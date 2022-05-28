Канада унизила Чехию на ЧМ! Теперь турнир ждёт надоевший финал

Сегодня на чемпионате мира по хоккею сыграны полуфинальные матчи. В вечернем слоте в Тампере сильнейшего выявляли сборные Канады и Чехии. Соперники достойные, но столкнувшиеся на нынешнем турнире с определёнными сложностями.

Чехи и вовсе едва не завалили групповой этап, умудрившись, например, проиграть сборной Австрии. Вспоминается и скандал с отчисленным из чешской сборной хоккеистом Симоном, но приезд Давида Пастрняка и формирование его тройки с Крейчи и Червенкой многое изменили. Коллектив Кари Ялонена сразу стал грозной силой.

«Когда Пастрняк присоединился к команде, я говорил с Червенкой и Крейчи, что мы должны объединить их в одно звено. Мы хотели отточить игру в большинстве, сегодня это окупилось. Но дело было не только в их голах, а в игре всей команды. Все линии сыграли хорошо, особенно хорошо выступили защитники», — заявил Ялонен.

В свою очередь, Канада умудрилась проиграть в группе Дании, а в четвертьфинале совершила сумасшедший камбэк, отыгравшись у шведов со счёта 0:3 и вырвав победу в овертайме. В итоге сборная Канады в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, доходя до этой стадии на каждом турнире после 2014 года, на котором команда вылетела в 1/4 финала. Чехи же на аналогичной стадии не испытали особых проблем с немцами (4:1) во многом благодаря своим упомянутым ранее лидерам.

В первом периоде чехи показали, как нужно реализовывать большинство. Уайтклауд за опасную игру высоко поднятой клюшкой получил четыре минуты штрафа. Далее в нетипичной для большинства атаке с ходу Крейчи ворвался в зону и мощно бросил из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот над щитком голкипера. Давид всё сделал просто мастерски, Дриджер мог выручить, но не справился.

Казалось, что стартовые 20 минут так и останутся за чехами, но коллективу Ялонена не стоило забывать прошлый матч. «Кленовые листья» всегда и везде играют до конца. Когда Чехия мысленно уже была в раздевалке, канадцы выиграли борьбу у лицевого борта в чужой зоне. Далее прошла передача на пятак, откуда Козенс с трёх попыток отправил шайбу в ворота Веймелки. В результате на перерыв команды отправились при счёте 1:1 на табло.

Во втором отрезке встречи свою команду подвёл… Пастрняк! Опытный форвард зачем-то полез отвечать сопернику, за что получил две минуты за блокировку. Лаури тут же получил передачу на пятак, резко развернулся к воротам и низом бросил под щитками вратаря. Быстрая и показательная реализация лишнего в лучших традициях жанра.

Не успели чехи прийти в себя, как получили третий гол. Потеря в средней зоне, Мерсер от левого борта прострелил на пятак, где Джонсон, угадав с отскоком, направил шайбу в ворота при уже отыгранном голкипере.

Канада — Чехия — 6:1 Фото: iihf.com

Мы много говорили про Пастрняка, но забыли, что в составе Канады есть Мэтью Барзал. После фола Крейчи лидер атаки канадцев долго готовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания. Как оказалось, не зря — шайба залетела в дальнюю девятку.

4:1 после двух периодов – такое отыграть у Канады сложно. В третьей двадцатиминутке унижение чехов продолжилось. Силлинджер в контратаке левым краем заехал в зону атаки, не стал искать партнёров, а бросил кистями — получилось точно в дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Небольшой шанс вернуться в игру у чехов был после фола Барзала на Вране, после которого судьи назначили буллит, однако переиграть Дриджера форвард не смог.

Канада не успокаивалась. Не смогли чехи зачистить собственный пятак, Козенс бросил с неудобной руки, направив шайбу в угол ворот. Дубль Дилана, а сопернику выписали две минуты за затяжку времени. Дело в том, что челлендж, взятый Ялоненом, не сработал.

6:1 – с таким счётом сборная Канады разгромила соперника и сыграет в финале с финнами. Если честно, то такой финал уже надоел. В свою очередь, чехи сразятся с американцами в матче за бронзовые медали.