Макдэвид повторил мощный рекорд Овечкина! Неужели он дотащит «Эдмонтон» до Кубка Стэнли?

В 2015 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал канадского форварда Коннора Макдэвида под первым номером на драфте НХЛ. За последующие семь сезонов 25-летний нападающий выиграл четыре «Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ, дважды удостаивался «Харт Трофи» как самый ценный игрок гладкого сезона, трижды выиграл «Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков, а также собрал ещё целую россыпь достижений в виде попаданий в различные символические сборные.

Коннор продолжил собирать индивидуальные награды и в этом сезоне, выбив лучший бомбардирский результат в карьере по итогам регулярки – 123 очка в 80 матчах. Только одно обстоятельство мешало Макдэвиду в полной мере быть счастливым от своего выступления в лучшей лиге мира. За время карьеры Коннора в НХЛ «нефтяники» только третий раз смогли пробиться в полноценный розыгрыш плей-офф, и на этом временном отрезке они выиграли только одну кубковую серию – в 2017 году у «Сан-Хосе».

В остальном были три невыхода в плей-офф (2016, 2018, 2019), одно поражение во втором раунде (2017), одно поражение в первом раунде (2021) и одно поражение в квалификационном раунде (2020). В нынешнем сезоне «Ойлерз» пробились в плей-офф со второго места в своём дивизионе и в первом раунде получили в соперники «Лос-Анджелес Кингз».

На протяжении всей серии Макдэвид смотрелся настоящим лидером «Эдмонтона» и лишь в одном матче не смог отметиться результативными действиями. Зато на сколько хорош канадец был в других встречах! После пяти матчей «нефтяники» уступали в серии со счётом 2-3, но в шестой игре Коннор отметился голом и двумя результативными передачами, внеся огромную лепту в перевод противостояния в решающий матч. И сегодня Макдэвид снова сыграл первую скрипку в оркестре «Ойлерз».

В первом периоде команды не смогли поразить ворота, и ждать ключевых событий пришлось до середины второго отрезка. За семь минут до его окончания Макдэвид подобрал шайбу за линией ворот, сделал эффектный разворот, скинув с себя опеку в лице Анже Копитара, после чего точной передачей нашёл удачно подключившегося к атаке защитника Коди Сеси, который и открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в конце третьего периода Макдэвид отличился уже самостоятельно, сумев довести до ума свой прорыв. Голевая комбинация хозяев началась с подбора шайбы в своей зоне после вбрасывания, Кайлер Ямамото техничным забросом закинул игровой снаряд на набиравшего скорость Макдэвида, и тот прорвался к воротам Джонатана Куика, но был остановлен защитником гостей Шон Дурзи, нарушившим правила на капитане «Эдмонтона». Момент исчерпан и нужно готовиться к розыгрышу большинства? Как бы не так. Макдэвид не обратил никакого внимания на фол соперника и продолжил играть, из-за ворот он вытащил шайбу на пятак и с неудобной руки отправил её в цель, сняв все вопросы о победителе седьмого матча да и всей серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В его активе стало 14 (4+10) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом Макдэвид повторил мощный рекорд XXI века по количеству очков за одну серию плей-офф. Ранее его делили три игрока – россиянин Александр Овечкин (8+6 в семи матчах серии «Вашингтона» с «Питтсбургом» в 2009 году), канадец Сидни Кросби (5+9 в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Оттавой» в 2010 году) и ещё один канадец Клод Жиру (6+8 в шести матчах серии «Филадельфии» с «Питтсбургом» в 2012 году). Теперь с ними сравнялся Макдэвид, развеявший миф о своей некубковости.

Рекорд лиги принадлежит Рику Миддлтону (19 очков – 5+14 в семи матчах серии «Бостона» с «Баффало» в 1983 году). На втором месте идёт Уэйн Гретцки (18 очков – 4+14 в шести матчах серии «Эдмонтона» с «Чикаго» в 1985 году), на третьем – Марио Лемье (17 очков – 7+10 в шести матчах серии «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в 1992 году).

Нельзя не отметить и голкипера Майка Смита, который в 40-летнем возрасте сумел оформить шат-аут в решающем матче серии плей-офф. Канадский клуб выиграл серию плей-офф впервые с 2017 года, когда прошел «Сан-Хосе» в первом раунде. Соперником «Эдмонтона» во втором раунде будет победитель седьмого матча серии «Калгари» – «Даллас» (3-3). Эта игра состоится в ночь на 16 мая и станет заключительным матчем первого раунда плей-офф НХЛ. Сумеет ли Коннор дотащить «Эдмонтон» до Кубка Стэнли? Большой вопрос, учитывая всю неравномерность состава «нефтяников» и очевидные слабые места в команде. Но попытаться впервые в карьере пробиться в финал Западной конференции ему точно по силам.