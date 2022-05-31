Возьмём сейчас, а разберёмся потом. Зачем СКА в селекции противоречит своей же концепции?

С момента открытия рынка свободных агентов в КХЛ прошёл почти месяц. Задачу сформировать состав на следующий сезон выполнили далеко не все клубы, но это, кажется, не относится к петербургскому СКА. Финалисты Западной конференции активно провели май, подписав сразу семерых новых хоккеистов.

Усиление клубу с берегов Невы действительно было нужно. По составу армейцев сильно ударил массовый отток легионеров из КХЛ: команду покинули сразу три лидера петербуржцев по среднему игровому времени – Лехтонен, включивший в плей-офф Великого Нехочуху, поспешил разорвать контракт сразу по его окончании; Робинсон, чьё подписание и частое использование вызывало много вопросов (сперва его переход воспринимался как паническая покупка), которых стало ещё больше во время Кубка Гагарина, завершил карьеру; а Фантенберг, сперва подаривший Петербургу надежду на выход в первый с 2017 года финал, а затем подаривший ЦСКА седьмой матч, сперва, казалось бы, остался в СКА, но затем всё-таки тоже расторг контракт.

Но самыми большими потерями для Северной столицы стал отъезд одного из лучших голкиперов сезона Ларса Юханссона и центрфорварда Йоонаса Кемппайнена, который был важной частью ударного звена с Андреем Кузьменко и Антоном Бурдасовым. К слову, последние двое также покинули Петербург – Кузьменко после лучшего сезона в карьере резонно отправился покорять НХЛ, а Бурдасов вернулся в родной Челябинск, подписав контракт с «Трактором».

Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен в составе СКА Фото: photo.khl.ru

Получается, что в одночасье СКА лишился своей лучшей шестёрки, потеряв первого голкипера, первую пару защитников и первое звено нападающих. К слову, примерно до середины завершившегося сезона это были единственные полностью сформированные и сыгранные сочетания (за исключением пары Ожиганов – Фантенберг, которая номинально была первой) – в остальных же ротация практически до самого начала плей-офф проводилась не только между матчами, но и зачастую во время них. Теперь всё это тренерскому штабу петербуржцев предстоит отстраивать заново.

Лепить новое первое звено в Петербурге наверняка будут из дорогостоящих новичков – кого-то из пары Жафяров – Хайруллин (скорее всего, Дамира) переквалифицируют в левого вингера (СКА не привыкать так делать), а место в центре займёт вернувшийся Николай Прохоркин. Слева на фланге вполне может оказаться и Никита Гусев (если, конечно, подпишет новый контракт), но рушить его связку с Михаилом Воробьёвым и Данилой Моисеевым во второй тройке вряд ли будут.

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Сразу нужно оговориться, что любой из этих вариантов первого звена не будет равнозначной заменой предыдущему. В тройке Кузьменко – Кемппайнен – Бурдасов у каждого были отлично расписаны обязанности в атаке – Андрей отвечал за креатив и мог создать угрозы буквально из любого угла, Антон выступал в качестве ярко выраженного снайпера, которого у СКА теперь не будет, а Йоонас создавал трафик на пятаке, чего армейцам очень не хватило в плей-офф.

То же самое касалось и игры в обороне – Кузьменко активно встречал соперника в его зоне, в то время как Бурдасов и в особенности Кеммпайнен больше концентрировались на действиях у собственных ворот. Особенно полезен был финн – опять же, при игре на пятаке. В новой первой тройке (какой бы она ни была) взять функции финна просто некому. Прохоркин – небольшой любитель пободаться в слоте, а появления там Жафярова и Хайруллина носят в большей степени эпизодический характер.

Марат Хайруллин Фото: photo.khl.ru

В то же время приглашение каждого из них полностью оправдано необходимостью СКА восполнить пробел в составе после ухода доброй половины лидеров. А вот подписания двух других форвардов – Артёма Фёдорова и Никиты Комарова – пока не совсем понятны. Как справедливо сказал «Чемпионату» заслуженный мастер спорта и тренер Александр Юдин, в условиях ограниченного выбора праворуких форвардов (в основе СКА такой остался всего один) на рынке Фёдоров обретает особую ценность. Комаров же приходит в клуб как замена однофамильцу Лео и Евгению Тимкину в качестве грубой физической силы.

Но в таком случае куда девать продливших контракты Зыкова, Галимова, Хуснутдинова, Цицюру, Швеца-Рогового, Бардакова, Кетова и оставшегося Волкова? В чемпионской молодёжке (а СКА, как заявляют, готовит лучшую молодёжь в стране) подрастают MVP Кубка Харламова Кровяков (габаритный праворукий форвард-универсал), Свечков, Чибриков, Грошев и, конечно, Мичков, которые уже сейчас могли бы получать время в основе – что клуб будет делать с ними? Думается, ответ мы получим в середине сезона, когда кто-то выстрелит в «Сочи» или «Витязе».

Форвард СКА-1946 Максим Кровяков Фото: photo.khl.ru

То же самое, в принципе, касается и обороны. По стечению обстоятельств, перебор игроков защиты сыграл на руку армейцам в отрезке, когда практически все лидеры выбыли из-за травм. Тогда вполне неплохо себя показал перешедший по ходу сезона из «Сочи» Седов, в первой паре с Робинсоном должные внимание и игровое время получил Пыленков, совсем не портил погоды один из немногих местных воспитанников Грязнов, постоянное игровое время до отъезда на МЧМ получал Кирсанов. В дополнение к опытным Ожиганову, Фальковскому, вернувшемуся в начале мая Рукавишникову и (с натяжкой) Камалову это был бы вполне неплохой набор на будущий год.

Но менеджменту СКА этого почему-то (даже с учётом грядущего подкрепления из СКА-1946 в лице Коромыслова и Смирнова, уже несколько раз выходивших на лёд в КХЛ) оказалось недостаточно. И тогда в Петербурге появились Михаил Пашнин и Андрей Педан. Два жёстких игрока, которые вместе с Фальковским должны будут взять на себя обязанности по ведению силовой игры (что не всегда, особенно в случае с Андреем, идёт на пользу команде), которой в предыдущем сезоне было не так уж и много – тогда упор был сделан на плотную опеку. И здесь опять встаёт вопрос по распределению игрового времени – вряд ли тройку защитников подписали для маринования в запасе. А это означает, что молодёжь, в числе которой находится и самый полезный защитник СКА прошлого сезона Пыленков, опять будет задвинута в резерв.

Говорить же о перспективах СКА в будущем сезоне всё равно рано – до начала предыдущей регулярки (соответственно, и до массового усиления) казалось, что и финал конференции будет для петербуржцев прыжком выше головы. Интересно посмотреть, как в клубе будут решать вратарский вопрос – пойдут ли в сезон с парой Самонов – Николаев или же постараются пригласить кого-либо из других клубов КХЛ или даже из-за границы.

Пока же селекция армейцев слегка напоминает хаос: возьмём лучших доступных игроков сейчас, а что с ними делать – разберёмся потом.