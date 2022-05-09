Новый рекорд Капризова и геройства скандального канадца. Итоги дня плей-офф НХЛ

Накануне в рамках плей-офф НХЛ состоялись четыре матча первого раунда плей-офф. Во всех четырёх случаях успеха добились команды, которые отставали в сериях. Теперь счёт в этих противостояниях равный – 2-2.

«Сент-Луис» принимал «Миннесоту». Преимущество хозяев было очевидно с первых смен, но до середины встречи «дикарям» удавалось удерживать равенство в счёте. В стартовом периоде «музыканты» ненадолго вышли вперёд: Кирилл Капризов лишился шайбы в чужой зоне и позволил «Блюз» развернуть результативную атаку. Впрочем, 10 минут спустя россиянин забросил сам: находясь в плотном окружении из четырёх соперников, изловчился сделать бросок в одно касание.

Перелом в судьбе матча произошёл за 54 секунды. На экваторе игры «Сент-Луис» усилиями Дэвида Перрона и Джордана Кайру обеспечил себе комфортный отрыв в два гола. Один из них «Уайлд» отыграли в третьем отрезке, но на большее гостей не хватило. В течение последней двухминутки Перрон оформил дубль, поразив пустые ворота, а О’Райлли реализовал большинство и установил окончательный счёт – 5:2.

Шайба Капризова стала для него пятой в текущем плей-офф. Таким образом, Кирилл повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов в одной серии плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли нападающий делит первое место в списке снайперов с Эвандером Кейном из «Эдмонтона» и Дэвидом Перроном.

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В самой ранней встрече игрового дня «Бостон» сразился с «Каролиной». В итоге «мишки» оказались сильнее с тем же счётом, что и «Сент-Луис». Однако характер борьбы получился совсем другим. «Брюинз» пришлось дважды отыгрываться: сначала в первом периоде, а затем в самом дебюте второго. С этой задачей «Бостон» успешно справился, а в третьей 20-минутке забросил три безответные шайбы.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Наиболее значительный вклад в победу внесли лидеры команды: скандальный канадец Брэд Маршан, недавно заплативший НХЛ $ 5 тыс. за обиду Петра Кочеткова, явил свою светлую сторону и оформил сразу и снайперский, и ассистентский дубль, у Патриса Бержерона три очка, у Давида Пастрняка – два. А вот звёзды «Каролины» промолчали: без набранных баллов лёд покинул как Себастьян Ахо, так и Андрей Свечников. У российского форварда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли пока лишь скромные 1+1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» беспощадно расправилась с «Торонто». Исход матча был предрешён уже через восемь минут после стартового вбрасывания, когда Марун забросил третью шайбу в ворота Джека Кэмпбелла. На старте второго периода хозяева увеличили фору до пяти голов. «Лайтнинг» реализовали большинство благодаря Никите Кучерову: россиянин клюшкой дирижировал атакой партнёров, а когда сам получил шайбу, передачей в одно касание подарил гол Кори Перри.

Замена вратаря позволила «Торонто» приостановить издевательства над собственной обороной. В заключительном периоде «кленовые листья» и вовсе обозначили свои намерения вернуться в игру: Вильям Нюландер оформил дубль в течение 10 минут. Но спасаться было уже поздно: шестую и седьмую шайбы «Тампа» закатила в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Безукоризненно минувшую ночь провёл голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. 36-летний вратарь справился со всеми угрозами «Эдмонтона» и оформил 10-й в своей карьере шат-аут в плей-офф.

Куику пришлось отразить 31 бросок. А вот его визави – Майку Смиту – выпала куда более тяжёлая участь. «Короли» покушались на владения Смита 46 раз и четырежды имели успех. Два гола «Кингз» забили в первом периоде и дальше относительно спокойно контролировали ход встречи. Коннор Макдэвид покинул лёд с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол дня

Этой шайбы не случилось бы без максимально глупой ошибки Мэтта Дамбы. Защитник «Миннесоты» выдал отличную передачу на Райана О’Райлли, а тот вывел на ударную позицию Джордана Кайру. Но просто бросать нападающий «Сент-Луиса» не стал: вместо этого пустился в скоростной проход, изящно пропустил шайбу между коньками и оставил в дураках самого Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейв дня

Надёжнее Джонатана Куика этой ночью вратаря в НХЛ не было, и выделять один из коллекции его сейвов было бы неправильно. Опытнейший голкипер спасал «Лос-Анджелес» из самых безвыходных ситуаций, порой хоккеисты «Эдмонтона» просто расстреливали его шайбой в упор. Но Куик ответственно отработал от первой минуты до последней и не расслабился, даже когда победа его команды стала очевидной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.