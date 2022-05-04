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«Вашингтон» обыграл «Флориду» в плей-офф НХЛ, видео классного отбора шайбы и передачи Овечкина на гол Кузнецову

«Вот почему он легенда». Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча плей-офф НХЛ
Лев Лукин
Гениальная передача Овечкина на Кузнецова
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После такого отбора шайбы Кузнецов просто не мог проиграть дуэль Бобровскому.

Во второй день Кубка Стэнли пришёл черед стартовать одной из самых интересных для российского зрителя пар — «Флорида» против «Вашингтона». У «Кэпиталз» ожидаемо вернулся в строй Александр Овечкин, которого после небольшой травмы приберегли в концовке регулярки.

«Эти матчи будут совсем другими в сравнении с теми, что были в регулярном чемпионате. Очевидно, что у них очень сплочённая команда — лучшая команда в регулярном сезоне. Но в плей-офф всё будет по-другому. Будет другое мышление, другая скорость. Это будет другой уровень боя.

Но с самого начала, с начала года, это не имеет значения. Нам нужно сделать лишь два шага, верно? Сначала — выйти в плей-офф, а затем — выиграть Кубок. Так что мы просто не должны искать оправданий», — заявил капитан «Вашингтона» перед первой встречей с обладателями Президентского кубка.

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Игра в Санрайзе началась для «Кэпиталз» удачно. Быстрое удаление Гудаса подарило «Вашингтона» шанс разыграть большинство, и на его излёте отличился Том Уилсон, пробивший Бобровского броском с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Развить успех у гостей не получилось, а вот у «Флориды» выдался удачный отрезок в конце первого — начале второго периода. Беннетт сравнял счёт, а Клод Жиру вывел «пантер» вперёд на 21-й минуте, переиграв с пятачка Витека Ванечека, которого тренерский штаб «Вашингтона» на старте плей-офф предпочёл Илье Самсонову.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Манта, Шульц) – 03:48 (5x5)   1:1 Беннетт (Гудас, Вераге) – 17:55 (5x5)   2:1 Жиру (Монтур) – 20:43 (5x5)   2:2 Кузнецов (Овечкин) – 48:14 (5x5)   2:3 Оши (Бекстрём, Орлов) – 50:37 (5x5)   2:4 Эллер – 59:11 (en)

Счёт 2:1 в пользу «Флориды» держался довольно долго. Если точнее, то до 49-й минуты, на которой случился русский гол, ставший переломным моментом в игре. Защитник «пантер» Уигар выводил шайбу из своей зоны и в районе центрального круга встретил на своём пути Овечкина. Канадец опрометчиво решил просто объехать россиянина, но тот одним гениальным движением буквально украл шайбу у Уигара и устремился к владениям Бобровского. Однако сам Ови упал, сдерживаемый продолжающим сражаться Уигаром, но к шайбе уже на всех парах летел Евгений Кузнецов. Дуэль с Бобровским, состоявшуюся через секунду, центрфорвард «Вашингтона» выиграл легко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вот почему он легенда, верно?», — так отреагировал на этот шикарное действие Овечкина Кузнецов после игры. Болельщики же в соцсетях требовали признать Великую Восьмёрку MVP по игре в обороне и даже выдать ему приз «Селке Трофи», который вручается лучшим форвардам оборонительного плана.

Через пару минут после шайбы Кузнецова «Вашингтон» уже был впереди. Почин русских лидеров команды поддержали Бэкстрем и Оши, сообразившие красоту на двоих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отыграться у «Флориды» уже не получилось, а Эллер броском в пустые ворота на последней минуте установил окончательный счёт в матче.

4:2 и 1-0 в серии в пользу «Вашингтона». Номинальный андердог серии начинает её с победы, а «Флориде» нужно как-то перестраиваться на кубковый лад.

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