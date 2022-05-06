Новое достижение Шестёркина и откровенный Овечкин. Итоги дня плей-офф НХЛ

«Рейнджерс», «Флорида» и «Даллас» смогли взять реванш, а вот «Нэшвиллу» не помогли даже чудеса от вратаря.

В ночь с 5 на 6 мая в НХЛ состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка Стэнли – 2022. Подводим их итоги.

После яркого первого матча серии зрители «Мэдисон Сквер Гарден» увидели ещё одну встречу с семью заброшенными шайбами. Правда, на этот раз голы распределились немного в другом соотношении и уместились в 60 минут игрового времени. Голевой парад вновь начали «рейнджеры» — Панарин, выдержав гроссмейстерскую паузу, поделился шайбой с Коппом, который в касание поразил пустой угол. Правда, ошибка Артемия через две минуты позволила Гюнцелю сравнять счёт.

К середине второй двадцатиминутки «синерубашечники» вели в две шайбы после голов Строума и Крайдера, однако Кросби благодаря крейсерскому проходу слегка оживил интригу незадолго до перерыва. Однако в середине финальной трети она была напрочь разбита – Панарин и Ватрано с интервалом в две минуты закрепили за «Рейнджерс» первую победу в серии, которая теперь переезжает в Питтсбург.

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Первыми двумя звёздами встречи были признаны творившие подвиги россияне – Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. На счету форварда три очка – гол и две голевые передачи, благодаря чему он обошёл Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Голкипер же провёл ещё один выдающийся матч, отразив 39 из 41 броска «Пингвинз». Он стал первым вратарём со 100 и более сейвами в двух первых матчах в плей-офф.

Самая результативная команда регулярки всего дважды смогла поразить ворота «Кэпиталз» в первом матче, что помешало «пантерам» забрать победу. Это не могло не огорчить домашних болельщиков, которые без особого энтузиазма наблюдали за событиями второй встречи – ровно до тех пор, пока подопечные Эндрю Брюнетта не выстрелили дуплетом под занавес первого периода, когда Экбладу и Баркову хватило всего полутора минут, чтобы обеспечить «Флориде» комфортное преимущество.

После перерыва Бекстрём, казалось, вернул «столичных» в игру, однако Марчмент уже в следующей смене вновь позволил хозяевам оторваться на две шайбы. Дальше забивали только «Пантерз» — Лунделль и Вераге вынудили Лавиолетта выпустить на третий период Илью Самсонова вместо Витека Ванечека, пропустившего пять раз после 18 бросков. Россиянин справился куда лучше, сохранив свои ворота в неприкосновенности после 18 попыток «Флориды» пробить его. Но отыграться с 1:5 «Вашингтону», нанёсшему всего три броска в створ в заключительной двадцатиминутке, это, естественно, не помогло. 1-1 – дальше отношения будут выяснять в столице.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На этот раз голевого пиршества зрители в Денвере не увидели. Хотя предпосылки были – Маккиннон открыл счёт уже на шестой минуте. Однако вскоре Тренин после передачи Йози через половину площадки поразил ворота Кемпера и не дал повториться сценарию предыдущей встречи. Голевая засуха после этого длилась почти час – куда более весомым преимуществом, естественно, обладали хозяева, но конвертировать его в заброшенные шайбы не получалось аж до середины первого овертайма, когда Кейл Макар юбилейным 50-м броском «лавин» в матче всё-таки принёс «Эвеланш» победу и преимущество 2-0 перед выездом в Нэшвилл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Серия «Калгари» — «Даллас» остаётся самой нерезультативной в первом раунде. При этом и какого-то нерва практически не чувствуется – лишь в самом начале встречи атмосфера накалилась до стычки Ткачука и Клингберга, однако затем всё успокоилось. Исход встречи, на этот раз в пользу «звёзд», решили две шайбы – в первом периоде неувядающий Джо Павелски идеально подставил клюшку под передачу от Джейсона Робертсона, а за минуту до конца основного времени Михаэль Раффль отправил шайбу в пустые ворота, закрепив успех «Старз». И здесь накануне переезда счёт в серии стал равным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Герой дня

Сегодня этот титул мог отойти кому-либо из россиян из «Рейнджерс» — Артемию Панарину или Игорю Шестёркину, которые провели впечатляющий матч. Однако не могу не отметить голкипера «Нэшвилла» Коннора Ингрэма. 25-летний канадец, у которого до начала плей-офф было всего три выхода на лёд в НХЛ (все – в этом сезоне), сменил бэкапа травмированного Юусе Сароса по ходу первого матча серии с «Колорадо» и пропустил всего две шайбы, отразив 30 бросков.

Сегодня Ингрэм появился в основе и провёл фантастическую игру – на его счету 48 сейвов, которые помогли «хищникам» добраться до овертайма и до последнего оставляли шансы на победу.

Гол дня

Особенно красивым получился четвёртый гол «Флориды» в ворота «Вашингтона». Здесь прекрасно всё – и агрессивный форчек, который привёл к ошибке «Кэпиталз» при выходе из собственной зоны, и перехват и передача Вераге, и розыгрыш Райнхарта и Лунделля, закончившийся точным броском последнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Грязь дня

Совершенно необязательное столкновение нападающего «Питтсбурга» Джеффа Картера с Игорем Шестёркиным. Да, российский голкипер поднял ногу перед контактом с канадцем, однако и сам Картер, летя на полной скорости прямо в Шестёркина, не сделал ничего, чтобы избежать этого контакта.

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Силовой приём дня

В этой номинации победили нападающие «Колорадо» Назем Кадри и Габриэль Ландеског, сделавшие сэндвич с начинкой из защитника «Нэшвилла» Данте Фаббро.

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Эмоция дня

А ведь матч «Эвеланш» и «Предаторз» мог сложиться иначе – форвард «лавин» Валерий Ничушкин забросил шайбу за считаные секунды до конца второго периода, однако взятие ворот тут же отменили из-за помехи вратарю. Валерий испытал весь спектр эмоций – радость от гола в мгновение сменилась растерянностью, а затем и вовсе глубокой печалью.

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Цитата дня

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после крупного поражения в матче с «Флоридой» был очень откровенен: «Дерьмо случается. Мы идём дальше».