Дикая история в НХЛ. Неадекват в майке Панарина нокаутировал фаната «Тампы»

Пятый матч финальной серии на Востоке НХЛ между «Рейнджерс» и «Тампой» завершился двумя драками – на льду и в фойе знаменитого стадиона «Мэдисон Сквер Гарден». Хоккеисты скинули перчатки после того, как Никита Кучеров на последней секунде нанёс бросок по воротам Игоря Шестёркина.

Через несколько минут в вестибюле арены произошёл ещё один инцидент. Когда зрители двигались к выходу, болельщик «Рейнджерс» ударил фаната «Тампы». Судя по видео столкновения, распространённого другим болельщиком, всё случилось стремительно. Поклонник «Лайтнинг» развёл руки в стороны и что-то прокричал. Тут же находившийся впереди мужчина обернулся и буквально нокаутировал его одним ударом.



ВИДЕО.



Неадекват, одетый в футболку с десятым номером и фамилией Артемия Панарина на спине, пошёл дальше. Потерпевший без движения остался лежать на полу. К нему мгновенно подбежали другие болельщики, пытаясь оказать помощь. Кроме того, на кадрах можно увидеть, вероятно, сотрудников безопасности стадиона – в конце видео появляется мужчина с характерным бейджиком в кармане пиджака. Один из фанатов «Рейнджерс» эмоционально рассказывает ему о том, что произошло и куда направился нападавший.

Полицейские сообщили прессе, что потерпевшего в стабильном состоянии забрали в больницу. По версии медиков, он потерял сознание от сильного удара затылком о пол. Известно также, что преступника задержали «вскоре после выхода со стадиона». Им оказался 29-летний Джеймс Анастасио. Правоохранители утверждают, что он пытался скрыться, однако сделать этого быстро Анастасио не удалось – побегу воспрепятствовал один из свидетелей.

Его мужчина в итоге тоже ударил кулаком в лицо. У свидетеля зафиксированы кровоподтёки и головная боль, но от госпитализации он отказался.

Анастасио предъявили обвинение по двум эпизодам нападения, хулиганства и домогательств. «Мэдисон Сквер Гарден» пожизненно запретил ему посещать все мероприятия на арене. Бан распространится не только на хоккейные и баскетбольные матчи, но и на концерты и театральные спектакли.



Последняя крупная драка с участием посетителей «Мэдисон Сквер Гарден» произошла в далёком 1979 году. Тогда к стычке хоккеистов у борта внезапно присоединились болельщики. Один из них выхватил клюшку у игрока «Бостона». В ответ Терри О'Райлли и ещё несколько игроков «Брюинз» поднялись на трибуны, чтобы поквитаться с обидчиком своего партнёра. «Я понимаю, что гордиться здесь нечем, потому что это был матч перед Рождеством, игру смотрели дети. Но мы не могли оставить Терри одного», — рассказывал потом хоккеист «Бостона» Питер Макнэб. НХЛ сделала выводы из случившегося: именно после этого инцидента на всех аренах лиги поставили высокие ограждения между площадкой и трибунами.

Что же до болельщиков «Тампы», то они оказываются участниками драки второй год подряд. Прошлым летом во время седьмого матча серии между «Тампой» и другим нью-йоркским клубом – «Айлендерс» – два фаната повздорили на первых рядах трибун. К счастью, никому не удалось нанести ни одного акцентированного удара – вспышку агрессии погасили стюарды и примкнувшие к ним зрители.