Кого уволили, а кто получил новый шанс? Главные тренерские перестановки в КХЛ

Помимо составов, клубы КХЛ усиливают тренерские позиции, приглашая новых специалистов. Рассказываем о ключевых изменениях в тренерских штабах команд Континентальной лиги, делая акцент на главных тренерах.

Западная конференция

«Торпедо»

В Нижнем Новгороде толком так и не попрощались с тренерским штабом Дэвида Немировски. О перестановках в «Торпедо» болельщики узнавали через СМИ и инсайды журналистов. Например, назначение Игоря Ларионова давно стало для прессы секретом полишинеля. Вместе с ним в штабе торпедовцев будут работать Андрей Козырев, Михаил Васильев, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

Посмотрим, какой хоккей поставит нижегородцам прославленный в прошлом хоккеист. Если его команда будет играть в атакующий и комбинационный хоккей, которого ждали от молодёжной сборной России, ведомой дуэтом Ларионова и Брагина, то можно будет только поаплодировать. Но главное, конечно, результат. Тем более армейский пример Сергея Фёдорова перед глазами.

«Витязь»

Изменения произошли в тренерском штабе «Витязя». Причём для руководства они стали полной неожиданностью, так как никто не предполагал, что Олег Знарок выдернет к себе в «Ак Барс» Юрия Бабенко и Александра Бойкова. После случившегося Игорю Варицкому и Михаилу Головкову пришлось в срочном порядке искать рулевого команды. В итоге выбор затянулся, а назначить было решено Вячеслава Буцаева, хотя рассматривались кандидатуры и Сергея Светлова, и Вадима Епанчинцева. Будет интересно понаблюдать за подмосковным клубом в следующем сезоне.

Вячеслав Буцаев Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Восточная конференция

«Салават Юлаев»

К чести финна Томи Лямся стоит отметить, что он, в отличие от Хартикайнена, Гранлунда и компании, оставался с командой до конца и тренировал уфимцев вплоть до их вылета из плей-офф. Но уже по ходу розыгрыша Кубка Гагарина было понятно, что на следующий сезон финский специалист при нынешней обстановке практически наверняка не останется.

На его место пришёл уже работавший в штабе Лямся российский тренер – прекрасно знакомый уфимцам Виктор Козлов. Человек, выигравший Кубок Гагарина, долгое время поигравший в НХЛ, имеющий свой взгляд на хоккей. У Козлова уже имеется опыт работы главным тренером в магнитогорском «Металлурге», а теперь придётся развивать и улучшать свои навыки.

«Ак Барс»

Казанцы до сих пор официально не объявили о назначении Олега Знарка, хотя все мы помним видео, на котором олимпийский чемпион Пхёнчхана знакомится и здоровается с персоналом клуба, сотрудниками команды, работниками арены. Дело в том, что Знарок по-прежнему не уладил все юридические формальности с ФХР. Сразу после решения всех нюансов с ним официально заключат контракт в Казани. Все договорённости уже есть, а игравшие у Знарка в ХК МВД Бабенко и Бойков призваны усилить тренерский штаб «барсов», у которых будет стоять задача привезти в столицу Татарстана четвёртый Кубок Гагарина.

«Авангард»

В Омске пошли по тому же пути, что и в Уфе. Канадец Боб Хартли, честно отработавший свой контракт с «Авангардом», решил завершить тренерскую карьеру и отправился на родину. На место Хартли мог прийти Дмитрий Квартальнов, уволенный из «Ак Барса», но в результате шанс поработать главным тренером получил Дмитрий Рябыкин, который и повезёт «ястребов» из Балашихи на новую, теперь уже точно домашнюю арену.

Дмитрий Рябыкин Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru

У Рябыкина, в отличие от Козлова, нет опыта работы главным тренером, но в такой серьёзной организации, как «Авангард», молодому специалисту однозначно достойно помогут и подскажут.

«Амур»

Думалось, что тренерский штаб Михаила Кравеца продолжит работать в Хабаровске, однако руководство решило иначе. Главным кандидатом на пост наставника хабаровчан считался Петерис Скудра, на него неоднократно выходили, но латвийский специалист уже договорился о новом контракте с «Сарыаркой», с которой стал чемпионом Казахстана.

На Дальний Восток перебирается Вадим Епанчинцев, становившийся чемпионом ВХЛ с «Югрой» и заслуживший очередной шанс попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ. Со «Спартаком», скажем прямо, получилось не очень. Может, получится с «Амуром»?

«Куньлунь Ред Стар»

Новый тренер будет и в «Куньлуне», но пока вокруг этой команды всё покрыто мраком. Айван Занатта, как и мы и думали, не справился с работой, вместе с ним в «Куньлуне» и сборной Китая на домашней Олимпиаде провалился Алексей Ковалёв. Поговаривают, что новым главным тренером «Куньлуня» станет ушедший из «Торпедо» Дэвид Немировски, но ожидать от китайского клуба можно всего чего угодно. Сейчас это команда, вокруг которой всё покрыто туманом.