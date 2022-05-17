В Америке страсти из-за нового контракта Малкина! «Питтсбург» хочет урезать зарплату вдвое

Вчера «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли, проиграв в первом раунде «Рейнджерс». Но на этом проблемы «Пингвинз» не заканчиваются. Две многолетние звезды пенсильванской команды – Евгений Малкин и Крис Летанг – провели последний сезон по своим действующим контрактам. Теперь клуб предпринимает попытки одновременно сохранить опытных мастеров и сэкономить, из-за этого уже начинают разгораться страсти.
Инсайдер онлайн-издания The Athletic Роб Росси утверждает, что руководители «Питтсбурга» представили хоккеистам проект новых соглашений. От обоих игроков просят пойти на понижение до $5 млн: Малкину предлагают опуститься с $9,5 млн, Летангу – с $7,5 млн. Срок контрактов при этом планируют ограничить тремя годами.
Крис Летанг
Фото: Kirk Irwin/Getty Images
По информации Росси, российский нападающий ранее изъявлял согласие уступить в деньгах, но не в таких масштабах. Летанг готов потерять не более $ 500 тыс., пишет журналист Фрэнк Серавалли из DailyFaceoff.
Срок контрактов в три года выглядит вполне логично: обоим хоккеистам по 35 лет, их карьеры входят в завершающую стадию. А ставки Малкина осложняет ещё и его насыщенная история болезни. Половину регулярки Евгений пропустил из-за сложного процесса реабилитации после операции на колене.
При этом предложение менеджеров о почти 50-процентной скидке, которую они требуют с россиянина, не понравилось Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга», по данным Росси, хотел бы продолжить выступления бок о бок с давними партнёрами. Вместе Кросби, Малкин и Летанг завоевали три Кубка Стэнли за восемь лет.
Росси предполагает, что Рубикон в отношениях с Малкиным и Летангом уже пройден: по словам журналиста, хоккеисты не горят желанием возвращаться к переговорному процессу – на прежних условиях уж точно.
С другой стороны, пишет Росси, туманно и будущее менеджеров, которые выступили с неуважительным предложением к легендам франшизы. Генеральный менеджер Рон Хекстолл и президент по хоккейным операциям Брайан Бурк не справились с селекционной кампанией в прошлом году, а теперь потеряли доверие двух ветеранов и рассердили капитана.
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