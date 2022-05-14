Признают, что в спортивном плане турнир потерял, но радуются, что можно сосредоточиться на хоккее, не отвлекаясь на лишний шум.

«Это как ЧМ по футболу без Германии!» Каким видят иностранцы чемпионат мира без России

Чемпионат мира по хоккею без России – какой он? Этим вопросом задаётся немецкое издание Deutsche Welle и приходит к выводу, что эффект отсутствия России на ЧМ в этом году будет неоспоримым, но всё равно это был лучший выход из ситуации. «Чемпионат» приводит перевод статьи, экспертами в которой выступили управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов, один из основателей «Тройного золотого клуба», который много лет проработал в ИИХФ, Шимон Шемберг, а также известный канадский историк хоккея, автор сайта ИИХФ Эндрю Подниекс.

«Политика и спорт идут рука об руку»

«Когда команда ОКР проиграла Финляндии в Пекине в феврале, или четыре года назад, когда олимпийские атлеты из России выиграли золото, никто не жил в иллюзиях, все понимали, что это за игроки и какую страну они на самом деле представляли. Это было несмотря на запрет использовать российские флаг и форму после того, как в докладе Макларена были представлены доказательства государственной допинговой системы.

В этом году ИИХФ пошла намного дальше и отстранила Россию и Беларусь от всех соревнований. По словам Шемберга, решение ИИХФ было единственным разумным решением.

«Было бы немыслимо оставить Россию на чемпионате мира – с учётом всего, что происходит, а также тесными связями ФХР и КХЛ с Кремлём», — говорит Шемберг.

С этим мнением соглашается историк хоккея и автор более 100 книг Эндрю Подниекс: «Политика и спорт идут рука об руку. ИИХФ не может помочь Украине выиграть. Это хоккейная организация, и она делает единственное, что может, чтобы поддержать Украину и выразить своё отвращение к происходящему. Нравственные принципы спорта гораздо важнее того, чтобы та или другая команда участвовала в соревновании».

ЧМ-2022 Фото: iihf.com

Решение отстранить две страны было принято молниеносно по сравнению с тем, как ИИХФ рассматривала вопрос с прошлым ЧМ. Тогда федерации потребовались недели, чтобы лишить Беларусь права проведения турнира в результате жёсткого подавления демонстраций после выборов в стране.

Кроме того, ИИХФ лишила Россию права проведения МЧМ-2023 и следующего чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Как чемпионат мира по футболу без Германии или Бразилии»

Теперь, впервые за несколько десятилетий, хоккейные болельщики будут смотреть чемпионат мира, который чисто со спортивной точки зрения может стать только беднее без участия России, говорит Шемберг.

«В спортивном плане это существенно скажется на турнире. Это очевидно, потому что Россия – одна из больших хоккейных держав. Один из постоянных претендентов на медали не играет. Это как чемпионат мира по футболу без Германии или Бразилии».

Не стоит забывать, что с момента дебюта СССР на чемпионате мира – 1954 они, а позднее Россия выиграли в общей сложности 27 золотых медалей. Это рекорд, который повторила только Канада.

С другой стороны, Подниекс подчёркивает, что ИИХФ нашла лучший выход из плохой ситуации, отстранив две страны.

«Если Россия и Беларусь выступали бы на турнире, это вызвало бы большой скандал. Весь турнир говорили бы только об их участии. Их отстранение усиливает турнир, который из-за всех событий и так не будет обычным».

Сейчас у Канады есть шанс побить рекорд, который она делит с Россией. И раз конца всей ситуации в мире не видно, встаёт вопрос, станет ли отсутствие России на ЧМ по хоккею фактом, к которому болельщикам придётся привыкать в долгосрочной перспективе.

На что Шемберг замечает: «Канада не играла на ЧМ с 1970 по 1976 год, и хоккейный мир это пережил».