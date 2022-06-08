«Тампа» ощутила вкус крови и теперь не отпустит «Рейнджерс»? Разбор камбэка чемпионов НХЛ

Полтора матча назад действующие чемпионы НХЛ были на грани того, чтобы получить 0-3 в серии с «Рейнджерс» и пойти по бесславной «сухой» дороге «Эдмонтона». Однако после двух гостевых поражений и 0:2 в третьей игре последовали две домашние победы — и теперь «Тампа» едет в Нью-Йорк с равным счётом, хорошим настроением и (наверняка) эмоциональным подъёмом.

В Нью-Йорке прервалась рекордная для американских профессиональных лиг серия «Тампы» по отсутствию двух поражений в плей-офф подряд. Джон Купер после этого плакаться не стал — серия идёт до четырёх побед, да и по известной хоккейной присказке рано паниковать, пока ты не проиграл дома в плей-офф. После поражения во второй игре в Нью-Йорке на домашний лёд вышла совсем другая команда.

После 0-2 журналисты не раз упомянули, что «Тампа» за первые два матча серии допустила 50 потерь. Это действительно очень много — но «Рейнджерс» за это же время имеют 52 потери. В целом две игры в «Мэдисон Сквер Гарден» были крайне хаотичными и изобиловали взаимными ошибками. 6:2 в первой игре — ещё и результат не очень уверенной игры Василевского. Большой Кот не очень удачно начал и серию с «Торонто», но исправился в её концовке и играх второго раунда.

Гол Каапо Какко в ворота Андрея Василевского Фото: nhl.com

Кроме этого, сложилось впечатление, что лишние дни отдыха «Тампе» всё-таки повредили. На бумаге кажется, что команда, которая прошла серию 4-0, сохраняет больше сил и энергии, чем измученные семью матчами соперники — однако у вторых остаётся игровой тонус и эмоции от трудной победы. «Лайтнинг» же в гостевых матчах выглядели утратившими обычный ритм.

Куперу надо было принимать решения, и он сделал два важных изменения. Тренер отказался от своей любимой схемы «7+11», которую в этом плей-офф успешно использовали и другие боссы. Защитник Кэл Фут присел в запас, а его место в составе занял опытный оборонительный центр Райли Нэш, не выходивший на лёд с марта. Он занял место в тройке с Маруном и Белльмаром и позволил сформировать четыре полноценных звена с чётким разделением обязанностей.

Второе изменение и ещё более важное — изменённая конфигурация лидеров нападения. До того, как в состав «Тампы» ворвался Брейден Пойнт, ставший идеальным партнёром для Кучерова, Никита играл вместе со Стивеном Стэмкосом — вы должны помнить их тройку с Наместниковым. Купер снова свёл двух своих самых звёздных форвардов, добавив к ним Ондржея Палата, с которым у Кучерова оставалась «химия» ещё со времен звена «тройняшек». В целом в двух домашних матчах «молнии» выпустили крайне непривычные сочетания — но для атаки так оказалось только лучше.

Ондржей Палат после победного гола в третьем матче серии. Фото: nhl.com

За два домашних матча это звено создало три шайбы. Четвёртую игру эта тройка провела практически идеально, создав шесть моментов и позволив сопернику нанести лишь один бросок за девять минут своей игры. Упомянутое выше сочетание с Райли Нэшем оказалось отличной атакующей силой, создав 10 моментов у чужих ворот.

Впрочем, как показывали цифры, эти «Рейнджерс» давно научились обманывать любую продвинутую статистику и выигрывать матчи, когда статистика была не за них. Даже с учётом игры «Тампы» в Нью-Йорке, которая больше напоминала похмелье, они создали больше голевых моментов — но победить им это не помешало.

В эпоху, когда команды соревнуются больше в шорт-треке, команда Жерара Галлана показывает, что важно не только быстро бегать, но и играть в хоккей. Конечно, эти «Рейнджерс» больше озабочены игрой в средней зоне — но бегущую, бросающую и давящую «Каролину» они смогли обыграть за счёт атак в большинстве и быстрых контратак после безуспешного позиционного нападения соперника.

Как можно догадаться, любая потеря «Тампы» могла была быть использована началом контратаки «Рейнджерс», что и получалось в первых матчах. Резкая их минимизация привела к сокращению моментов: если в Нью-Йорке хозяева создали моментов на 4,25 xG, то в гостях наскребли лишь 2,9. Три своих шайбы «Рейнджерс» забили в большинстве, которое у команды остаётся смертоносным — но если этого было достаточно против механистической «Каролины», то более креативная и классная «Тампа» может брать не только бесконечным напором.

Борьба за шайбу между игроками «Тампы» и «Рейнджерс» Фото: nhl.com

Джон Купер попытался объяснить резкую перемену в игре: «У нас были проблемы с владением шайбой. Мы не были уставшими, но постоянно принимали плохие решения — необходимо было поправить это, чтобы двигаться вперёд. Мы это сделали. Идеальна ли наша команда? Нет. Но смогли ли мы дать себе шанс? Да». Кроме этого, нельзя забывать и о «химии» — и Кучеров успел отдать чудо-пас Палату, и чех обеспечил классной передачей нашего вингера.

Моментами осторожность «Рейнджерс» играла и против них. Они довольно успешно оборонялись первую половину третьего матча, но после 2:0 стали слишком уж откровенно играть в откат, порой даже не показывая носа на чужую половину. Счёт по броскам в третьем периоде (19-4) — результат не только прибавивших «молний», но и трусоватости гостей. В этом плане гол Палата на последней минуте вытекал из логики игры — нельзя оставлять вратаря под бесконечным обстрелом, даже если его фамилия Шестёркин.

Кроме этого, две семиматчевые серии начинают отрицательно сказываться на «Рейнджерс» — ещё в третьей игре не выходил на лёд второй центр Райан Строум, а в сегодняшнем матче посреди игры повреждение получил Филипп Хитил — центр «молодёжного звена» с Какко и Лафренье. Конечно, их места могут занять парни типа Коппа или Гудроу, но это ещё сильнее ударит по креативности команды, которая и так не может создавать моменты в равных составах.

Списывать «Рейнджерс», впрочем, нельзя. В этом плей-офф они не раз отыгрывали чудовище из ходульных ужастиков, которое уже четвертовали, сожгли и закопали, а оно все равно восставало и продолжало злодеяния. Но после долгой паузы мы увидели ту «Тампу», которая выиграла два Кубка — и она ощутила вкус крови.