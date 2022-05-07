Капризов — мастерюга. Умышленно забил от щитка вратаря и помог установить рекорд клуба

Первый матч четвертьфинала Западной конференции сложился для «Сент-Луиса» максимально идеальным образом. Четыре шайбы в ворота Марка-Андре Флёри и уверенная сухая победа над «Миннесотой» со счётом 4:0. Но уже спустя два дня «дикари» сумели взять убедительный реванш, разгромив «музыкантов» (6:2). Исход второй игры во многом был предрешён уже к исходу первого периода благодаря трём подряд голам игроков «Уайлд».

Аналогичный сценарий подопечные Дина Эвасона смогли реализовать и в первом матче на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. С начала встречи миновало всего 138 секунд, а на табло уже горело 2:0 в пользу «Миннесоты». Первым отличился Джордан Гринвей, а следом успех отпраздновал Кирилл Капризов. На шайбе российского форварда необходимо остановиться подробнее, так как в этом эпизоде воспитанник новокузнецкого хоккея в очередной раз проявил незаурядный талант и смекалку.

Для начала Кирилл отлично сыграл в обороне против своего соотечественника Ивана Барбашёва, заставив форварда хозяев в спешке избавляться от шайбы – игровой снаряд подобрал Райан Хартман и быстрой передачей запустил Капризова в отрыв. 25-летний форвард убежал на рандеву с финским голкипером Вилле Хуссо, но реализовать свой шанс не сумел. Кирилл пытался переложить шайбу на неудобную руку, но трюк не прошёл, и шайба улетела к борту. Однако нападающий гостей не выключился из эпизода и моментально сообразил, что необходимо делать в этой ситуации. Находясь за линией ворот, Капризов с неудобной руки целенаправленно направил шайбу в щиток Хуссо в расчёте на отскок в ворота. Так и произошло, в результате чего Кирилл оформил свой четвёртый гол в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол россиянина помог команде обновить свой рекорд в плей-офф НХЛ. Первые два гола «Миннесота» забила за 2 минуты и 18 секунд. Этот результат стал самым быстрым за всю историю матчей плей-офф клуба. Ранее рекорд по скорости забивания первых двух голов в матче плей-офф составлял 5 минут и 16 секунд и был установлен в 2016 году.

Проблемы «Сент-Луиса» на провальном начале матча и не думали заканчиваться. В первом перерыве стало известно, что не сможет продолжить игру ведущий защитник команды Тори Крюг, получивший травму нижней части тела. «Миннесота» тем временем продолжала забивать – и Капризов снова оказался в центре внимания. На сей раз российский нападающий выступил в роли ассистента, сумев коротким пасом вывести Матса Цуккарелло на убойную позицию. Норвежец предоставленной возможностью воспользовался на 100%, не оставив Хуссо никаких шансов на спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне карьерный опыт Капризова в плей-офф ограничился семью матчами. В серии с «Вегас Голден Найтс» (3-4) российский нападающий набрал 3 (2+1) очка, ни разу не сумев отметиться результативными действиями в двух матчах кряду. В серии этого года с «Сент-Луисом» на счету Кирилла уже 5 (4+1) очков. При этом Капризов впервые в карьере сумел набрать очки как минимум в двух матчах подряд в розыгрыше Кубка Стэнли.

Заодно Кирилл возглавил и гонку снайперов плей-офф НХЛ, став первым игроком, кому удалось забить четыре гола в этом розыгрыше. Впрочем, спустя некоторое время нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в параллельном матче отметился хет-триком в ворота «Лос-Анджелеса» и обогнал Капризова. На счету канадца стало пять точных бросков.

Если у «музыкантов» ещё и были какие-то надежды на возвращение в игру, то шайба Йоэля Эрикссона Эка, заброшенная на самом старте третьего периода, окончательно их развеяла. Всё, на что сегодня хватило команду Крэйга Берюбе, так это на то, чтобы порадовать болельщиков голом в большинстве. Райан О’Райлли лишил Флёри шанса отыграть на ноль, но последнее слово в матче всё равно оставалось за «Миннесотой».

За восемь минут до конца третьего периода хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили гол в пустые ворота – отличился защитник Юнас Бродин. 28-летний хоккеист забросил вторую шайбу за карьеру в плей-офф НХЛ и первую с апреля 2016 года, когда «Миннесота» играла с «Далласом». «Уайлд» одержали вторую победу кряду (с общим счётом 11:3) и повели в серии (2-1). Четвёртый матч снова состоится в Сент-Луисе. Начало встречи – 8 мая в 23:30 мск.

Шайба Капризова в результате оказалась победной в третьем матче серии. Таким образом, Кирилл сумел принести победу своей команде во втором матче кряду, ведь в прошлой игре его гол также оказался победным. С двумя победными шайбами Капризов вышел на второе место в клубной истории по этому показателю, догнав целую группу игроков, в число которых входят Чарли Койл, Микаэль Гранлунд, Микко Койву и Уэс Уолц. Клубный рекорд принадлежит Нино Нидеррайтеру — три победные шайбы в матчах плей-офф.

Сегодняшняя победа также стала важной статистической вехой в карьере Флёри. В его активе теперь 92 победы в 165 матчах в плей-офф за карьеру, благодаря чему он догнал Гранта Фюра (92 победы в 150 матчах), разделив с ним третье место в истории НХЛ. Выше идут только Патрик Руа (151 победа в 247 матчах) и Мартин Бродо (113 в 205).