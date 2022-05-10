«Если бы так ударили Овечкина — любого выгнали бы». Что не так с голом-шедевром Кузнецова?

Четвёртый матч серии «Флорида» — «Вашингтон» в столице США оказался намного более упорным, чем третья встреча, закончившаяся разгромом лучшей команды регулярки.
Хотя «Кэпиталз» быстро открыли счёт усилиями Ти Джея Оши в большинстве, «Флорида» вскоре отыгралась (Вераге) и затем единички на медиакубе «Кэпитал-Уан Арены» застыли надолго.
Ключевым эпизодом матча — а может и всей серии — могла стать атака «Вашингтона» на 50-й минуте. В её конце фантастически сыграл Евгений Кузнецов, выдержавший невероятную паузу, позволившую россиянину забить гол-шедевр в ворота соотечественника Бобровского. А вот в начале…
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Столкновение Ти Джея Оши и Сэма Беннетта, с которого и началась атака «Кэпиталз», выглядело весьма спорно. По факту произошёл контакт между плечом одного хоккеиста и головой другого, но бил ли Оши умышленно, наклонял ли сам Беннетт голову? Этот эпизод один из тех, по которому вряд ли будет какое-то общее мнение.
«Мне не понравился хит Оши на Беннетте. Считаю, он целился в голову», — отметил наставник «Флориды» Эндрю Брюнетт.
«Мы вынудили соперника потерять шайбу и побежали в атаку», — это уже прямая речь автора гола Кузнецова.
«Если бы так ударили Овечкина, то Беннетта, или любого другого игрока «Пантерз», выгнали бы до конца матча», — своим мнением поделился известнейший экс-защитник «Флориды» Эд Джовановски.
Вероятно, вокруг этого эпизода поднялся бы гораздо больший шум, но шайбе Кузнецова не суждено было стать победной. Сэм Райнхарт сравнял счёт за две с небольшим минуты до сирены, а в овертайме победу «пантерам» быстро принёс Вераге, оформивший дубль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кстати, в этом моменте тоже всё было неоднозначно. По запросу «Вашингтона» арбитры смотрели видео на предмет помехи Илье Самсонову, но в этот раз было принято решение в пользу «Пантерз».
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