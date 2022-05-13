Спаситель Кучеров и новая драма «Торонто»! Автогол в овертайме отправил серию в 7-й матч

«Листья» перевернули ход матча за 26 секунд, но всё равно не дошли до победы, которую 18 лет ждёт весь город.

Два дня назад «Тампа» проиграла пятый матч серии первого раунда в Торонто и встала на самый край пропасти под названием «ранний вылет из Кубка Стэнли после двух подряд чемпионств».

«Молнии» столкнулись с во многом неожиданно организованным и солидным сопротивлением «Торонто», плюс в пользу «листьев» играла более мощная эмоциональная подпитка: как из раздевалки команды, где нет сытых победами хоккеистов, так и со стороны болельщиков, ждущих выхода своей команды хотя бы во второй раунд плей-офф уже 18 лет. Не говоря уж про Кубок Стэнли, который «Торонто» не выигрывал более полувека — с 1967 года.

Однако «Тампа» — соперник опытный, сантиментам не поддающийся и решающий свои вполне конкретные задачи по завоеванию третьего подряд трофея. На шестой матч серии «молнии» вышли собранными, серьёзными, настроенными не прощать «листьев» за индивидуальные ошибки, которых у «Торонто» хватало. Вот Керфут видимо забыл, что игра идёт в расстановке «4 на 4» и оставил шайбу пустому месту, чем не преминул воспользоваться Ондржей Палат.

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А на 31-й минуте из ещё одной неточной передачи игрока «Торонто» («отличился» Михеев) родился шедевр. Чирелли не смог оторваться от Марка Джиордано после перехвата и тогда решил эпизод при помощи шикарно исполненной спинорамы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

2:0 в пользу «Тампы» на «Амали-Арене» — можно готовиться к седьмой игре? «Торонто» с этим тезисом не согласился и устроил «молниям» натуральный кошмар во второй половине второго периода.

Мэттьюс сократил разницу в счёте уже через 54 секунды после гола Чирелли, а на 40-й минуте дуплетом в раздевалку «Тампы» выстрелил Джон Таварес! С разницей в 26 секунд канадец дважды огорчил Андрея Василевского и с ног на голову перевернул ход этой игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Листья» оказались в 20 минутах от заветной цели, но удержать преимущество в третьем периоде не смогли. «Тампу» спасло большинство: Кемпф и Керфут в течение 16 секунд поочерёдно отправились на скамейку штрафников, и вскоре Никита Кучеров реализовал двойной численный перевес. И, как выяснилось чуть позже, перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дополнительное время продлилось почти целый период, но на 79-й минуте «Тампа» всё-таки склонила игру в свою пользу и утащила серию в седьмой матч! Гол Пойнта получился невероятно обидным для «Торонто», ведь два игрока «листьев» помешали друг другу смахнуть ползущую шайбу с линии ворот, фактически организовав нелепый автогол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но ничего не изменишь — «Торонто» снова заглянул одним глазком в следующий раунд, но снова отложил это счастливое для себя событие. Теперь всё решится в седьмой игре на канадском льду.