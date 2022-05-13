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«Тампа» обыграла «Торонто» в овертайме и сравняла счёт в серии, гол Кучерова, автогол в овертайме, обзор, видео

Спаситель Кучеров и новая драма «Торонто»! Автогол в овертайме отправил серию в 7-й матч
Лев Лукин
«Тампа» сравняла счёт в серии с «Торонто»
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«Листья» перевернули ход матча за 26 секунд, но всё равно не дошли до победы, которую 18 лет ждёт весь город.

Два дня назад «Тампа» проиграла пятый матч серии первого раунда в Торонто и встала на самый край пропасти под названием «ранний вылет из Кубка Стэнли после двух подряд чемпионств».

Кучеров теснит легенд НХЛ, заколачивая очки в плей-офф. Но его «Тампа» уже на грани вылета Кучеров теснит легенд НХЛ, заколачивая очки в плей-офф. Но его «Тампа» уже на грани вылета

«Молнии» столкнулись с во многом неожиданно организованным и солидным сопротивлением «Торонто», плюс в пользу «листьев» играла более мощная эмоциональная подпитка: как из раздевалки команды, где нет сытых победами хоккеистов, так и со стороны болельщиков, ждущих выхода своей команды хотя бы во второй раунд плей-офф уже 18 лет. Не говоря уж про Кубок Стэнли, который «Торонто» не выигрывал более полувека — с 1967 года.

Однако «Тампа» — соперник опытный, сантиментам не поддающийся и решающий свои вполне конкретные задачи по завоеванию третьего подряд трофея. На шестой матч серии «молнии» вышли собранными, серьёзными, настроенными не прощать «листьев» за индивидуальные ошибки, которых у «Торонто» хватало. Вот Керфут видимо забыл, что игра идёт в расстановке «4 на 4» и оставил шайбу пустому месту, чем не преминул воспользоваться Ондржей Палат.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на 31-й минуте из ещё одной неточной передачи игрока «Торонто» («отличился» Михеев) родился шедевр. Чирелли не смог оторваться от Марка Джиордано после перехвата и тогда решил эпизод при помощи шикарно исполненной спинорамы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

2:0 в пользу «Тампы» на «Амали-Арене» — можно готовиться к седьмой игре? «Торонто» с этим тезисом не согласился и устроил «молниям» натуральный кошмар во второй половине второго периода.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат – 17:38 (4x4)   2:0 Чирелли – 30:46 (4x5)   2:1 Мэттьюс (Джордано, Нюландер) – 31:40 (5x5)   2:2 Спецца (Таварес, Каше) – 39:26 (5x5)   2:3 Таварес (Нюландер, Керфут) – 39:52 (5x5)   3:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 49:20 (5x3)   4:3 Пойнт (Киллорн, Хагель) – 78:04 (5x5)

Мэттьюс сократил разницу в счёте уже через 54 секунды после гола Чирелли, а на 40-й минуте дуплетом в раздевалку «Тампы» выстрелил Джон Таварес! С разницей в 26 секунд канадец дважды огорчил Андрея Василевского и с ног на голову перевернул ход этой игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Листья» оказались в 20 минутах от заветной цели, но удержать преимущество в третьем периоде не смогли. «Тампу» спасло большинство: Кемпф и Керфут в течение 16 секунд поочерёдно отправились на скамейку штрафников, и вскоре Никита Кучеров реализовал двойной численный перевес. И, как выяснилось чуть позже, перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дополнительное время продлилось почти целый период, но на 79-й минуте «Тампа» всё-таки склонила игру в свою пользу и утащила серию в седьмой матч! Гол Пойнта получился невероятно обидным для «Торонто», ведь два игрока «листьев» помешали друг другу смахнуть ползущую шайбу с линии ворот, фактически организовав нелепый автогол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но ничего не изменишь — «Торонто» снова заглянул одним глазком в следующий раунд, но снова отложил это счастливое для себя событие. Теперь всё решится в седьмой игре на канадском льду.

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