Такого в НХЛ не было 80 лет! Разбор исторического гола «Колорадо» на последних секундах

«Сент-Луис» мог забить сам, но предпочёл бездействовать. Теперь они навсегда запомнят, что играть надо до конца.

Даррен Хельм — теперь самый счастливый человек в штате Миссури. За всю карьеру он забил лишь два победных гола в плей-офф – и сегодняшний, третий, точно самый яркий. Он принёс победу команде, подарил выход в полуфинал и зашёл за шесть секунд до конца основного времени – настоящий хет-трик удовольствия. Для полного счастья Хельм побил рекорд клуба – стал самым возрастным (ему 35) игроком, забившим решающий гол. А ещё Даррен забил самый поздний победный гол в матче, закрывавшем серию, за 80 лет. Прямо историческое событие для НХЛ!

Разговоры о том, что надо играть до конца, начинаются в спортшколах ещё с малых лет. Но, видимо, «Сент-Луис» попросту выбросил это правило из головы, за что и поплатился. «Музыканты» осознали неизбежность овертайма и перевели все ресурсы в режим экономии. Хотя имели все шансы провести атаку и, возможно, даже забить. Но этого мы уже не узнаем. Всё началось за 29 секунд до конца основного времени. Джордан Кайру пошёл в одиночку в зону соперника против двух игроков «Колорадо» Эрика Джонсона и Кейла Макара, пробросил шайбу себе на ход и ожидаемо проиграл борьбу. После чего последовал выброс шайбы из зоны Эриком Джонсоном.

Вторая попытка зайти произошла сразу же: выброс Джонсона перехватил ровно на красной линии Нико Миккола. Но кто «Сент-Луис» такие, чтобы за целых 20 секунд до конца третьего периода при равном счёте бежать, бороться за шайбу и пробовать провести атаку? Миккола вбросил шайбу в зону «Колорадо», а там её спокойно подхватил Кейл Макар. Постояв за воротами, он начал решающую и губительную для «Сент-Луиса» атаку.

Макар отдал Джонсону в правый круг вбрасывания, отрезав такой передачей Торопченко и Шенна, катавшихся в зоне атаки. Но Торопченко хотя бы включил скорость и вернулся в борьбу. Шенн же катил так, будто у ворот совсем не пожар и тушить разгорающееся наступление не нужно. Джонсон протащил шайбу через свою и нейтральную (!) зоны, встретив на пути лишь одно препятствие в виде Кайру. Да и того он сбросил, как надоедливого комара.

Параллельно на левом фланге с небольшим отставанием катились Габриэль Ландеског и Даррен Хельм. Уже у синей линии соперника Джонсон беспрепятственно передал шайбу поджидавшему Логану О’Коннору и устремился в глубокий слот. «Сент-Луис» попытался выстроить стену с укреплением со стороны О’Коннора, но тот почти сразу отдал шайбу на левый фланг. Эту передачу через всю площадку мог бы перехватить Шенн, но он всё ещё пытался докатиться до зоны обороны. Мимо передачи О’Коннора проехал Габриэль Ландеског, устремившийся в глубокий слот закрывать вратаря.

Вообще, передача была похожа на «лишь бы было» — уж слишком неточная. Шайба доехала до бортика, отскочила от него Даррену Хельму, тот дождался удобного положения и только тогда бросил – вагон времени для «Сент-Луиса». Ворота пытались закрыть аж трое «блюзменов», но шайбе это не помешало.

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Сильно вмешалась расстановка у пятачка. Бедного Вилле Хуссо экранировали и свой, и чужой игрок. Могло спасти то, что сам Хуссо роста немаленького – 191 см. Но в динамике, во вратарской стойке это преимущество можно нивелировать из-за прокатывающихся впереди Габриэля Ландескога (185 см) и Алексея Торопченко (191 см).

Кстати, о последнем. Искренне желая заблокировать бросок, в момент замаха Хельма он уже стоял на одном колене. Жаль, что метод этот не самый эффективный: россиянин таким образом буквально выключился из игры. А шайба пролетела над его плечом и в нескольких сантиметрах левее. Хотя именно у Торопченко был самый реальный шанс заблокировать бросок Хельма. Второй блокирующий, Миккола, опаздывал буквально на полсекунды. Третьим «музыкантом» был Колтон Парэйко, стоявший на пятачке и, видимо, целиком передавший право ловли шайбы вратарю. Шайба пролетела в дырке между Торопченко-Ландескогом и Миккола-Парэйко. Прямо в ворота Хуссо.