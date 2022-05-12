Овечкину скоро в отпуск? «Вашингтон» грандиозно провалился, бездарно упустив матч с 3:0

«Флорида» вернулась в игру за 10 минут второго периода, а затем изящно поставила «столичных» на грань вылета из Кубка Стэнли.

В четвёртом матче серии с «Флоридой» «Вашингтон» был очень близок к тому, чтобы поставить победителя регулярки на грань пропасти. В концовке игры «столичные» вели 2:1, могли забивать ещё, но удача и Сергей Бобровский были против, а затем «пантеры» отыгрались и взяли овертайм.

Впрочем, такая досадная неудача не надломила «Вашингтон», и в первой половине пятого матча Овечкин и Ко выглядели сверхуверенно. «Кэпиталз» реализовали дебютное большинство на 7-й минуте — Оши подставил клюшку под бросок Карлсона, которому шайбу переадресовал Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в начале второго периода «Вашингтон» ещё дважды пробил Сергея Бобровского в течение минуты с небольшим. Сначала отличился Шульц, и в этом эпизоде пятый голевой пас в этом плей-офф заработал Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Затем Кузнецов и Оши вывалились вдвоём против одного защитника и разыграли идеальную комбинацию с завершением от американца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» здорово реализовывал свои моменты, Илья Самсонов безупречно выглядел в воротах, а «Флорида» казалась деморализованной. Но тут, как не раз бывало в регулярке, у «Кэпиталз» что-то надломилось, и команда собственноручно отдала сопернику уже практически выигранный матч.

На камбэк «пантеры» потратили менее 10 минут во втором периоде. Всё началось с отскока от борта во время позиционной атаки, который подкараулил Вераге. Затем всё тот же Вераге отличным пасом отправил Хёрнквиста на рандеву с Самсоновым, и швед оказался точен. Ну а третья шайба в исполнении Райнхарта — это яркая иллюстрация той паники и неразберихи, которые охватили оборону «Вашингтона» на этом отрезке встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перерыв «Вашингтону» не помог, и «Флорида» в третьем периоде завершила начатое. На 44-й минуте великолепный сегодня Вераге отобрал шайбу в своей зоне у Орлова, отдал передачу, а сам рванул на другой конец площадки, где, легко оторвавшись от Бэкстрема, открылся под пас Баркова и забил шикарный победный гол в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже на 56-й минуте Вераге ещё раз поиздевался над «Вашингтоном»: играючи ушёл от Оши в центре площадки, а затем выдал отличный пас на Жиру, который тоже не без фантазии подошёл к обыгрышу Самсонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом канадский герой дня у «Флориды» набрал 5 (2+3) очков, поучаствовав абсолютно во всех голах своей команды.

«Вашингтон» же просто ужасно развалился во второй половине матча. Да, в своих лучших традициях нынешнего сезона, но в плей-офф такие бездарные провалы стоят очень дорого.

Теперь «столичные» уступают в серии 2-3 и рискуют закончить сезон уже послезавтра. Впрочем, трибуны «Кэпитал-Уан Арены» могут стать верным помощником для «Вашингтона» и помочь ему вытащить этот раунд. На конкретный матч опытная команда Лавиолетта всегда может собраться, а «Флорида» уже показывала в этом плей-офф, что далеко не безупречна.