Словаки напугали главного фаворита ЧМ! От позора финнов спас 36-летний ветеран

На чемпионате мира по хоккею – 2022 началась самая вкусная часть – плей-офф. Сегодняшнюю программу четвертьфиналов открывали две встречи. И если матч Германии и Чехии окончился предсказуемой и уверенной победой «народны тим», то вот игра Швеции и Канады окончилась настоящей драмой – «Тре Крунур» после 40 минут вели со счётом 3:0, но за последний период умудрились разбазарить всё преимущество, а в овертайме действующие чемпионы мира и вовсе вырвали вторую путёвку в полуфинал.

К вечернему слоту очередь побороться за право попасть как минимум в четвёрку лучших добралась и до хозяев турнира. Финская сборная очень убедительно провела групповой этап, за семь матчей пропустив всего четыре шайбы с игры и потерпев единственное поражение по буллитам во встрече с уже вылетевшими шведами. После него команда Юкки Ялонена катком прошлась по Великобритании, Австрии и Чехии, одержав три победы с общим счётом 12:0.

Попавшим на них словакам до стартового вбрасывания практически не давали шансов – подопечные Крэйга Рэмзи не блистали у себя в группе, да и выход в четвертьфинал обеспечили только в последнем матче, разгромив конкурентов из Дании. Однако молодая и дерзкая сборная, ведомая самым ценным игроком Олимпиады в Пекине Юраем Слафковски, набравшим девять очков в семи матчах и вошедшим в пятёрку лучших бомбардиров группового этапа, крайне активно начала встречу, полностью лишив хозяев шайбы на первых минутах за счёт мощного прессинга.

Финны пытались играть на тех же скоростях, но это вышло им боком – Микаэль Гранлунд сфолил в чужой зоне, подарив соперникам возможность реализовать большинство. Несмотря на пару хороших моментов, выйти вперёд словаки не смогли – финские спецбригады меньшинства на этом турнире продолжают работать идеально.

Но первыми забросили всё-таки гости – Лунтер и Сикора убежали в контратаку; первый постарался бросить, однако шайба угодила в Гранлунда, после чего попала в клюшку Сикоре и всё-таки отскочила в ворота. Оглушительные крики «Суоми! Суоми!» хозяевам не помогали – первый бросок в створ они нанесли лишь на 13-й минуте, не говоря уже об опасных моментах. В это время словаки смогли увеличить преимущество – Регенда сыграл на добивании после броска Такача и заставил «Нокиа-Арену» замолчать.

Прийти на помощь «львам» и спасти их от позора вызвался 36-летний герой ЧМ-2019 Марко Анттила. Он вновь, как и три года назад, промолчал на групповом этапе, чтобы сказать своё слово в плей-офф – ещё до перерыва он отыграл один гол, удачно подставив клюшку под наброс Фримана, а в начале второго периода оформил дубль и сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Шимона Немеца, который безрассудно пытался сыграть поперёк своей зоны. Анттила же едва не забросил в третий раз после ещё одной ошибки словаков при игре в большинстве, но немного не хватило везения.

Зато повезло в третьей двадцатиминутке, когда бросок Слафковски сперва угодил в штангу, а затем, отскочив в спину Татару, не отправился в ворота. К тому моменту финны успели повести в счёте – словаки дали слишком много пространства Гранлунду, заложившему вираж в зоне атаки, а также Саллинену и Маннинену, свободно расположившимся на пятаке и организовавшим третий гол Суоми, которому было суждено стать победным.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сил на финальный штурм у бронзовых призёров ОИ-2022 не хватило – на последних минутах они не смогли нанести ни одного броска и позволили финнам забросить ещё раз за десятые доли секунды до сирены. Анттила мог пойти на хет-трик, но вместо этого поделился шайбой с Мяэналаненом, который и установил окончательный счёт встречи. 4:2 – словаки слегка напугали хозяев ЧМ, но финны всё-таки вышли в полуфинал домашнего турнира, где послезавтра сыграют со сборной США.