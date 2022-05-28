«Жадность всё перевешивает». Без России финны проводят худший ЧМ за 20 лет

Даже собственная сборная не собрала ни одного аншлага, а что уж говорить о Франции и Австрии?

Чемпионат мира по хоккею – 2022 вступает в свою завершающую стадию, в игре осталось четыре команды и только два дня хоккея, а это значит, уже можно подбивать какие-то итоги посещаемости. В начале турнира мы уже писали о том, что в этом плане Финляндия недотягивает до средних показателей. К сожалению, к концу турнира статистика только ухудшилась. По всей вероятности, это мировое первенство станет худшим за последние 23 года.

В Тампере самыми посещаемыми матчами, конечно, являются игры хозяйки турнира сборной Финляндии, она ни разу не собирала меньше 11 тысяч зрителей (но аншлагов тоже не было ни разу). Следом идут матчи сборной Латвии, но под конец группового раунда, когда надежды попасть в плей-офф таяли, и у этой команды посещаемость просела с 7-8 тысяч до пяти с небольшим.

Охотно ходили зрители на матчи Швеции с топовыми соперниками, а игры с Норвегией или Великобританией привлекли мало интереса. Дальше по посещаемости идут Норвегия, США, Австрия, Чехия, а замыкает группу В Великобритания.

Сборная Финляндии на ЧМ-2022 Фото: iihf.com

В Хельсинки ситуация ещё хуже, хотя в последние годы арены, на которых не играют хозяева турнира, показывали даже лучшую посещаемость. Так было и в Словакии-2019 (83,8% в Братиславе против 73,6% в Кошице), и в Дании-2018 (71,2% в Копенгагене против 65,4% в Хернинге), и в России-2016 (70% в Петербурге против 65,2% в Москве).

«Ледовый дворец» — это, конечно, не современная «Хартвалл-Арена», но всё-таки вмещает более восьми тысяч человек, что для второго стадиона вполне достаточно. Что ж, финны могли найти арену даже в два раза меньше и всё равно вместили бы всех желающих. Только пять матчей из 30 собрали не меньше четырёх тысяч человек, все – с участием Канады или Германии. Самыми «слабыми» в плане посещаемости оказались Дания, Франция, Италия и Казахстан, на которые в среднем ходили меньше трёх тысяч зрителей.

Финские СМИ уже приводили русский фактор как одну из причин низкой посещаемости. Но надо отметить, что дело не только в том, что в Финляндии не высадился большой десант российских болельщиков. Но и в том, что за команды взяли на смену России и Беларуси.

Согласитесь, Австрия и Франция – не те сборные, на которых можно делать кассу. Какие-то преданные болельщики у них, естественно, имеются, но сколько их наберётся всего? А сколько доедет до ЧМ?

В таких командах нет своих Нюландеров, Пастрняков и Хиширов, которые могли бы привлечь нейтральных болельщиков. А кто пойдёт на игру Франции с Италией из чистой любви к хоккею? Кстати, этот матч стал худшим по посещаемости в «Ледовом дворце» (1543 человека).

На выходе после четвертьфиналов общая посещаемость этого чемпионата мира – 315 629 человек, средняя посещаемость – 5260 человек, что является худшим результатом с 1999 года. Даже если на оставшихся четырёх матчах турнира яблоку будет негде упасть, итоговая посещаемость поднимется максимум до 369,5 тысяч – это будет худший результат с 2007 года (тогда, кстати, ЧМ проходил в России), а средняя посещаемость (5772) станет худшей с 2002 года.

Станет ли в следующем году лучше – большой вопрос. Сборной России, в которую всегда приезжает много звёзд, продлили отстранение на ЧМ-2023, а место Италии и Великобритании займут Венгрия и Словения.

Посещаемость чемпионатов мира с 1999 года

(Жирным шрифтом выделены рекорд и антирекорд посещаемости в эти годы. В 2020-м чемпионат мира не проводился из-за пандемии, в 2021 году в Риге турнир прошёл без зрителей на трибунах)

Год Место проведения Общая посещаемость Средняя посещаемость 2019 Словакия 470 853 7357 2018 Дания 520 481 8133 2017 Германия/Франция 686 391 10 725 2016 Россия 417 414 6522 2015 Чехия 741 690 11 589 2014 Беларусь 640 044 10 001 2013 Швеция/Финляндия 427 818 6685 2012 Финляндия/Швеция 451 054 7048 2011 Словакия 406 804 7264 2010 Германия 548 768 9799 2009 Швейцария 379 044 6768 2008 Канада 477 040 8834 2007 Россия 330 708 5905 2006 Латвия 324 794 5799 2005 Австрия 323 974 5785 2004 Чехия 552 097 9859 2003 Финляндия 449 193 8021 2002 Швеция 305 541 5456 2001 Германия 407 547 7277 2000 Россия 318 449 5686 1999 Норвегия 180 394 3681

Впрочем, Ассоциация хоккея Финляндии всё равно довольна. Как сообщил глава организации Харри Нуммела, они рассчитывают заработать € 5-10 млн на этом турнире. Наверное, немалую часть прибыли составят проданные по заоблачным ценам билеты, что вызывает возмущение своих же болельщиков и прессы.

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«Жадность перевешивает всё остальное на этом чемпионате мира. Атрибутика и напитки очень дорогие. Цены на билеты на матчи Финляндии безбожно завышены (например, билет на весь день в группе стоил € 65-355, на медальный раунд цена начинается с € 305), так что большая часть обычных болельщиков не смогла их купить. Вместо этого приходит куча VIP-гостей и спонсоров.

Позже стали продавать отдельные билеты на матчи сборной по цене от € 44 до € 255, но количество самых дешёвых билетов было ограничено.

Деньги, деньги, деньги. Это не создаёт хоккейную культуру, а подчиняет её бизнесу. Легко думать о деньгах, пока команда Юкки Ялонена гарантирует популярность своими победами. Цены на билеты и унылая атмосфера на «Нокиа-Арене» забываются, когда финны купаются в фонтанах. Но очень жаль, что флагман финского хоккея используют как денежную машину», — писал Ilta-Sanomat.