металлург» будут считать аутсайдером седьмой игры — у букмекеров, например, коэффициенты на ЦСКА чуть пониже, чем на хозяев. Однако главное, что показала «Магнитка» в этом плей-офф — умение перестраиваться после неудачных игр и исправлять свои ошибки. Правда, в прошлых раундах исправление требовалось один раз в самом начале серии — но сейчас и соперник другой, закалённый тремя финалами подряд.

Мы уже видели, как в этой серии списали ЦСКА — они смогли полностью перестроиться. Точно так же не стоит списывать «Металлург». Как бы ни закончилась серия, есть ощущение, что мы видели если не лучший финал КХЛ, то один из трёх лучших в истории точно.