«Хотят через хоккей унизить Россию». Почему нашей сборной не будет на ЧМ-2022 в Финляндии

Сегодня в Тампере и Хельсинки начинается традиционный майский праздник хоккея – чемпионат мира. К огромному сожалению, Россию с этого праздника попросили, а если быть более точным, то выперли и громко хлопнули перед носом дверью и сделали изгоем на международной арене. Почему это произошло?

Сборная России была постоянным участником элитного дивизиона чемпионата мира с 1992 года, став преемником сборной СССР. За всю историю отечественного хоккея выиграно 27 золотых наград – по этому показателю наша команда делит рекорд со сборной Канады. Всего за 67 лет было завоёвано 47 различных наград, и только однажды СССР пропускал мировое первенство. В 1962 году, в знак солидарности со сборной ГДР, игрокам которой отказали в визах в США, турнир бойкотировали все социалистические страны.

ЧМ-2022 – первый крупный международный турнир после распада СССР, который пройдёт без нашей сборной, но, в отличие от 1962 года, это было решение, на которое наша федерация никак не могла повлиять. В конце февраля из-за всем известных событий в международном спорте поднялась волна против российских атлетов, и хоккей не стал исключением. Отказы играть с Россией, отстранить все наши команды, отобрать все турниры и даже приостановить наше членство в ИИХФ звучали из всех европейских стран – Швейцарии, Латвии, Финляндии, Чехии и т.д.

Сборная России на ЧМ-2021 Фото: РИА Новости

«Мы сообщили, что Россия и Беларусь будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности и что мы не будем играть против национальных сборных этих стран. Мы также заявили, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира среди мужчин в Тампере и Хельсинки в мае», — говорил глава Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

Поначалу оставалась слабая надежда, что наших хоккеистов всё-таки допустят до участия в чемпионатах, но под нейтральным флагом, однако санкции ИИХФ оказались максимально жёсткими. Россию изолировали полностью – отстранили все сборные на неопределённый срок и отобрали право проведения МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Аналогичному отстранению от всех турниров подверглась и Беларусь.

Оставался ещё ЧМ-2023, к которому в Петербурге строят самую большую хоккейную арену в мире, и президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии российской прессе даже заявлял, что хочет сохранять оптимизм и верить в то, что обстановка стабилизируется. Но в общении с европейскими СМИ у него был совсем другой настрой, и он говорил о возможном втором пакете санкций в отношении России. Они и последовали — в конце апреля наша страна лишилась петербуржского чемпионата мира.

Это ещё не конец истории – членство России в ИИХФ могут приостановить либо же вовсе исключить нашу страну из организации. Кроме того, специально созданный комитет по этике ведёт расследование против ФХР и отдельно – против почётного президента федерации Рене Фазеля, за которыми также могут последовать дисциплинарные взыскания. Какие – неизвестно, но ничего хорошего это в любом случае не сулит.

Люк Тардиф Фото: РИА Новости

«ИИХФ с Тардифом не только хотят выслужиться, но и через хоккей унизить Россию. Они стараются действовать с позиции силы, не включая разум. Политика не просто вмешалась, политика сейчас всем диктует свои условия. Уже нет ни одной сферы деятельности в мире, где бы политика не приложила свою руку.

Можно только согласиться с нашим министром иностранных дел Лавровым, что была дана команда «Фас» и каждый хочет гавкнуть погромче, укусить побольнее. Сейчас они стараются наказать невинных спортсменов. Нужно бороться, протестовать, открывать глаза мировому сообществу. Во всём мире есть здравые люди», — считает бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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ФХР, конечно, делает, что может – обжалует решение ИИХФ об отстранении сборных и лишении молодёжного и взрослого мировых первенств, но вряд ли это поможет. «Это пустая трата времени. Сейчас нет никаких шансов на какие-то смягчения. Понятно, что надо пытаться, но мне кажется, что нужно было чуть потянуть время. Это надо делать, когда всё вокруг чуть успокоится. Тогда и разум восторжествует», — заявил чемпион мира в составе сборной России, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Будет странно смотреть чемпионат мира без России, которая входит в шестёрку главных хоккейных стран и пока что продолжает занимать третье место в рейтинге ИИХФ. Но это новая реальность нашего мира.