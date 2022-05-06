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Сетка плей-офф НХЛ, результаты матчей, счёт в серии, видео, обзоры матчей 6 мая 2022 года

Новое достижение Шестёркина и откровенный Овечкин. Итоги дня плей-офф НХЛ
Дмитрий Сторожев
Сетка плей-офф нхл, результаты матче
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«Рейнджерс», «Флорида» и «Даллас» смогли взять реванш, а вот «Нэшвиллу» не помогли даже чудеса от вратаря.

В ночь с 5 на 6 мая в НХЛ состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли – 2022. Подводим их итоги.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Копп (Панарин, Браун) – 06:50 (5x5)   1:1 Гюнцель (Петтерссон, Кросби) – 08:52 (5x5)   2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 22:59 (5x4)   3:1 Крайдер (Ватрано, Миллер) – 32:06 (5x5)   3:2 Кросби (Раст, Мэтисон) – 38:34 (5x5)   4:2 Панарин (Ватрано, Миллер) – 48:02 (5x5)   5:2 Ватрано (Шнайдер) – 49:49 (5x5)

После яркого первого матча серии зрители «Мэдисон Сквер Гарден» увидели ещё одну встречу с семью заброшенными шайбами. Правда, на этот раз голы распределились немного в другом соотношении и уместились в 60 минут игрового времени. Голевой парад вновь начали «рейнджеры» — Панарин, выдержав гроссмейстерскую паузу, поделился шайбой с Коппом, который в касание поразил пустой угол. Правда, ошибка Артемия через две минуты позволила Гюнцелю сравнять счёт.

К середине второй двадцатиминутки «синерубашечники» вели в две шайбы после голов Строума и Крайдера, однако Кросби благодаря крейсерскому проходу слегка оживил интригу незадолго до перерыва. Однако в середине финальной трети она была напрочь разбита – Панарин и Ватрано с интервалом в две минуты закрепили за «Рейнджерс» первую победу в серии, которая теперь переезжает в Питтсбург.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первыми двумя звёздами встречи были признаны творившие подвиги россияне – Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. На счету форварда три очка – гол и две голевые передачи, благодаря чему он обошёл Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Голкипер же провёл ещё один выдающийся матч, отразив 39 из 41 броска «Пингвинз». Он стал первым вратарём со 100 и более сейвами в двух первых матчах в плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Экблад (Барков) – 16:20 (5x5)   2:0 Барков (Юбердо, Дюклер) – 17:58 (5x5)   2:1 Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 22:44 (5x4)   3:1 Марчмент (Монтур, Жиру) – 23:11 (5x5)   4:1 Лунделль (Райнхарт, Вераге) – 35:24 (5x5)   5:1 Вераге (Гудас, Форслинг) – 37:32 (5x5)

Самая результативная команда регулярки всего дважды смогла поразить ворота «Кэпиталз» в первом матче, что помешало «пантерам» забрать победу. Это не могло не огорчить домашних болельщиков, которые без особого энтузиазма наблюдали за событиями второй встречи – ровно до тех пор, пока подопечные Эндрю Брюнетта не выстрелили дуплетом под занавес первого периода, когда Экбладу и Баркову хватило всего полутора минут, чтобы обеспечить «Флориде» комфортное преимущество.

После перерыва Бекстрём, казалось, вернул «столичных» в игру, однако Марчмент уже в следующей смене вновь позволил хозяевам оторваться на две шайбы. Дальше забивали только «Пантерз» — Лунделль и Вераге вынудили Лавиолетта выпустить на третий период Илью Самсонова вместо Витека Ванечека, пропустившего пять раз после 18 бросков. Россиянин справился куда лучше, сохранив свои ворота в неприкосновенности после 18 попыток «Флориды» пробить его. Но отыграться с 1:5 «Вашингтону», нанёсшему всего три броска в створ в заключительной двадцатиминутке, это, естественно, не помогло. 1-1 – дальше отношения будут выяснять в столице.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (О'Коннор, Джонсон) – 05:25 (5x5)   1:1 Тренин (Йози, Каррье) – 15:19 (5x5)   2:1 Макар (Штурм, Тэйвз) – 68:31 (5x5)

На этот раз голевого пиршества зрители в Денвере не увидели. Хотя предпосылки были – Маккиннон открыл счёт уже на шестой минуте. Однако вскоре Тренин после передачи Йози через половину площадки поразил ворота Кемпера и не дал повториться сценарию предыдущей встречи. Голевая засуха после этого длилась почти час – куда более весомым преимуществом, естественно, обладали хозяева, но конвертировать его в заброшенные шайбы не получалось аж до середины первого овертайма, когда Кейл Макар юбилейным 50-м броском «лавин» в матче всё-таки принёс «Эвеланш» победу и преимущество 2-0 перед выездом в Нэшвилл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Робертсон) – 07:47 (5x5)   0:2 Раффль (Сегин, Хаканпяя) – 58:51 (en)

Серия «Калгари» — «Даллас» остаётся самой нерезультативной в первом раунде. При этом и какого-то нерва практически не чувствуется – лишь в самом начале встречи атмосфера накалилась до стычки Ткачука и Клингберга, однако затем всё успокоилось. Исход встречи, на этот раз в пользу «звёзд», решили две шайбы – в первом периоде неувядающий Джо Павелски идеально подставил клюшку под передачу от Джейсона Робертсона, а за минуту до конца основного времени Михаэль Раффль отправил шайбу в пустые ворота, закрепив успех «Старз». И здесь накануне переезда счёт в серии стал равным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Герой дня

Сегодня этот титул мог отойти кому-либо из россиян из «Рейнджерс» — Артемию Панарину или Игорю Шестёркину, которые провели впечатляющий матч. Однако не могу не отметить голкипера «Нэшвилла» Коннора Ингрэма. 25-летний канадец, у которого до начала плей-офф было всего три выхода на лёд в НХЛ (все – в этом сезоне), сменил бэкапа травмированного Юусе Сароса по ходу первого матча серии с «Колорадо» и пропустил всего две шайбы, отразив 30 бросков.

Сегодня Ингрэм появился в основе и провёл фантастическую игру – на его счету 48 сейвов, которые помогли «хищникам» добраться до овертайма и до последнего оставляли шансы на победу.

Гол дня

Особенно красивым получился четвёртый гол «Флориды» в ворота «Вашингтона». Здесь прекрасно всё – и агрессивный форчек, который привёл к ошибке «Кэпиталз» при выходе из собственной зоны, и перехват и передача Вераге, и розыгрыш Райнхарта и Лунделля, закончившийся точным броском последнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Грязь дня

Совершенно необязательное столкновение нападающего «Питтсбурга» Джеффа Картера с Игорем Шестёркиным. Да, российский голкипер поднял ногу перед контактом с канадцем, однако и сам Картер, летя на полной скорости прямо в Шестёркина, не сделал ничего, чтобы избежать этого контакта.

ВИДЕО

Силовой приём дня

В этой номинации победили нападающие «Колорадо» Назем Кадри и Габриэль Ландеског, сделавшие сэндвич с начинкой из защитника «Нэшвилла» Данте Фаббро.

ВИДЕО

Эмоция дня

А ведь матч «Эвеланш» и «Предаторз» мог сложиться иначе – форвард «лавин» Валерий Ничушкин забросил шайбу за считаные секунды до конца второго периода, однако взятие ворот тут же отменили из-за помехи вратарю. Валерий испытал весь спектр эмоций – радость от гола в мгновение сменилась растерянностью, а затем и вовсе глубокой печалью.

ФОТО

Цитата дня

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после крупного поражения в матче с «Флоридой» был очень откровенен: «Дерьмо случается. Мы идём дальше».

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