«Когда увидел плакат, внутри всё перевернулось». Откровения шведа, сбежавшего из КХЛ

Парад откровений покинувших КХЛ легионеров продолжается. Немногим ранее мы уже рассказывали о комментариях экс-форварда ЦСКА Лукаса Валльмарка, уехавшего из Москвы через считаные дни после начала плей-офф, и бывшего защитника СКА Микко Лехтонена, который откровенно отбывал номер в Кубке Гагарина, но при этом продолжал зарабатывать деньги в неприятной для него стране, лишь бы не платить неустойку в размере 160 млн рублей.

С очередной порцией критики выступил партнёр Валльмарка по московскому клубу и его соотечественник нападающий Юаким Нордстрём, покинувший Россию одновременно с Лукасом.

«В тот день, когда всё началось, у нас был обычный осмотр после Олимпиады. Мы встретились с командой и на следующий день играли за закрытыми дверями. Клуб ни о чём не говорил, у нас были тренировки. Мы не знали, что на матче со «Спартаком» будет плакат в поддержку президента. Когда я его увидел, внутри всё перевернулось. Но мы не могли ничего сделать, мы же не могли просто уйти со льда во время матча.

Контракт с ЦСКА нужно было расторгнуть по моральным причинам. ЦСКА поддерживает это, что не соответствует моим ценностям. Я не хотел никаким образом это поддерживать. Я потерял много денег, но сильно пожалел бы, если бы остался. Для меня это было лёгким решением», — приводит слова Нордстрёма издание Aftonbladet.

Юаким Нордстрём и Сергей Плотников Фото: photo.khl.ru

Юаким также рассказал, как они вместе с Валльмарком смогли покинуть Россию: «Мы не могли улететь, но хотели как можно скорее попасть домой. Мы поехали на поезде до Санкт-Петербурга, оттуда на машине до финской границы. Там нас подобрал финский дипломат или что-то вроде того и отвёз в Хельсинки. Оттуда мы добрались до Швеции на пароме».

В то же время реакция шведа на победу ЦСКА в Кубке Гагарина получилась очень сдержанной: «Мы с Лукасом довольно чётко дали понять, за что мы выступаем. Это говорит само за себя. Я связался со шведами, которые остались в ЦСКА, чтобы узнать, как у них дела. Это всё ещё мои хорошие друзья и люди, о которых я забочусь. Но не более чем по sms. После этого я не следил за ЦСКА. Знаю, что они добрались до финала и выиграли его. Но это всё второстепенно. В мире есть гораздо больше значимых вещей, так что я не придаю этому значения.

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Реакции в СМИ было немного. Стараюсь не читать их. Хочу держаться ближе к семье и друзьям. Они счастливы, что я дома. Хочу помочь добиться успеха сборной Швеции на чемпионате мира – и таким образом помочь себе тоже. Но о возвращении в КХЛ не может быть и речи».