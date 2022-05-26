Чехи забыли про скандалы и рвутся к медалям ЧМ! Их суперзвено покуражилось над Германией

Учитывая то, насколько разболтанной Чехия подходила к четвертьфиналу, сложно было назвать эту сборную явным фаворитом. Наслоились поражения от аутсайдеров, внутренние конфликты, закончившиеся отъездом энхаэловца Симона — многое, казалось, изменил приезд Давида Пастрняка из «Бостона», но сухое поражение от финнов в последнем матче группы многих смутило.

Конечно, многое указывало на то, что чехи не особо хотели упираться, занимать второе место и попадать на канадцев. Однако новый босс «народны тим» Кари Ялонен ушёл в решительное отрицание всех журналистских подозрений: «Я не знаю, как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла. Это неспортивно. У нас не было обсуждений о том, какой это соперник и с каким результатом завершится матч. Подобные спекуляции могут быть полностью исключены».

Немцы же приехали на ЧМ на явном подъёме — он был связан не только с ростом перспективного поколения имени Зайдера и Штюцле, но и с тем, что на последнем ЧМ впервые с домашнего турнира 2010-го немцы смогли преодолеть четвертьфинал. Такое после введения системы плей-офф на чемпионатах мира произошло с ними лишь во второй раз.

Все надежды немцев были разрушены фактически ещё на первых минутах. Чехи, которые при Ялонене периодически стали играть очень осторожно, внезапно с первых же минут врубили мощнейший прессинг, просто нависали на оппонентах около чужих бортов и душили любые попытки организовать какую-то осмысленную атаку. Особо усердствовала в этом вторая тройка Томаша Гертла.

Гол сборной Чехии Фото: iihf.com

Такая активность ожидаемо приводила к тому, что немцы получали удаления. Приезд Пастрняка заметно оживил не только атаку чехов в целом, но и их большинство. Придумывать состав спецбригад не надо было — просто поставить в первое сочетание первую тройку Червенка — Крейчи — Пастрняк, где оба вингера имеют и классный бросок, и неплохие плеймейкерские способности.

В итоге на троих первое звено набрало восемь очков, нарисовав три шайбы в большинстве — только во второй шайбе вместо Пастрняка отметился пасом защитник «Детройта» Филипп Гронек. Роман Червенка набрал 1+2 и как минимум до вечера вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ, обогнав Дениса Мальгина. Даже жаль, что поигравший за СКА и «Авангард» снайпер уехал из КХЛ сравнительно рано, в 30 лет — таких фигур лиге не хватало.

Немцы же не смогли на регулярной основе создавать что-то вменяемое, в целом разочаровав при игре с шайбой. Только при 0:3 племянник чешской легенды Лукас Райхель попал в штангу, а ещё чуть позже при контратаке немцы выходили на открытые ворота, но пальнули в перекладину. Единственную шайбу Германия забила «6 на 5», сняв вратаря за девять минут до конца в большинстве.

Чехи вышли в полуфинал, который на протяжении последних 10 лет остаётся их главным барьером. После победы на ЧМ-2010 в Кёльне чехи проиграли пять полуфиналов на ЧМ и один – на Олимпиаде в Пхёнчхане. Если в вечерних матчах не случится сенсаций, то Пастрняк и Ко выйдут на сборную Швейцарии.