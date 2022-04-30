Чудо в НХЛ! В лучшей лиге мира сыграл слепой на один глаз вратарь-любитель

До стартового вбрасывания матч «Далласа» и «Анахайма» мог заинтересовать только болельщиков двух этих команд и никого больше. С точки зрения турнирной таблицы матч не нёс практически никакого значения. «Звёзды» несколькими днями ранее уже пробились в плей-офф и сегодня решали единственную задачу – победа над «Дакс» могла позволить команде Рика Боунесса занять первую позицию уайлд-кард на Западе и избежать встречи с «Колорадо».

Хотя кто сказал, что «Калгари» будет намного более простым соперником, чем «лавины»? С другой стороны, «Анахайм» уже давно потерял шансы на попадание в плей-офф. Американский клуб уже успел попрощаться со своей легендой Райаном Гецлафом, принявшим решение о завершении карьеры, и последние матчи не имели для команды ровным счётом никакого смысла.

Несмотря на всё вышесказанное, именно гости открыли счёт в матче благодаря точному броску Макса Комтуа, однако дальше на «Анахайм» начали сыпаться неприятности. После завершения первого периода из-за травмы досрочно завершил сезон основной голкипер гостей Джон Гибсон, и место в воротах «Дакс» занял Энтони Столарз. Американский вратарь очень быстро пропустил две шайбы, в результате чего хозяева вырвались вперёд – 2:1. Но на перерыв соперники ушли уже при равном счёте – отличился Трой Терри. Но в этот момент и начали разворачиваться самые интересные события в матче.

Во втором перерыве медицинская бригада «Анахайма» сообщила тренерскому штабу команды, что голкипер Столарз также получил травму и не сможет продолжить встречу. Травмы двух голкиперов по ходу одного матча являются редким, но всё-таки далеко не исключительным событием в НХЛ. Ещё свежи в памяти воспоминания о подвиге заливщика льда Дэвида Эйрса, который в феврале 2020 года в возрасте 42 лет сыграл за «Каролину». И не просто сыграл, но и одержал победу! Эйрс стал старейшим вратарём (42 года и 194 дня), одержавшим победу в дебютном для себя матче в регулярном чемпионате НХЛ. Он был назван первой звездой игры; ему заплатили $ 500 за игру, а также он получил право оставить себе игровую майку и шайбу.

Том Ходжес на льду Фото: twitter.com/anaheimducks

И вот новая удивительная и чудесная история из Северной Америки. С начала третьего периода в воротах «Анахайма» появился 28-летний Том Ходжес. Уроженец английского города Шропшир переехал в Даллас в возрасте 11 лет и пытался заниматься хоккеем, совмещая его с учёбой. Когда Том поступил на факультет журналистики Южного методистского университета Далласа, он присоединился к местной клубной команде. А в сезоне-2016/2017 Ходжес подписал пробный контракт с клубом Хоккейной лиги Восточного побережья «Аллен Американс». Однако профессиональный опыт Тома в хоккее долгое время ограничивался всего несколькими минутами на льду в официальном матче. Всё дело в крайне неприятной травме, о которой сегодня поведал сам герой дня в НХЛ.

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«Я сыграл один матч в ECHL. Хм, это небольшое преувеличение. На самом деле, я провёл несколько минут в этой лиге. Думаю, что в том сезоне я установил худший результат в истории по количеству пропущенных шайб в среднем за игровое время. Раньше я играл в юниорской лиге национального чемпионата и мечтал когда-нибудь оказаться в НХЛ и принять участие в матче. Но однажды, когда мне было 12 лет, я потерял зрение в левом глазу. И моя мечта стала почти невозможной.

Я много работал и играл в студенческой лиге. Но потом, проведя какое-то время без хоккея, я сказал себе: «Думаю, что снова хочу играть в хоккей». Тренер вратарей «Аллен Американс» разрешил мне тренироваться с командой, и после пары занятий он сказал: «Неплохо. Выходи и тренируйся с моими парнями, когда нам понадобится ещё один вратарь». Вот чем я занимаюсь сейчас. Я тренируюсь с командой ECHL, когда им нужен вратарь, и тренируюсь с «Далласом», когда им требуется вратарь для разминок», — рассказал Ходжес.

Роль чрезвычайного голкипера в «Старз» Ходжес исполнял с 2019 года, и за это время его услуги не требовались во время официального матча НХЛ. Но сегодня всё изменилось, и Тому пришлось выйти на лёд, чтобы сыграть за гостевую команду. Неудивительно, что 28-летний британец появился на льду в шлеме с эмблемой «Далласа» и сразу же оказался в центре внимания своих друзей по «Старз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Я спросил Тома: «Слушай, а чем ты занимался в тот момент, когда тебе позвонили и сказали, что нужно за них сыграть? Он ответил, что доедал один из трёх хот-догов, который взял на арене», — рассмеялся защитник хозяев Джоэль Хэнли. «На самом деле это снова было преувеличением. Хот-догов было только два», — заметил Ходжес.

Сухая серия Тома в НХЛ продлилась 9 минут 56 секунд и прервалась в середине третьего периода, когда Джейсон Робертсон реализовал большинство. За 19 минут игрового времени «звёзды» практически не нагружали новоявленного голкипера НХЛ работой, и Ходжес завершил встречу с двумя отражёнными бросками.

Раздевалка «Анахайма» после матча Фото: twitter.com/anaheimducks

Окончательный счёт в матче установил Владислав Наместников, поразивший ворота «Дакс» в тот момент, когда они заменили голкипера на шестого полевого игрока. А Ходжес в итоге был признан третьей звездой матча, получив незабываемый опыт на всю оставшуюся жизнь.

«Когда мне позвонили и сказали: «Эй, тебе действительно придётся выйти на лёд» — потому что какое-то время ситуация складывалась 50 на 50 и было непонятно, буду ли я играть — я, наверное, нервничал так, как никогда в своей жизни. Я никогда не играл перед таким числом людей. Это опыт на всю жизнь, и я точно навсегда запомню сегодняшний день.

Я оценил атмосферу трибун. Думаю, что все понимали, что я немного нервничал, и поддержка домашних болельщиков имела большое значение, поэтому я очень ценю их всех. Раньше я тренировался с игроками «Далласа» несколько раз в месяц. С некоторыми из них даже не встречался, но все они кажутся отличными парнями.

Сейчас у меня много мокрой экипировки из-за того, что меня поливали водой в раздевалке. Но я получил одну из игровых шайб с сегодняшнего матча, так что буду дорожить ей. О, да, свитер мне тоже достался», — подытожил Том красивую историю, которой фактически завершился регулярный чемпионат НХЛ.