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«Флорида» обыграла «Вашингтон» и сравняла счёт в серии, силовой приём Оши перед голом Кузнецова, видео, споры

«Если бы так ударили Овечкина — любого выгнали бы». Что не так с голом-шедевром Кузнецова?
Лев Лукин
Силовой приём Оши перед голом Кузнецова
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Всё из-за амплитудного столкновения Оши и Беннетта в начале атаки «Вашингтона».

Четвёртый матч серии «Флорида» — «Вашингтон» в столице США оказался намного более упорным, чем третья встреча, закончившаяся разгромом лучшей команды регулярки.

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Хотя «Кэпиталз» быстро открыли счёт усилиями Ти Джея Оши в большинстве, «Флорида» вскоре отыгралась (Вераге) и затем единички на медиакубе «Кэпитал-Уан Арены» застыли надолго.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 07:15 (5x4)   1:1 Вераге (Экблад) – 14:08 (4x4)   2:1 Кузнецов (Овечкин, Оши) – 49:31 (5x5)   2:2 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 57:56 (6x5)   2:3 Вераге (Экблад) – 64:57 (5x5)

Ключевым эпизодом матча — а может и всей серии — могла стать атака «Вашингтона» на 50-й минуте. В её конце фантастически сыграл Евгений Кузнецов, выдержавший невероятную паузу, позволившую россиянину забить гол-шедевр в ворота соотечественника Бобровского. А вот в начале…

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Столкновение Ти Джея Оши и Сэма Беннетта, с которого и началась атака «Кэпиталз», выглядело весьма спорно. По факту произошёл контакт между плечом одного хоккеиста и головой другого, но бил ли Оши умышленно, наклонял ли сам Беннетт голову? Этот эпизод один из тех, по которому вряд ли будет какое-то общее мнение.

«Мне не понравился хит Оши на Беннетте. Считаю, он целился в голову», — отметил наставник «Флориды» Эндрю Брюнетт.

«Мы вынудили соперника потерять шайбу и побежали в атаку», — это уже прямая речь автора гола Кузнецова.

«Если бы так ударили Овечкина, то Беннетта, или любого другого игрока «Пантерз», выгнали бы до конца матча», — своим мнением поделился известнейший экс-защитник «Флориды» Эд Джовановски.

Вероятно, вокруг этого эпизода поднялся бы гораздо больший шум, но шайбе Кузнецова не суждено было стать победной. Сэм Райнхарт сравнял счёт за две с небольшим минуты до сирены, а в овертайме победу «пантерам» быстро принёс Вераге, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, в этом моменте тоже всё было неоднозначно. По запросу «Вашингтона» арбитры смотрели видео на предмет помехи Илье Самсонову, но в этот раз было принято решение в пользу «Пантерз».

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