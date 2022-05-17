Игроки НХЛ массово отказались от сборной Швеции на ЧМ-2022. В чём причины бойкота?

Сегодня, 17 мая, сборная Швеции проведёт третий матч на чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финлянлии. В соперниках – команда Великобритании. Перед началом этой встречи команда Юхана Гарпенлёва имеет идеальный показатель набранных очков – сборные Австрии (3:1) и Чехии (5:3) были обыграны в основное время.

Учитывая уровень и статус ближайшего соперника, можно не сомневаться в том, что и сегодня «Тре Крунур» продолжат победную поступь на мировом первенстве.

На данный момент на результатах шведской команды не сказывается и значительная неукомплектованность состава. На первый матч турнира тренерский штаб «Тре Крунур» заявил всего 15 полевых игроков – 6 защитников и 9 нападающих. Защитная линия сборной Швеции ещё до начала турнира не вызывала никаких нареканий. В первую очередь в ней выделяются многоопытный Оливер Экман-Ларссон и первый номер драфта НХЛ-2018 Расмус Далин. Также приехали в сборную Адам Ларссон из «Сиэтла» и Эрик Густафссон из «Чикаго». Добавляем к ним одного из лучших защитников чемпионата Швейцарии Хенрика Тёммернеса и бывшего защитника минского «Динамо» Антона Линдхольма и понимаем, что по именам линия обороны шведов является одной из лучших на всём турнире.

Чего не скажешь об атакующих сочетаниях. Усилить Швецию в Финляндии могли такие форварды, как Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Йеспер Братт, Андреас Юнссон, Йеспер Боквист (все – «Нью-Джерси»), Виктор Олофссон («Баффало»), Густав Нюквист («Коламбус»), Якоб Сильверберг («Анахайм»), Вильям Карлссон, Маттиас Янмарк (оба – «Вегас») и многие другие, но в итоге в атаке за шведов из игроков НХЛ выступают только Эмиль Бемстрём из «Коламбуса» и Расмус Асплунд из «Баффало», на двоих забросившие всего 14 шайб в минувшем регулярном чемпионате североамериканской лиги.

Стоит заметить, что в сезоне-2021/2022 в НХЛ в общей сложности сыграли 106 шведских хоккеистов – 95 полевых игроков и ещё 11 голкиперов, что с огромным отрывом является лучшим результатом среди всех европейских наций, представленных в лиге. В этой связи, несмотря на массовый отказ от нападающих, выступающих за океаном и не попавших со своими командами в плей-офф, Гарпенлёв до последнего надеялся на изменение ситуации после завершения первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Быстрый вылет из плей-офф «Вашингтона», «Нэшвилла», «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» позволял тренерскому штабу шведов надеяться на значительное подкрепление из-за океана. Тем более что ещё несколько лет назад шведские игроки с большим энтузиазмом ехали в национальную команду, очень редко отказываясь от приглашения сыграть за сборную. К тому же в этом году мировое первенство принимает очень близкая к Швеции страна – Финляндия. И географическое удобство могло повлиять на положительное решение шведских хоккеистов.

Но ничего подобного не произошло. Для начала от чемпионата мира отказался звёздный нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, сославшийся на действительно сложную контрактную ситуацию в НХЛ. Ближайшим летом 27-летнему форварду, выходящему на рынок неограниченно свободных агентов, предстоит сделать главный выбор в его карьере – и на долгие годы определиться с новым клубом в Северной Америке. В такой ситуации рисковать здоровьем ради чемпионата мира никто не захочет. И на его согласие приехать в сборную в шведской федерации не сильно и рассчитывали, а вот следующая новость из-за океана принесла им большое разочарование.

Хоккеисты «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк и Юнас Бродин, а также игроки «Вашингтона» Никлас Бекстрём, Маркус Юханссон и Йохан Ларссон отказались выступать за сборную Швеции на чемпионате мира – 2022. Также, по информации Expressen, за команду не сыграет Хампус Линдхольм из «Бостон Брюинз». Каждый из перечисленных хоккеистов отказался по своим различным соображениям. В шведской прессе сообщалось, что, Эриксон Эк травмирован, Линдхольм проходит реабилитацию после травмы в плей-офф, Бродин отказался ехать на ЧМ, а у Ларссона и Юханссона заканчиваются контракты с клубами, из-за чего они также не сыграют на турнире.

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«Стартовый матч на ЧМ мы сыграли в 15 полевых игроков. Так продолжаться не может, и в ближайшее время мы определимся с внесением хоккеистов в заявку на турнир. Но я хочу объяснить, почему мы так сделали. В общей сложности заявить на чемпионат мира можно только 25 игроков, и после заполнения заявки уже ничего нельзя будет изменить. Я не хотел вносить туда игроков, а потом жалеть о принятом решении.

Карл Грундстрём Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Что касается тех, кто отказался, то с самого начала я говорил, что если ты не хочешь представлять свою страну и играть за сборную Швеции, то и не стоит этого делать. Я хочу обратить внимание на тех, кто приехал: Оливер Экман-Ларссон сыграет на своём седьмом чемпионате мира, Адам Ларссон — на четвёртом, Расмус Далин — впервые», — за несколько часов до начала матча со сборной Чехии Гарпенлёв даже не пытался скрыть своего разочарования.

За час до стартового вбрасывания в заявку шведов были внесены двое форвардов, выступающих в местном чемпионате. Ими стали Оскар Ланг и Нильс Оман. Но состав шведской сборной всё равно не был заполнен до конца, потому что Гарпенлёв всё ещё сохранял надежду, что уже хоть кто-нибудь даст своё согласие на приезд в сборную. И сегодня утром он наконец-то получил приятное известие – нападающий «Лос-Анджелеса» Карл Грундстрём присоединится к национальной команде на чемпионате мира 2022 года по хоккею.

24-летний форвард пройдёт тесты на коронавирус, а затем отправится в Финляндию для выступления за сборную Швеции. Всего Грундстрём провёл четыре матча в карьере за национальную команду. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 54 игры, набрав 15 (9+6) очков. В плей-офф Грундстрём сыграл в шести встречах, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу.

Более статусные шведские игроки «королей» – нападающие Адриан Кемпе и Виктор Арвидссон – в сборную ехать не собираются. Общее количество шведских отказников достигло отметки в 30 человек. Если вынести за скобки игроков на истёкших контрактах и реально травмированных хоккеистов, то в чём же другие причины настолько массового отказа шведских звёзд от выступления в национальной команде, чего ранее с этой сборной никогда не происходило? Вполне возможно, что свою роль в истории сыграл конфликт Гарпенлёва с игроками НХЛ на последнем чемпионате мира, который закончился для сборной историческим провалом.

Год назад шведская команда впервые в своей истории не смогла преодолеть барьер группового этапа на ЧМ-2021 и не вышла даже в четвертьфинальный раунд. И Гарпенлёв не нашёл ничего лучше, кроме как переложить значительную часть вины за провал на игроков НХЛ. Шведский наставник заявил, что ждал намного большего от своих лидеров (под удар попали Рикард Ракелль, Виктор Олофссон. Адриан Кемпе) и что за сборную нужно играть с большей самоотдачей, а не думать только о своих индивидуальных показателях.

Конфликт с Кемпе и вовсе перерос в целую семейную историю. Всё дело в том, что в начале прошлогоднего турнира Адриан выходил на лёд в звене со своим старшим братом Марио и они считали, что у них получается хорошее взаимодействие, а вот Гарпенлёв придерживался иной точки зрения и после первого периода матча со сборной Словакии снял Марио с игры.

«У нас нет объяснений, почему Марио убрали из звена. Думаю, мы хорошо сыграли, когда играли вместе. Один из нас в каждом матче забивал голы или набирал очки. У нас не было объяснений, почему мы расстались, так что это было немного странно. Возможно, это был период против Словакии, который, вероятно, был не лучшим, но я не думаю, что вам нужно перебирать имена только потому, что есть период, который сыгран неудачно», – раздражённо говорил Кемпе-младший после завершения турнира.

Надо ли удивляться тому, что сейчас проведший лучший сезон в карьере Адриан не горит желанием присоединяться к национальной команде? Вполне возможно, что за этой историей конфликта наблюдали и другие шведские игроки НХЛ и сейчас они задались вопросом – надо ли нам рисковать своим здоровьем и лететь на другой континент, чтобы в случае чего оказаться крайними за возможную неудачу? В итоге в сборную приехали только один из главных патриотов команды – Экман Ларссон (шведская версия Александра Овечкина, всегда готового приехать на чемпионат мира), а также ещё молодые игроки, ещё не сыгравшие большого количества матчей за национальную команду.

Практически наверняка остальная честь шведов уже ждёт нового цикла в жизни национальной команды, которая наступит сразу после завершения чемпионата мира. Уже давно известно, что этот турнир станет последним для Гарпенлёва на посту главного тренера сборной. В этом качестве его сменит один из самых перспективных тренеров страны – молодой и талантливый Сэм Халлам. И первой задачей для 42-летнего специалиста станет налаживание прежних контактов, установленных между национальной командой и игроками НХЛ при одном из самых успешных тренеров в истории сборной Швеции Рикарде Грёнборге, который никогда не сталкивался с подобной ситуацией и дважды кряду привёл команду к победе на чемпионатах мира.