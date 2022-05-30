Основа доминации Финляндии — тренер, откат уходит в прошлое. Что мы узнали после ЧМ-2022

Третий подряд чемпионат мира закончен одинаковым финалом. Несмотря на отстранение сборной России, вспоминая мезозойский хоккей на Олимпиаде без энхаэловцев и рижское уныние, сложно было представить, что наша команда зацепилась бы за финал при допуске в Финляндию. Два доминатора мирового хоккея прямо сейчас видны чётко — финны с тремя титулами за три года и канадцы, у которых за семь лет пропущен лишь один финал.

Ялонен — чудотворец

В своё время фанаты скромного ХПК, который с Юккой Ялоненом впервые выиграли Лиигу, наградили главного тренера прозвищем JJJ — два J за инициалы понятны, а срединное J — это Jumala, переводящееся как «бог». Для финского хоккея в целом Ялонен сделал что-то нереальное. Из пяти титулов Суоми на взрослом уровне четыре завоевал бывший тренер СКА, без него обошёлся только очень далёкий ЧМ-1995.

Разница тем более разительная, что Ялонен пришёл в сборную после оскандалившегося Лаури Марьямяки, который, по слухам, чуть ли не подрался в олимпийской команде с Теэму Хартикайненом, а его сборная пропускала пять шайб от Франции и ни разу не доезжала до медалей. Сейчас такое представить нереально — за четыре турнира при Ялонене финны проиграли в основное время лишь раз (Германии на ЧМ-2019).

При этом нельзя сказать, что Ялонен изобрёл что-то уникальное в плане тактики. За счёт хорошей игры в средней зоне те же финны ставили России подножки и при Вестерлунде, и при Кари Ялонене. Финны не позволяли себе отбрасываться, всегда искали начало контратаки через организованный выход из обороны, ситуативно вполне неплохо и жёстко прессинговали соперника, когда позволяла ситуация — всё это нам более-менее знакомо.

Юкка Ялонен с кубком чемпионов мира Фото: iihf.com

Однако ключевое различие между этими созывами — психология. Без Ялонена Финляндия проиграла нереальное количество финалов. Один только Эркка Вестерлунд за свой короткий срок в сборной трижды играл за золото — и все три раза уступил. С 1992-го по 2019-й, до прихода нового старого тренера, финны проиграли 10 финалов из 12 (с учётом ОИ и КМ). Это была вечно вторая или вечно третья сборная, которая гарантированно была бы в медалях, но не золотых — такая молодёжка Валерия Брагина времени конца его работы со сборной.

Интересно, что Ялонен — не самый успешный клубный тренер (его однофамилец из сборной Чехии на этом уровне намного титулованнее). Однако при нём финны в финалах не сломались под канадской долбёжкой в 2019-м (3-21 по броскам в третьем периоде), не сломались во вчерашнем овертайме после лютого камбэка, не особо вытекавшего из логики игры. Очень и очень хочется узнать, что такого говорит Юкка в раздевалке.

Несмотря на общий рост глубины местного хоккея (добавьте три золота МЧМ за последние семь лет), есть ощущение, что нынешний всплеск во многом обеспечил тренер, который довёл все лучшие местные черты до автоматизма. Как показала местная практика, делать это может далеко не каждый, даже если у него в команде две пятёрки энхаэловцев (как было у Марьямяки).

Американские сборные отточили детали — в Европе над ними работают хуже

Успешный результат «Миннесоты» в этом году обеспечил не только Кирилл Капризов и его друзья, но и одна важная деталь: «Дикари» забросили 21 шайбу, играя с пустыми воротами. НХЛ замеряет эти данные только с 2010-го, но это с очень большим отрывом лучший результат за это время. Второе место у «Тампы» (14 шайб) — и это второй показатель за период измерений.

Канадские камбэки этого года были обеспечены не только тем, что под Клода Жюльена в этом году набрали здоровых и духовитых мужиков. Конечно, сейчас говорят, что это типичная штука для «кленовых», но на самом деле это не так — в первую очередь из-за того, что не так уж и много матчей они заканчивали с дефицитом, который надо было отыгрывать. Такие вещи чаще свойственны молодёжкам — печальный финал МЧМ-2020 запомнится нам надолго. Был и полуфинал МЧМ-2009, где канадцы сравняли счёт на 59:55. Соперником была всё та же сборная России.

Эмоции канадцев после третьей шайбы в финале ЧМ Фото: iihf.com

Возвращаясь к НХЛ — американские тренеры стали относиться к игре с пустыми воротами намного более серьёзно. Кажется, многое для этого сделал Патрик Руа, который очень бледно отработал в «Колорадо», но запомнился в первую очередь тем, что мог отправить шестого полевого даже за 10 минут до конца. Снимать кипера хотя бы за две минуты при разнице в «-1» — уже почти стандарт. Более того, многие не убирают их даже после того, как команда пропустила в пустые ворота. В КХЛ, например, далеко не все рискуют снимать вратаря при большинстве в конце матча, ожидая контроля шайбы или удобного момента — в НХЛ бы вышли «6 на 4» сразу на первое вбрасывание.

Вот и Канада, которая за 16 минут третьего периода вымучила из себя один бросок и с трудом даже закреплялась в финской зоне, просто воспарила при игре с шестым полевым. Причём оба их вчерашних гола трудно назвать случайными или какими-нибудь отскоками — даже не отличающегося шайбами Уайтклауда выводили на отличную позицию.

Активный хоккей помогает середнякам

В превью плей-офф мы уже цитировали Крэйга Рэмзи, который говорил, что не хочет играть пассивно и собирается привить Словакии вертикальный, атакующий стиль. Рэмзи в своё время был старшим тренером в штабе Джона Тортореллы в чемпионской «Тампе»-2004 — и фирменный стиль Тортса он усвоил очень хорошо.

Крэйг Рэмзи Фото: iihf.com

Словаки не прошли в полуфинал, но сделали для этого всё, что могли — ни одна команда на этом турнире не доставляла чемпионам таких проблем, как парни Рэмзи. Очень показательно, что канадский тренер, в отличие от местных, очень доверился молодёжи, поставив в состав трёх парней 2004 года рождения. Эта команда выходила атаковать и прессинговать всех — хоть канадцев, хоть финнов, хоть датчан в фактически стыковом матче за четвертьфинал.

Но про словаков мы более-менее в курсе, а вот приятное открытие этого ЧМ — австрийцы, которые в прошлых годах постоянно вылетали очень обидно, а сейчас приостановили свой лифт. Так как сейчас у Австрии нет парней типа Томаса Ванека или редких кахаэловских послов типа Бернда Брюклера, то большинство ребят из довольно слабой австрийской лиги мы не знаем. Однако они тоже не боялись топ-клубов, обыграли чехов, были очень близки к победе над США и на равных выходили со шведами. Удивительно при этом, что Австрия была близка к вылету в матче с Британией — но такова странная формула нынешних чемпионатов мира.

Периодически в таком стиле пытались играть и латвийцы, но им это особо не помогло. Однако чем больше команд «среднего класса» примут такую философию, тем интереснее будет смотреть ЧМ. Кому нужна условная Норвегия, которой даже откат не помогает получать шесть-семь шайб от грандов? Но, вполне возможно, маленьким странам всё ещё не хватает хороших тренерских кадров.

Сложно назвать страну, которая на этом ЧМ играла бы в динозаврской манере и при этом чего-то добилась. Сравнительно осторожно играла Чехия, но это у них в крови — Кари Ялонен вернулся к базовым настройкам после безуспешных попыток предшественников играть первым номером. Да и периодически чехи могли затоптать любого — тех же немцев в четвертьфинале прошли во многом за счёт агрессивного прессинга в первом периоде.

Но главный итог ЧМ для нас — топ-страны как играли примерно в одном стиле, так и продолжают. Невозможно представить в Финляндии или Канаде шатания от агрессивного прессинга Знарка к стеночкам и забеганиям Воробьёва к невразумительной сборной Брагина. А у нас это заняло смешные пять лет — и показательно, что за эти пять лет у нас ноль финалов ЧМ.