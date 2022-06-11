«Не будите спящего гиганта». Как Овечкин оформил знаменитый покер со сломанным носом

Каждый раз, когда Александр Овечкин выходит на лёд, соперников подстерегает опасность, потому что его цель – забить как можно больше голов. Злить человека, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки – не самая умная затея. Достаточно вспомнить, как в этом сезоне Овечкин оформил хет-трик после того, как ему прилетело шайбой по лицу от защитника «Флориды».

Есть ещё более наглядный пример – в 2008 году Ови за один матч получил по лицу не только шайбой, но и клюшкой, вдобавок в третьем эпизоде ему сломали нос. Ответом стал целый покер. Тот знаменитый матч с «Монреалем» теперь вспоминают как поворотный момент в истории «Вашингтона» и один из лучших матчей Овечкина.

Для российского снайпера игра началась не лучшим образом – в первой же смене Алексей Ковалёв нечаянно зарядил ему клюшкой по лицу. Прямо на скамейке ему наложили швы на внутреннюю сторону щеки, и вскоре Ови принялся за дело – побежал крушить соперников силовыми, а затем и открыл счёт из своего офиса.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Затем в лицо Овечкину прилетела шайба, и снова пришлось накладывать швы, теперь уже на губу, и снова он не пропустил ни одной смены. Во втором периоде Ови ассистировал Виктору Козлову, который сделал счёт 2:0, а через несколько минут ему снова потребовалась медицинская помощь, потому что защитник Франсис Бульон жёстко встретил его на входе в зону, разбив в кровь нос.

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Русскую машину не остановить ни синяками, ни царапинами, ни даже сломанным носом. Овечкин — это живое воплощение двужильности. В очередной раз его быстро привели в порядок, он вновь бросился на лёд с новыми силами и вскоре оформил дубль. «Знаете пословицу – не будите спящего гиганта? Не говорю, что Ови в каждом матче спит, но сегодня он включил шестую передачу. Сегодня он в одиночку выиграл для нас матч. Никогда не уходите с наших матчей раньше времени», — сказал вратарь «столичных» Олаф Колциг.

Фото: youtube.com

В третьем периоде на лёд полетели кепки – это Овечкин кистевым из-под защитника в третий раз переиграл Кристобаля Юэ. Но это было ещё не всё – матч перетёк в овертайм, где Овечкин на добивании принёс «Вашингтону» победу. «Сегодня был особенный день. Я сломал нос, мне накладывали швы, и забил четыре гола. Всё летело мне в лицо», — сказал довольный главный герой встречи.

«Если бы мы выиграли 9:4 и кто-то оформил покер с передачей, я бы сказал – неплохо. Но мы выиграли 5:4, а он сделал передачу и забил четыре гола, последний – в овертайме. Учитывая, как сильно ему достаётся от соперников и как пристально его опекают, это довольно удивительное достижение. Овечкин – уникальный человек и спортсмен», — сказал главный тренер «кэпс» Брюс Будро.

«Овечкин показал «Монреалю» истинное значение слова «стойкий», — отмечал ESPN.

«Хет-трик Александра Овечкина (по аналогии с хет-триком Горди Хоу. – Прим. «Чемпионата») – сломанный нос, четыре гола и контракт на девятизначную сумму», — шутил New York Times.

Но почему именно эту игру с «Монреалем» называют переломной для клуба? Во-первых, потому что «Монреаль» тогда был одним из лидеров НХЛ, которому к тому же «Вашингтон» без шансов проиграл за два дня до этого, и реванш был вопросом престижа. Во-вторых, потому что «столичные» не расклеились, когда упустили преимущество 3:0, а затем 4:2. В-третьих, начиная с этой игры, «Вашингтон» одержал 20 из 30 побед, поднялся на первое место в дивизионе и вышел в плей-офф впервые за пять лет. Потом будут ещё и чёрные, и белые полосы, но в 2018 году «столичные» всё-таки добились главной цели – взяли Кубок Стэнли.

В-четвёртых, Овечкин после этого матча впервые в карьере вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ и в итоге выиграл свой первый (и единственный) «Арт Росс Трофи». А его 65 голов в том сезоне по-прежнему остаются лучшим результатом в НХЛ в XXI веке. «Тот матч закончил чёрную полосу клуба. Остались позади три кошмарных сезона, когда поражения были обыденностью», — позже вспоминал Колциг.