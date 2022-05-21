Проблемные американцы остановили Швецию! Героем стал парень, от которого отвернулись в НХЛ

После разогревочных матчей в группе B, где волей жеребьёвки собрались четыре сборные «большой шестёрки», началось самое интересное — матчи между топ-командами, которые составители календаря умышленно поставили на последние дни турнира. Если вечером чехи внезапно не проиграют норвежцам, то в плей-офф попадут все те, от кого этого и ожидали — и с учётом относительной слабости параллельной группы посев принимает важное значение.

Первыми среди титанов начали биться шведы и американцы — две топ-сборные, которые сильнее всего пострадали с набором состава. «Тре Крунур», как известно, долго берегли места для энхаэловцев, чтобы в итоге привезти из-за океана парней типа Якоба Петерсона, который вряд ли разительно сильнее европейских игроков.

Правда, подтвердилось участие MVP ЧМ-2017 Вильяма Нюландера, но до Финляндии он ещё не добрался.

У США заметных игроков в атаке нет вообще. Местная федерация несколько дней назад сообщила о пополнении из «Миннесоты» — но Райан Хартман и Мэтт Болди, проводившие горячий сезон в клубе Капризова, тоже пока не в составе сборной. Дыры пришлось затыкать 30-летним Ти Джей Тайнэном, ставшим лучшим ассистентом АХЛ (14+84 за 62 матча). Хотя дыры у американцев, скорее, в защите — из-за травм сегодня они вышли с удивительной схемой «5+13». В итоге Сет Джонс сыграл 34 с половиной минуты.

Американцы, вышедшие против потенциально лучшей по именам защиты турнира, решили брать количеством и стали поливать чужие ворота бросками почти что с любой позиции. Фактором было и то, что к шведам из «Бостона» приехал Линус Улльмарк, который провёл спорную регулярку, два ужасных матча в плей-офф, да и сегодня в паре моментов мог «привезти» гол. Шведы же пытались играть больше в стиле классических сборных последних лет — с контролем, но мастерства на это как будто бы не хватало.

Впрочем, для игры в неравных составах скиллов было вполне достаточно, что показал Расмус Далин, дирижировавший большинством и успешно завершивший его. Долго шведы вести не смогли — у Адама Годетта из «Оттавы» получился отличный бросок, после которого шайба даже застряла в сетке.

Потом Годетт ещё и нарисовал красивую передачу в большинстве, после которой Нейту Шмидту оставалось бросить мимо Улльмарка. Правда, несчастье другого защитника позволило «Тре Крунур» сравнять счёт — у Люка Хьюза сломалась клюшка, шведы вывалились два против одного, и Грундстрём счёт сравнял. Кажется, так американцы решили поддержать игроков в серии «Эдмонтон» — «Калгари», где после сломанных клюшек забили уже шайбы этак четыре.

Ну а победа пришла к американцам в овертайме: после неудачной атаки шведов они моментально получили контратаку, которую завершил всё тот же Годетт. Интересно, что Адам даже в «Оттаве» не всегда проходил в состав, а получили «сенаторы» его бесплатно, стащив с драфта отказов «Чикаго».

Права на видео принадлежат IIHF. Видел можно посмотреть в официальной группе организации «ВКонтакте».

Американцы остаются на третьем месте в группе, но оно им не гарантировано — надо обязательно обыгрывать Чехию. Шведы же остаются вторыми — и с учётом сравнительно лёгкого календаря в концовке могут подумать и о первом месте.