Наша сборная уже пропускала ЧМ из-за политики. 60 лет назад СССР бойкотировал турнир в США

Российский спорт попал в беспрецедентную изоляцию — МОК и международные федерации планомерно отстраняют российские команды, отменяют или переносят турниры. Хоккей не мог остаться в стороне: нашей сборной не будет на ЧМ-2022, который пройдёт в Финляндии. Судя по тому, как в футболе иностранные команды одна за другой отказывались играть с нашей сборной, ИИХФ сложно было принять иное решение.

После того как в 1954-м сборная СССР впервые приняла участие в чемпионате мира и с ходу его выиграла, команды из СССР и России принимали участие во всех ЧМ, кроме одного. Единственный пропуск был связан с политикой — впрочем, в отличие от 2022-го, СССР бойкотировал первенство мира 1962 года самостоятельно.

В 1957-м из-за событий в Венгрии (которые сейчас называются «восстанием», а тогда в СССР считались «контрреволюцией») чемпионат мира, который впервые должен был пройти в Москве, бойкотировали лидеры «коллективного Запада» — Канада, США, ФРГ. Нейтральные шведы, впрочем, на политику внимания не обратили, приехали на турнир и взяли золото. Вполне возможно, политическая обида у советского спортивного руководства сохранилась.

В 1961-м в Европе, раздираемой войной, пусть даже и «холодной», произошло очередное столкновение лагерей: появилась Берлинская стена. Этот кризис усугубил и без того шаткие отношения Запада и ГДР. Первое немецкое государство рабочих и крестьян в то время находилось в довольно смутном правовом положении. Оно фактически не было признано западным сообществом, так как ФРГ не устанавливала отношения с теми государствами, которые признавали ГДР, делая исключение лишь для СССР.

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Был затруднён и выезд граждан ГДР из страны. Восточные немцы, которые должны были выехать за границу, получали визы в Западном Берлине, где их делами занимался объединённый американо-британо-французский офис. После Берлинского кризиса визы стали выдавать лишь в исключительных случаях. Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в американском Колорадо, таковым не посчитали.

Случай с хоккейной сборной был не единственным. «Спортсмены ГДР получали официальные приглашения от организаторов чемпионата, но во всех случаях наталкивались на закрытые двери. Гроссмейстера Ульмана не пустили на межзональный турнир шахматистов в Голландию, горнолыжников – на чемпионат мира во Францию, хоккеистов – на чемпионат мира в США, велосипедистов — на чемпионат мира по велокроссу в Люксембург», – писал советский журнал «Спортивные игры».

Однако в других видах спорта международные федерации шли на компромисс. Шахматный турнир был перенесён в политически нейтральную Швецию, лыжная федерация после политических консультаций отменила ЧМ. В начале марта Международный олимпийский комитет заявил, что спортивные турниры должны проходить в тех странах, которые могут обеспечить беспрепятственный въезд для любых его участников.

ИИХФ тем не менее решения о переносе не приняла, хотя за три года до этого оговаривала возможность таких политических переездов на собственном конгрессе. Социалистические страны предлагали свои варианты решения ситуации: СССР сначала предлагал снова провести турнир в Москве, а потом не считать его победителя чемпионом мира, сыграв некий «международный турнир». Чехословаки предлагали перенести турнир в Прагу, куда могли бы приехать все сборные, но ИИХФ отклонила эти предложения.

ЧМ-1961, матч ЧССР — ГДР Фото: RDB/Getty Images

Тогда с турнира снялись все социалистические страны — СССР, ЧССР, ГДР и даже Румыния с Югославией, которые не играли в элитной группе и далеко не всегда шли в фарватере советской внешней политики. ИИХФ пришлось срочно поднимать в элитную группу команды из дивизиона Б.

Чемпионами мира стали шведы. На тот момент это был их третий титул, и каждый раз его добывали с помощью политических обстоятельств: про 1957-й упомянуто выше, а в 1953-м сборная ЧССР из-за смерти президента Готвальда снялась прямо посреди турнира, а её матчи были аннулированы. Правда, сама ИИХФ частично пошла на компромисс, через год вернув элитную группу ЧМ по состоянию на 1961-й и тем самым признав, что ЧМ-1962 был не совсем «правильным».

Через год турнир приняла «нейтральная» Швеция, и туда уже беспрепятственно въехали все команды. ГДР, впрочем, всё равно вляпалась в скандал: матч с ФРГ восточные немцы проиграли и не отдали дань уважения флагу западных немцев, который был точно таким же чёрно-красно-золотым. За такое ИИХФ дисквалифицировала ГДР на три месяца, но весь срок наказания был съеден летними каникулами. Отметим, правда, что ещё в 1961-м ФРГ наотрез отказалась играть с ГДР и получила за это технические 0:5.

Ну а СССР вернулся на международную арену и выиграл титул — пусть и за счёт разницы шайб. Впереди была самая славная эра советского хоккея: 11 выигранных турниров (ЧМ и ОИ) подряд.