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«Рейнджерс» — «Тампа» в плей-офф НХЛ, линия детей — Алекси Лафренье, Каапо Какко, Филип Хитил, анализ игры, видео

Линия детей стала кошмаром «Тампы». Чемпиона НХЛ крушат его же оружием
Сергей Емельянов
Влекси Лафренье, Каапо Какко, Филип Хитил
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Молодых звёзд «Рейнджерс» называли большим разочарованием. Но в плей-офф каждый из тройки Хитила играет в лучший хоккей в своих жизнях.

Действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» впервые с 2019 года проиграл два матча кряду в розыгрыше Кубка Стэнли. В последний раз команда Джона Купера терпела последовательные поражения в плей-офф в противостоянии первого раунда — 2019 с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4). С тех пор «молнии» выиграли 10 кубковых серий кряду, что принесло им два Кубка Стэнли (2020, 2021) и выход в финал Восточной конференции — 2022.

Однако старт серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» для «Тампы» не задался. Два гостевых поражения кряду поставили «Лайтнинг» в уязвимое положение – в домашних встречах необходимо на заказ исправлять положение, иначе мечтам о повторении династийного успеха «Нью-Йорк Айлендерс» (четыре Кубка Стэнли подряд в начале 1980-х годов) придёт конец.

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На протяжении последних двух лет одним из главных икс-факторов чемпионств «Тампы» являлась потрясающая игра третьего звена в лице Баркли Гудроу, Блейка Коулмана и Янни Гурда. Незаметные звёзды «молний» обеспечивали фундаментальную надёжность при игре в меньшинстве, забивали важные шайбы в равных составах, гарантируя стабильную и своевременную помощь первым скрипкам команды Купера. Неслучайно канадский тренер восхищался игрой своих ролевых хоккеистов, отмечая их невероятный вклад в победы его команды.

«Эффективность третьего звена? Эти парни приносят пистолет в драку на ножах. Они всегда готовы и не сдадутся. Они — заноза в заднице. Эти парни безостановочны», — говорил Купер.

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Одной из главных проблем для команды-чемпиона в Северной Америке в межсезонье неизменно является поиск ответа на вопрос, как уместить в платёжную ведомость всех своих героев. Прошлым летом генеральному менеджеру «молний» Жюльену Брисбуа с болью в сердце пришлось в полном составе отпустить третью тройку из команды. Потолок зарплат придавил «Тампу» к стенке и не оставил для Брисбуа иных вариантов.

И в нынешнем плей-офф уже сами «Лайтнинг» столкнулись с тем, что их бьют их же оружием – третье звено «Рейнджерс» (если вынести за скобки феноменального Игоря Шестёркина) становится главной причиной, по которой подопечные Жерара Галлана на данный момент переигрывают чемпиона НХЛ. Сочетание Алекси Лафренье, Филипа Хитила и Каапо Каако раз за разом ставит неразрешимые задачи для обороны «Тампы», а каждый из перечисленных хоккеистов с каждым матчем повышает свои акции в глазах всей организации «Рейнджерс».

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«Лайтнинг» обладают бесценным кубковым опытом и большим индивидуальным мастерством, за счёт которого они ещё могут развернуть серию в свою пользу. Но чем бы в результате ни завершился финал Восточной конференции, игра тройки Хитила в плей-офф уже точно станет одним из главных позитивных итогов всего сезона для руководства «Рейнджерс».

Всё дело в том, что после объявленной в феврале 2019 года перестройки «синерубашечники» попрощались практически со всеми опытными и звёздными хоккеистами, сделав ставку на формирование новой команды. Результаты нью-йоркской команды просели, что принесло ей большое количество высоких драфт-пиков. В 2019 году «Рейнджерс» выбирали под вторым номером на драфте НХЛ, а в следующем сезоне они и вовсе выиграли драфт-лотерею и получили возможность выбора под первым номером. Таким образом, на Бродвее и оказались финский форвард Какко и канадский нападающий Лафренье.

Примеры Натана Маккинона, Коннора Макдэвида, Остона Мэттьюса, Патрика Лайне, да даже Нико Хишира и Расмуса Далина успели приучить к тому, что первые и вторые номера драфта уже с дебютного сезона в НХЛ начинают становиться лицом команды и всей лиги. От Какко и Лафренье ждали если не повторения результативности Макдэвида и Мэттьюса, то хотя бы сколько бы то ни было сопоставимых с ними показателей.

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Но ничего подобного финн и канадец продемонстрировать не смогли. В дебютном сезоне в НХЛ Какко набрал 23 очка в 66 матчах, годом спустя отметился 17 результативными действиями в 48 встречах, а в минувшем регулярном чемпионате набрал 18 очков в 43 матчах. Немногим дальше ушёл и Лафренье, начавший карьеру в НХЛ с 31 очка в 79 матчах. Показатель в 0,4 очка за матч – неплохой результат для игрока третьей тройки, но от первого номера драфта ждали, что он мощным ударом с ноги откроет дверь в лигу, а Алекси просто демонстрировал игру хорошего уровня. Многие североамериканские эксперты уже успели записать молодых парней в разочарования, но нынешний плей-офф начисто изменил подобное восприятие.

Начиная со старта серии с «Питтсбургом», тренерский штаб «Рейнджерс» объединил Какко и Лафренье в одну тройку, отрядив к ним в центр чеха Хитила, в своё время также выбранного «рейнджерами» в первом раунде драфта под 21-м номером. Три первораундника образовали самую молодую тройку во всём плей-офф, за свой возраст с ходу получив название Kid’s line – линия детей. Сказать, что эта тройка с первого матча начала играть в доминирующий хоккей, будет большим преувеличением.

Дети «Рейнджерс» входили в плей-офф постепенно, как и вся их команда. От матча к матчу молодые хоккеисты набирали кубкового опыта и добивались стремительного прогресса во взаимодействии. В пятом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» всем запомнился переломный силовой приём Джейкоба Трубы на Сидни Кросби, но победную шайбу в игре, поражение в которой поставило бы крест на сезоне «Рейнджерс», забросил не кто иной, как 22-летний Хитил.

Филип Хитил

Филип Хитил

Фото: nhl.com

Дальше – больше. В первом матче серии с «Каролиной» на счету третьего звена «Рейнджерс» была единственная заброшенная шайба команды и ещё целое множество нереализованных моментов. Один Хитил мог оформлять хет-трик, а бросок Лафренье парировала только штанга. Второй матч у Kid’s line получился не столь ярким – и Галлан на время внёс изменения в состав, поменяв тройки – но очень быстро вернулся к привычным сочетаниям. И тут дело пошло. В шестом матче серии с «ураганами» над «Рейнджерс» вновь висел дамоклов меч – поражение означало отправление в отпуск, но Хитил оформил дубль, снова записав на свой счёт победную шайбу в матче под угрозой вылета. В седьмом матче Филип снова отметился заброшенной шайбой, а на старте серии с «Тампой» чех оформил ещё один дубль.

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В первом голе Хитила было прекрасно абсолютно всё – Какко быстро разобрался в ситуации за воротами, вовремя вылез на пятак и выполнил идеальную передачу под бросок в касание, а чех своевременно отскочил назад и чётко бросил мимо Андрея Василевского. Спустя несколько смен Хитил снова идеально бросил в касание, на этот раз воспользовавшись удобной передачей от защитника Миллера. В случае со вторым голом Хитила обратите внимание на правый нижний угол экрана, где отображено игровое время хоккеистов «Тампы» в той роковой для них смене. Молодёжная тройка «Рейнджерс» на протяжении полутора минут не выпускала из зоны звено самого Стивена Стэмкоса.

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За весь регулярный чемпионат Хитил забросил восемь шайб в 67 матчах, а в 16 играх плей-офф на его счету уже семь точных бросков. Причём пять из них Филип произвёл в трёх встречах, дважды на этом отрезке оформив дубль, что является повторением лучшего результата в истории клуба в плей-офф. Во втором матче с «Тампой» чеху не удалось продлить голевую серию, зато точным броском отметился Какко, замкнувший комбинацию с участием всё того же Хитила и защитника Адама Фокса.

Каапо Какко

Каапо Какко

Фото: nhl.com

«Они здорово добавили в этом плей-офф. Очень радостно на них смотреть. Большую часть работы выполняют для нашей команды и уже здорово себя проявили. Надеюсь, будут ещё лучше», – отметил вклад молодых парней нападающий Артемий Панарин.

Среди игроков до 23 лет в истории нью-йоркского клуба только четверым удавалось забить больше – Алексею Ковалёву (13 голов), Рону Дагуэю (11), Дону Мэлоуни и Дону Мердоку – по восемь. Хитил с семью точными бросками располагается на пятом месте, и у него будет ещё как минимум четыре возможности для улучшения результата.

Самой главной задачей, которую с блеском решает Kid’s line в нынешнем плей-офф, является распределение голевой нагрузки по всей команде. В первой тройке «Рейнджерс» есть связка Мики Зибанеджада и Криса Крайдера, во второй собраны Панарин и Эндрю Копп, а в третьей всегда готовы прийти на помощь Хитил и Какко.

В такой ситуации любому сопернику приходится крайне непросто. Ты больше не можешь придерживаться постулата – надо закрыть Панарина, как-то пробить Шестёркина, и победа будет в кармане. В этом «Рейнджерс» каждый из 18 полевых игроков находится на своём месте – и в этом главный победный секрет «синерубашечников». Три, если не равноценных звена, то близких друг к другу по влиянию на результат, при поддержке топового российского вратаря и элитного защитника. Схожий рецепт успеха дважды кряду привёл «Лайтнинг» к Кубкам Стэнли.

Как уже было замечено выше, «Тампа» ещё не проиграла серию и вполне может совершить камбэк. Но для этого тренерскому штабу Купера необходимо найти способ остановить нападение «Рейнджерс», в том числе разобравшись с тройкой Хитила, которая, помимо заброшенных шайб, в каждом матче на регулярной основе отмечается ещё и тем, что раз за разом умудряется запирать игроков «Тампы» в их зоне, что приводит к постоянным проблемам чемпиона со сменой состава.

Алекси Лафренье

Алекси Лафренье

Фото: nhl.com

Самой же позитивной новостью для руководства самого богатого клуба НХЛ является то обстоятельство, что их молодые игроки смогли добиться прогресса в самый важный момент всего сезона. А ведь ни одному из этих хоккеистов ещё не исполнилось даже 23 лет. Хитилу – 22, Какко – 21, Лафренье – 20. Их будущее на очень долгое время связано с карьерой в «Рейнджерс» – и такая готовая тройка может стать оплотом многих будущих успехов американского клуба.

Впрочем, сейчас тренерский штаб «синерубашечников» даже не хочет думать о далёком будущем. Каждый в «Рейнджерс» наслаждается текущим моментом и хочет выиграть уже здесь и сейчас, а не откладывать мечту о Кубке Стэнли на какое-то потом. «Наше будущее действительно выглядит очень ярким для всей организации. Но сейчас я не смотрю на будущее, меня интересует лишь ближайшее будущее», – заявил Галлан. И в нём «Рейнджерс» осталось одержать всего две победы, чтобы положить конец чемпионской гегемонии «Тампы».

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